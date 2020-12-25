Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому при...
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не ...
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий ...
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
Главная / Политика

Мобилизуют женщин: на Украине описали сценарий великой войны с Россией

25 декабря 2020, 15:55  •  193 • Политика
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На битву поднимут всех граждан Незалежной, рассказал украинский президент
Владимир Зеленский подвел итоги уходящего года в беседе с корреспондентом одного из национальных СМИ. Он рассказал и о борьбе за вакцину от коронавируса, и о коррупции, и о разговоре наедине с главой РФ Владимиром Путиным, и о возможной войне.
На вопрос, не задумывался ли он о нападении России на Украину, президент Незалежной ответил, что не хочет даже представлять такую ужасную ситуацию. А затем добавил, что сам категорически против такого, и надеется, что это невозможно.
Если же это произойдет, то будет великая война, отметил Владимир Александрович. По его словам, граждане останутся в стране и будут воевать, причем все поголовно.
Всех украинцев мобилизуют – и мужчин, и даже женщин, пообещал Зеленский. И подчеркнул, что такое развитие событий "будет плохо для населения Украины". И Россия это прекрасно понимает, отметил глава Незалежной в интервью изданию "Фокус" .
Что касается общения с Владимиром Путиным, то Владимир Зеленский готов и в присутствии других лиц, и наедине встретиться с ним. Он также заявил, что может когда угодно позвонить в Кремль, и президент РФ поговорит с ним, а пока просто нет темы для такой беседы.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев хочет мира с Москвой. Но это возможно только после восстановления территориальной целостности Незалежной, предупредил глава МИД.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



193
Источник
Похожие новости
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
25 декабря 2020, 05:50
Не бейте гонца: Глава МИД Германии обиделся на контрсанкции России
25 декабря 2020, 00:20
На славу Навального покусился Кара-Мурза? Дважды "отравленный" оппозиционер едет в Москву - источник
25 декабря 2020, 07:40
"Мы сразу начали работу": Киев пообещал во что бы то ни стало помешать опреснению воды в Крыму
25 декабря 2020, 00:20
"Любовь. Успенская?": Интервью Гордона с Ходорковским разобрали на мемы
25 декабря 2020, 10:25
В Крыму резко укололи Киев после угроз сорвать проект по опреснению воды
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
25 декабря 2020, 05:50
Не бейте гонца: Глава МИД Германии обиделся на контрсанкции России
25 декабря 2020, 04:00
"Маменькина деточка" и полуголые танцы: бойцы ВСУ опозорились в Tik Tok
25 декабря 2020, 00:20
Чей Крым? Украина надеется на помощь Турции, но у Анкары открылись свои неожиданные и...
25 декабря 2020, 00:20
На славу Навального покусился Кара-Мурза? Дважды "отравленный" оппозиционер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 01:10
Авиация США начнёт базирование на Украине «для защиты»
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта
22 декабря 2020, 23:45
Им мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
19 декабря 2020, 20:35
И Путин даёт волю эмоциям. "Владимир Владимирович приходит в ярость. Это я на 100% знаю"
19 декабря 2020, 00:25
ЦБ "обнулил реальность". Набиуллина пошла против Путина в регулировании цен
20 декабря 2020, 19:30
Навальный собирал материалы о работе Путина в Германии и попался: Сосновский пообещал "бомбу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.