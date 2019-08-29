«Мобильность граждан увеличится на порядок»: в России намерены создать аэротакси к 2020 году

На авиасалоне МАКС-2019 российские компании «Вертолёты России» и «Яндекс.Такси» договорились о создании в Москве первых воздушных такси. Планируется, что в 2020 году в качестве летательного аппарата для перевозки будет использоваться новый вертолёт VRT-500. Его тестирование пройдёт в пригороде Москвы и зоне МКАД. Эксперты предполагают, что аэротакси поможет частично разгрузить трафик в столице.

Компании «Вертолёты России» и «Яндекс.Такси» на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) в Жуковском подписали соглашение о развитии системы аэротакси.

«Подписывается соглашение по созданию городской системы аэромобильности. Подписывают Александр Викторович Охонько, генеральный директор ООО «ВР-Технологии» (инновационного конструкторского бюро холдинга «Вертолёты России». — RT), и Алексей Сергеевич Федотов, директор по развитию и сотрудничеству ОАО «Яндекс.Такси», — сообщили на церемонии подписания.

Александр Охонько пояснил, что соглашение предусматривает совместную разработку целой системы, которая будет включать в себя беспилотники, пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и т. д.

«В следующем году начнутся тестовые полёты в пригород и в зону МКАД, и, если безопасность и рентабельность подтвердятся, будем планировать полёты из городской черты в зону международных аэропортов. Это самый массовый и прибыльный сегмент», — подчеркнул глава ООО «ВР-Технологии».

По словам генерального директора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского, в 2020 году в качестве аэротакси планируется использовать опытный образец вертолёта VRT-500, который был представлен на МАКС-2019. Он также выразил надежду, что в следующем году «появится опытный образец для начала квалификационных работ (по аэротакси. — RT)».

Ранее на официальном сайте компании «Вертолёты России» был объявлен конкурс «технологических проектов в области развития воздушного транспорта и его интеграции в городскую среду». Участники конкурса, который получил название Sky.Tech, позже представили свои разработки на авиасалоне МАКС-2019.

«Разгрузить трафик»

По оценке президента Профсоюза лётного состава России Мирослава Бойчука, линия аэротакси поможет улучшить транспортную ситуацию в столице, а при поддержке заинтересованных лиц и представителей исполнительной власти можно будет осуществить проект в очень короткие сроки.

«Это очень актуально в первую очередь для Москвы, где постоянные пробки. Воздушное такси — это один из аспектов, которые позволят разгрузить трафик», — сообщил Бойчук в беседе с RT.

Ранее в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения предупредили о традиционном для конца августа ухудшении дорожной ситуации в Москве. Это связано с возвращением жителей столицы из отпусков. Предположительно, число автомобилей по сравнению с летним периодом увеличилось на 15—17%.

РИА Новости

© Владимир Сергеев

Доступность

Новый вид транспорта будет доступен для москвичей, особенно если получит поддержку государства.

«У нас довольной высокий процент граждан, которые могут оплатить воздушное такси. Сейчас этот сегмент требует хорошего осмысления и поддержки со стороны государства. Если всё это осуществится, мы сможем разгрузить пробки в Москве, и мобильность граждан увеличится на порядок», — заключил эксперт.

Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв, со своей стороны, отмечает, что если основой аэротакси станут вертолёты, то такие услуги не будут дешёвыми.

«Разве что полёты выходного дня с семьёй — чисто слетать, попробовать, как экскурсионные услуги, так скажем. В качестве такси это не может быть дешёвым удовольствием. Стоимость автомобилей и стоимость вертолётов сильно различается. Амортизация будет гораздо выше, это будет дороже», — пояснил он RT.

Напомним, что сами разработчики намерены для начала опробовать в качестве аэротакси вертолёты. Также планируется применение беспилотников и альтернативных летательных аппаратов.

Директор по стратегическим партнёрствам «Яндекс.Такси» Алексей Федотов отметил, что городской вертолётный транспорт перестает быть экзотикой.

«Для нас этот проект — способ показать возможности умных алгоритмов «Яндекс.Такси», которые помогают человеку эффективно распоряжаться своим временем, а запуск регулярных вертолётных рейсов позволит значимо снизить стоимость полёта для каждого пользователя», — сообщил Федотов журналистам.

Гендиректор компании «ВР-Технологии» Александр Охонько рассказал, что стоимость перелёта в Москве будет равна «примерно 3000 рублей за вертолётное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место».

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов уверен в успешности проекта. По его мнению, аэротакси станет альтернативным видом транспорта в больших городах.

«Это проект имеет под собой практические основания. Я еду сейчас с МАКСа, где были выставлены тоже вертолёты-такси. Это соглашение между наземными и воздушными такси имеет под собой почву, притом почву, которая позволит развивать и дальше этот вид очень удобного сообщения для жителей нашей страны. Это новое дело, оно очень перспективное», — заявил Смирнов RT.