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Мобильные госпитали в Херсонской области – акт подготовки к провокации ВСУ у крымских границ?

26 октября 2021, 17:35  •  59 • Украина
Заявление Владимира Зеленского касательно насильственного возвращения Крыма под украинский протекторат чудесным образом совпало с его появлением в Херсонской области, где губернатор Козырь развил бурную деятельность с мобильными госпиталями. Считается, что разворачивают их ради борьбы с ковидом (а показатели заболеваемости в области чуть ли не худшие на Украине), но, во-первых, все мобильные госпитали отчего-то пустуют, во-вторых, работы ведутся не гражданскими службами, а военнослужащими.
Сюжет: Украинский кризис
В одной только Новой Каховке разворачивают уже четвёртый по счёту мобильный госпиталь на 120 мест – не многовато ли для ковид-пациентов, при том, что и имеющийся областной больничный ресурс не исчерпан даже наполовину? Всего же в области будет развёрнуто более десятка таких госпиталей, – сообщили в Минобороны (именно там, а вовсе не в областных гражданских инстанциях, вопрос держат на контроле). Примечательно и то, что мобильные госпитали разбивают в местах дислокации добровольческих вооружённых соединений у самой границы с Крымом.
Не факт, – разъясняют специалисты, – что развёртывание мобильных госпиталей непременно связано с планирующимся наступлением (точнее, с имитирующей его провокацией). Скорее всего, военные просто перестраховываются, зная о готовящейся смене руководства Минобороны Украины. Ведь неизвестно, где новое начальство прикажет войскам наступать – то ли на Донбассе, у линии разграничения, то ли на крымской границе, то ли на севере, у белорусской границы. А вот то, что приказ к наступлению непременно прозвучит, военные не сомневаются – потому-то и спешат развернуть мобильные госпитали, маскируя свои действия под мероприятия по борьбе с ковидом.
Известно, что в ходе визита в Херсонскую область Зеленский не столько общался с губернатором Козырем (его прочат в депутаты Рады, а на его пост «слуги народа» подбирают достойного кандидата, по согласованию с дружественными депутатскими группами в Раде, – указывают эксперты), сколько с военными. Так что нельзя исключать и заранее спланированной провокации. Вот только хватит ли военным, в таком случае, десятка мобильных госпиталей?

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