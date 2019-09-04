«Мобилизует всех своих союзников»: сможет ли Трамп построить стену на границе с Мексикой на деньги Пентагона

Строительство стены на границе США и Мексики продолжится за счёт средств оборонного бюджета. Об этом сообщили американские СМИ и политики. По их данным, соответствующее решение накануне одобрил глава Пентагона Марк Эспер. Ради возведения заграждений на южной границе Штатов будут урезаны свыше ста оборонных программ. Сенаторы-демократы назвали это «плевком в лицо военнослужащих» и обвинили Дональда Трампа в том, что он «крадёт» средства у военных и их семей. Впрочем, как напоминают эксперты, ранее демократы выступали за сокращение оборонных расходов. Строительство стены было одним из предвыборных обещаний Трампа, и глава Белого дома сделает всё для его выполнения перед предстоящими президентскими выборами, подчёркивают аналитики.

Глава оборонного ведомства США Марк Эспер одобрил перераспределение финансирования 127 оборонных программ на строительство пограничной стены с Мексикой. Об этом сообщили ряд американских СМИ и политики, которых Пентагон уведомил о своём решении.

Всего на строительство пограничных сооружений планируется изъять из оборонного бюджета $3,6 млрд. Одна половина суммы будет позаимствована из расходов Пентагона на строительство объектов за рубежом, а вторая — из финансирования внутренних проектов.

Таким образом, руководство военного ведомства откликнулось на требование Белого дома. По замыслу президентской администрации, полученные средства позволят построить около 175 миль (281 км) заграждений.

«Подразделения Министерства обороны и военные ведомства предоставили информацию и определили приоритетность проектов, основываясь на их влиянии на боеготовность и их соответствии стратегии национальной обороны», — цитирует Euronews пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.

Он добавил, что отдельные проекты, пострадавшие от перераспределения средств, будут оглашены после того, как Конгресс уведомят о принятом решении.

Со своей стороны, главный финансовый инспектор Министерства обороны США Элейн Маккаскер заявила, что строительство может начаться в течение 100 дней на принадлежащих Минобороны территориях, таких как полигон ВВС им. Барри Голдуотера, расположенный в окрестностях американо-мексиканской границы.

По мнению экспертов, поручив Пентагону найти средства для строительства стены, Трамп сделал беспроигрышный ход.

«Трамп, несмотря на сопротивление демократов, раздувал на протяжении последних лет оборонный бюджет. Пентагон благодарен главе государства за это и идёт навстречу пожеланиям Трампа вопреки не только мнению Демпартии, но и некоторых республиканцев. Очевидно, что президент США нашёл путь к реализации своего амбициозного проекта на южной границе, хотя ему ставят палки в колёса», — отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Великая американская стена

Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с проникновением в США нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки является одним из центральных обещаний, данных Дональдом Трампом своим избирателям.

Напомним, общая протяжённость американо-мексиканской границы составляет 3145 км (1954 мили). Несмотря на все меры, предпринимаемые властями Штатов, через границу ежегодно проникают тысячи мигрантов. Трамп — не первый американский политик, решивший остановить нелегалов при помощи физических заграждений. При Джордже Буше-младшем на границе было построена стена протяжённостью в 1000 км. Но часть пограничных участков проходит по горной местности, мало пригодной для строительных работ, отмечают эксперты.

Патруль Национальной гвардии США на границе с Мексикой

Reuters

© Carlos Jasso

Кроме того, сама стена не является непреодолимым препятствием для мигрантов. Проверка, проведённая в начале этого года Министерством внутренней безопасности США, показала, что стальные рейки, из которых состоит строящаяся стена, можно перепилить. Поэтому говорить о том, что стена полностью остановит приток мигрантов, не приходится. Как заявляют в американской администрации, ограждение лишь позволит погранслужбе быстрее реагировать на попытки незаконных переходов.

При этом, строить стену всё же необходимо, считают эксперты.

«Отсутствие охраняемой границы и физических препятствий приводит к существованию миграционного потока, а также незаконного оборота наркотиков. Этим пользуется организованная преступность и наркокартели», — отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Ранее разногласия из-за стены между демократами, у которых большинство в палате представителей, и республиканцами привели к продолжительному шатдауну — работа правительственных учреждений в стране остановилась на 35 дней.

Белый дом демонстрирует упорные усилия по борьбе с нелегальной миграцией. Речь идёт не только о строительстве стены: в прошлом году Трамп направил к мексиканской границе военных, которые должны оказывать поддержку силам Министерства внутренней безопасности.

