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Мобильная свобода: подписано постановление об отмене внутрисетевого роуминга в России
27 мая 2019, 21:24 • 32 • В России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга на всей территории России. Также с 1 июня 2019 года законодательно подтверждается, что входящие звонки должны быть бесплатными по всей стране, включая Крым и Севастополь. По словам Медведева, сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы. В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов сообщил о работе по поэтапной отмене роуминга между странами, входящими в Евразийский экономический союз (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией).
РИА Новости © Алексей Филиппов
С 1 июня 2019 года на всей территории России официально отменяется национальный роуминг. Соответствующее постановление в понедельник, 27 мая, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в ходе совещания с вице-премьерами.
«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта — акта правительства», — заявил Медведев.
Новый регламент будет внесён в Правила оказания услуг телефонной связи, хотя сотовые операторы, по словам Медведева, уже фактически перешли на новые стандарты работы.
Соответствующие поправки в закон «О связи» Госдума приняла ещё в декабре 2018-го, после чего документ одобрил Совет Федерации и подписал президент России Владимир Путин.
Выступая на сегодняшнем совещании, ответственный за связь и цифровизацию экономики вице-премьер РФ Максим Акимов обратил внимание на то, что с 1 июня плата за входящие звонки обнуляется даже на тех территориях, где работают не операторы общероссийского масштаба, а местные операторы связи.
«В частности, в Республике Крым и Севастополе плата за входящие звонки также обнуляется. Это существенно повысит привлекательность и будет способствовать росту потока», — отметил Акимов.
Он также отметил, что в преддверии пятилетия со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) интенсифицирована работа по поэтапной отмене роуминга между странами, входящими в объединение, — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.
«Это, конечно, длительный процесс. Прежде всего мы заботимся о качестве услуги и, безусловно, о том, чтобы не пострадали интересы российских мобильных операторов. Первым шагом на этом пути станет принятие соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения звонков», — рассказал вице-премьер.
По его словам, проект этого документа уже внесён российской стороной и прорабатывается на площадке Евразийской экономической комиссии. Согласование и подписание этой меры станет важной вехой в экономической интеграции стран союза.
«Люди не должны задумываться об объёмах списания»
По словам генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, мобильные операторы уже предприняли все необходимые шаги для того, чтобы их пользователи, перемещаясь по территории Российской Федерации, могли использовать пакет своего домашнего региона.
Говоря о возможной отмене роуминга на территории Евразийского экономического союза, собеседник RT отметил, что это вопрос ставит перед властями государств — членов объединения определённые задачи, которые ещё предстоит выполнить.
«Чтобы это сделать, необходимо привести законодательные акты всех стран, входящих в этот союз, к единообразию, и тогда тоже, может, будет общая зона сотовой связи на территории ЕАЭС», — добавил Кусков.
В свою очередь, зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с RT «абсолютно положительно» оценил эту инициативу.
«Мы заинтересованы в максимальной мобильности наших граждан, наших друзей и соседей... чтобы никто не переплачивал за сотовую связь. Мы заинтересованы в том, чтобы наше евразийское пространство как можно активнее развивалось, как можно меньше было барьеров и злоупотреблений. Это всё работает нам всем в плюс — и российской экономике, и экономике наших партнёров», — отметил парламентарий.
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