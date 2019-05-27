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Мобильная свобода: подписано постановление об отмене внутрисетевого роуминга в России

27 мая 2019, 21:24  •  32 • В России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга на всей территории России. Также с 1 июня 2019 года законодательно подтверждается, что входящие звонки должны быть бесплатными по всей стране, включая Крым и Севастополь. По словам Медведева, сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы. В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов сообщил о работе по поэтапной отмене роуминга между странами, входящими в Евразийский экономический союз (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией).
 
РИА Новости © Алексей Филиппов
 

С 1 июня 2019 года на всей территории России официально отменяется национальный роуминг. Соответствующее постановление в понедельник, 27 мая, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в ходе совещания с вице-премьерами.

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта — акта правительства», — заявил Медведев.

«Внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня... Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории Российской Федерации, включая Крым», — добавил премьер.

Новый регламент будет внесён в Правила оказания услуг телефонной связи, хотя сотовые операторы, по словам Медведева, уже фактически перешли на новые стандарты работы.

Соответствующие поправки в закон «О связи» Госдума приняла ещё в декабре 2018-го, после чего документ одобрил Совет Федерации и подписал президент России Владимир Путин.

Выступая на сегодняшнем совещании, ответственный за связь и цифровизацию экономики вице-премьер РФ Максим Акимов обратил внимание на то, что с 1 июня плата за входящие звонки обнуляется даже на тех территориях, где работают не операторы общероссийского масштаба, а местные операторы связи.

«В частности, в Республике Крым и Севастополе плата за входящие звонки также обнуляется. Это существенно повысит привлекательность и будет способствовать росту потока», — отметил Акимов.

Он также отметил, что в преддверии пятилетия со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) интенсифицирована работа по поэтапной отмене роуминга между странами, входящими в объединение, — Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией.

«Это, конечно, длительный процесс. Прежде всего мы заботимся о качестве услуги и, безусловно, о том, чтобы не пострадали интересы российских мобильных операторов. Первым шагом на этом пути станет принятие соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги завершения звонков», — рассказал вице-премьер.

По его словам, проект этого документа уже внесён российской стороной и прорабатывается на площадке Евразийской экономической комиссии. Согласование и подписание этой меры станет важной вехой в экономической интеграции стран союза.

  • Совещание главы кабмина с вице-премьерами
  • © Правительство РФ

«Люди не должны задумываться об объёмах списания»

По словам генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, мобильные операторы уже предприняли все необходимые шаги для того, чтобы их пользователи, перемещаясь по территории Российской Федерации, могли использовать пакет своего домашнего региона.

«Это хороший посыл. Несмотря на необъятные просторы нашей родины, люди должны перемещаться в соответствии с тем, что это одна страна, и не задумываться об объёмах списания», — подчеркнул эксперт.

Говоря о возможной отмене роуминга на территории Евразийского экономического союза, собеседник RT отметил, что это вопрос ставит перед властями государств — членов объединения определённые задачи, которые ещё предстоит выполнить.

«Чтобы это сделать, необходимо привести законодательные акты всех стран, входящих в этот союз, к единообразию, и тогда тоже, может, будет общая зона сотовой связи на территории ЕАЭС», — добавил Кусков.

В свою очередь, зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с RT «абсолютно положительно» оценил эту инициативу.

«Мы заинтересованы в максимальной мобильности наших граждан, наших друзей и соседей... чтобы никто не переплачивал за сотовую связь. Мы заинтересованы в том, чтобы наше евразийское пространство как можно активнее развивалось, как можно меньше было барьеров и злоупотреблений. Это всё работает нам всем в плюс — и российской экономике, и экономике наших партнёров», — отметил парламентарий.

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