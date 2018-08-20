Мобильный архаизм: операторы связи назвали даты отмены роуминга в России

Мобильные операторы «большой четвёрки» приступают к отмене внутрисетевого роуминга по России. В июле 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга. В пояснительной записке к документу подчёркивалось, что взимание платы за услуги при поездках — архаизм, который препятствует развитию доступности услуг связи. Как отмечают эксперты, внутрисетевой роуминг экономически не обусловлен.

Абоненты «большой четвёрки» (МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2) перестанут переплачивать за услуги сотовой связи в поездках по России. Операторы откажутся от внутрисетевого роуминга в ближайшие дни.

«ВымпелКом» (Билайн) приступит к отмене роуминга в понедельник, 20 августа, МТС — с 30 августа, «Мегафон» — с 1 сентября, а Tele2 завершит все мероприятия до 31 августа.

«На действующей тарифной «Мой Tele2» и абсолютном большинстве архивных тарифов внутрисетевой роуминг уже отменен. Интернет в поездках по России всегда тарифицировался по тем же ценам, что и в домашнем регионе», — сообщили RT в компании.

Для 90% абонентов МТС плату за входящие соединения в поездках по стране упразднят с 31 августа и с 30 сентября — для оставшихся 10% клиентов.

В июле 2017 года ФАС выдала четырём крупнейшим сотовым операторам страны предписание об отмене внутрисетевого роуминга. Проведённый анализ показал, что взимание дополнительной платы за оказание услуг связи вне домашнего региона необоснованно. Также в заявлении ФАС отмечалось, что со стороны компаний МТС, «ВымпелКом», «Мегафон» и Tele2 установлены признаки нарушения одного из пунктов закона «О защите конкуренции».

Отступления от закона, по мнению ФАС, выражалось в установлении различных тарифов на услуги сотовой связи в поездках по России. Согласно предупреждению антимонопольной службы, мобильные операторы связи должны были изменить тарифы на свои услуги, исключив необоснованную разницу цен. Тогда отмечалось, что для абонентов, которые готовы платить за более дорогой тарифный план, цены в роуминге оказывались ниже, чем для клиентов, которые выбирали более дешевый пакет услуг. Как заявляли в ФАС, действия операторов не были технически обусловлены.

В марте 2018 года антимонопольная служба возбудила дела в отношении МТС, «Мегафона» и «ВымпелКома» в связи с тем, что отчёты операторов об отмене внутрисетевого роуминга не соответствуют предписанным требованиям. Сообщалось, что стоимость входящих и исходящих звонков в поездках по стране завышена, а также введена ежесуточная плата в том случае, если абонент находится за пределами региона проживания.

В свою очередь, в пресс-службе «Мегафона» подчёркивали, что к отмене внутрисетевого роуминга оператор приступил ещё в 2017 году, а предложенная стоимость междугороднего звонка соответствует цене междугороднего соединения и является среднерыночной.

В июле 2018 года Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об отмене национального и внутрисетевого роуминга, в котором предлагается отменить разные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонента в том или ином субъекте РФ.

«Указанная норма является ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации», — говорилось в пояснительной записке к документу.

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн пояснил, почему взимание платы за роуминг в современных реалиях экономически не обусловлено.

«Если я звоню из сети оператора А, а у него там нет своих башен, то он прибегает к услугам оператора Б, потом у них происходят расчёты, а я плачу за роуминг. Вот такая была схема. Теперь это отпадает ввиду отсутствия необходимости», — рассказал Леонтий Букштейн в комментарии RT.

Финансисты будут искать способы возместить выпадающие доходы, однако, по мнению Букштейна, роста цен на услуги связи быть не может.

«Вы не получите повышения цены. Есть другие возможности: новые тарифы, новые пакетные предложения, где пишут, что платы за роуминг нет, но есть плата за какую-то новую услугу. Всё равно финансисты борются за то, чтобы сохранять определённый уровень доходов», — добавил он.

Леонтий Букштейн отмечает, что сегодня операторы стали меньше зарабатывать на звонках и смс.

«Дальше операторы просто найдут другие услуги, поскольку голосовые вызовы, за которые мы платили по повышенным тарифам, уже практически не главные для операторов. Сейчас есть другие услуги — мобильный интернет, что даёт оператору возможность возместить снижение уровня доходов от голосовых услуг и смс», — заключил Букштейн.