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«Мобильность граждан увеличится на порядок»: в России намерены создать аэротакси к 2020 году
29 августа 2019, 01:24 • 69 • В России
На авиасалоне МАКС-2019 российские компании «Вертолёты России» и «Яндекс.Такси» договорились о создании в Москве первых воздушных такси. Планируется, что в 2020 году в качестве летательного аппарата для перевозки будет использоваться новый вертолёт VRT-500. Его тестирование пройдёт в пригороде Москвы и зоне МКАД. Эксперты предполагают, что аэротакси поможет частично разгрузить трафик в столице.
РИА Новости
Компании «Вертолёты России» и «Яндекс.Такси» на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) в Жуковском подписали соглашение о развитии системы аэротакси.
Александр Охонько пояснил, что соглашение предусматривает совместную разработку целой системы, которая будет включать в себя беспилотники, пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и т. д.
«В следующем году начнутся тестовые полёты в пригород и в зону МКАД, и, если безопасность и рентабельность подтвердятся, будем планировать полёты из городской черты в зону международных аэропортов. Это самый массовый и прибыльный сегмент», — подчеркнул глава ООО «ВР-Технологии».
По словам генерального директора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского, в 2020 году в качестве аэротакси планируется использовать опытный образец вертолёта VRT-500, который был представлен на МАКС-2019. Он также выразил надежду, что в следующем году «появится опытный образец для начала квалификационных работ (по аэротакси. — RT)».
Ранее на официальном сайте компании «Вертолёты России» был объявлен конкурс «технологических проектов в области развития воздушного транспорта и его интеграции в городскую среду». Участники конкурса, который получил название Sky.Tech, позже представили свои разработки на авиасалоне МАКС-2019.
«Разгрузить трафик»
По оценке президента Профсоюза лётного состава России Мирослава Бойчука, линия аэротакси поможет улучшить транспортную ситуацию в столице, а при поддержке заинтересованных лиц и представителей исполнительной власти можно будет осуществить проект в очень короткие сроки.
Ранее в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения предупредили о традиционном для конца августа ухудшении дорожной ситуации в Москве. Это связано с возвращением жителей столицы из отпусков. Предположительно, число автомобилей по сравнению с летним периодом увеличилось на 15—17%.
Доступность
Новый вид транспорта будет доступен для москвичей, особенно если получит поддержку государства.
«У нас довольной высокий процент граждан, которые могут оплатить воздушное такси. Сейчас этот сегмент требует хорошего осмысления и поддержки со стороны государства. Если всё это осуществится, мы сможем разгрузить пробки в Москве, и мобильность граждан увеличится на порядок», — заключил эксперт.
Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв, со своей стороны, отмечает, что если основой аэротакси станут вертолёты, то такие услуги не будут дешёвыми.
«Разве что полёты выходного дня с семьёй — чисто слетать, попробовать, как экскурсионные услуги, так скажем. В качестве такси это не может быть дешёвым удовольствием. Стоимость автомобилей и стоимость вертолётов сильно различается. Амортизация будет гораздо выше, это будет дороже», — пояснил он RT.
Напомним, что сами разработчики намерены для начала опробовать в качестве аэротакси вертолёты. Также планируется применение беспилотников и альтернативных летательных аппаратов.
Директор по стратегическим партнёрствам «Яндекс.Такси» Алексей Федотов отметил, что городской вертолётный транспорт перестает быть экзотикой.
«Для нас этот проект — способ показать возможности умных алгоритмов «Яндекс.Такси», которые помогают человеку эффективно распоряжаться своим временем, а запуск регулярных вертолётных рейсов позволит значимо снизить стоимость полёта для каждого пользователя», — сообщил Федотов журналистам.
Гендиректор компании «ВР-Технологии» Александр Охонько рассказал, что стоимость перелёта в Москве будет равна «примерно 3000 рублей за вертолётное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место».
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов уверен в успешности проекта. По его мнению, аэротакси станет альтернативным видом транспорта в больших городах.
«Это проект имеет под собой практические основания. Я еду сейчас с МАКСа, где были выставлены тоже вертолёты-такси. Это соглашение между наземными и воздушными такси имеет под собой почву, притом почву, которая позволит развивать и дальше этот вид очень удобного сообщения для жителей нашей страны. Это новое дело, оно очень перспективное», — заявил Смирнов RT.
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