Первоначально военное присутствие на границе должно было быть свёрнуто к середине декабря 2018 года, однако затем его продлили до 30 сентября 2019-го.

Инициатива Белого дома по перенаправлению средств оборонного бюджета на строительство пограничных сооружений была встречена серьёзной критикой. В июне этого года федеральный суд Калифорнии заблокировал финансирование Пентагоном этого проекта. Трамп заявил, что обжалует данное решение.

Апелляция была удовлетворена Верховным судом, который отменил постановление нижестоящей инстанции, позволив продолжить строительные работы на южных рубежах США. Комментируя решение суда, Трамп назвал его «большим выигрышем для безопасности границ».

Работа на электорат

Решение главы Пентагона перераспределить часть бюджета на строительство стены вызвало шквал возмущения среди представителей Демократической партии. Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал решение Белого дома «плевком в лицо военнослужащих». Об этом политик написал в своём Twitter.

«Сегодня министр обороны Марк Эспер сообщил мне, что Министерство обороны перераспределит $3,6 млрд, выделенных на строительство военных объектов, в том числе в Военной академии Вест-Пойнт, с тем чтобы построить бесполезную стену Дональда Трампа. Дональд Трамп собирается покуситься на уже распределённое военное финансирование, чтобы потешить своё самолюбие и построить стену, которую, как он обещал, оплатит Мексика, — это плевок в лицо военнослужащих нашей страны», — написал Шумер.

Today Defense Secretary Mark Esper notified me that the Department of Defense will reprogram $3.6 billion in funds appropriated for military construction projects, including at the U.S. Military Academy at West Point, in order to build @realDonaldTrump 's misguided border wall. — Chuck Schumer (@SenSchumer) 3 сентября 2019 г.

Трое сенаторов-демократов — Дик Дурбин, Патрик Лихи и Брайан Шац — также осудили решение президентской администрации, обвинив Трампа в том, что он «крадёт» средства у военнослужащих и их семей.

«И это ради строительства стены, которая никак не поможет преодолеть гуманитарный кризис на южной границе и защитить американский народ», — говорится в заявлении сенатора.

По мнению экспертов, обвинения, звучащие сейчас в адрес Трампа со стороны демократов, лишены логики.

«Эти заявления продиктованы политическими мотивами, но на самом деле, действия Пентагона и Белого дома достаточно рациональны. Строительством таких объектов занимаются инженерные войска, они обладают специальной техникой и персоналом. Средства просто будут переброшены на баланс этого ведомства, чтобы работы были завершены», — отметил Юрий Рогулёв в комментарии RT.

Это решение не приведёт к бреши в оборонном бюджете, так как при общем объеме финансирования в размере примерно 700 млрд Пентагон может легко поступиться несколькими миллиардами, считает Рогулёв.

«Если бы президент США не начал строительство стены на границе, то демократы начали бы критиковать его за это, обвиняя в миграционном кризисе», — отметил эксперт.

Впрочем, у аргументации демократов есть немало сторонников в США, значительная часть американцев тоже не поддерживает строительство стены. Об этом говорят данные опроса, проведённого в январе этого года службой SSRS по заказу телекомпании CNN. Опрос показал, что 56% респондентов не поддерживают идею строительства стены, за проект выступили 39% опрошенных.

Тем не менее, эксперты сомневаются в том, что демократы смогут остановить Дональда Трампа и заблокировать строительство.

«Те препоны строительству, которые конгресс мог поставить, он уже поставил, все меры исчерпаны. Думаю, что сейчас противодействие ограничится медийными заявлениями. Даже риторика демократов указывает на их бессилие. По сути, они используют старые тезисы самого Трампа, которые он использовал, призывая к наращиванию оборонных расходов», — считает Александр Асафов.

На этом фоне рейтинг Трампа растёт: если в 2017 году этот показатель в среднем по стране составлял 38%, то на начало текущего года достиг уже 40%. Такие результаты были получены в ходе опроса, проведённого институтом общественного мнения Gallup.

Дональд Трамп

Reuters

© Joshua Roberts

Трамп не пытается завоевать симпатии всех американцев, а ориентируется на мнение отдельных групп избирателей — свой ядерный электорат, уверены эксперты. И поскольку в своём большинстве эти группы населения горячо поддерживают строительство стены на границе с Мексикой, глава Белого дома не жалеет сил, чтобы выполнить это обещание.

По мнению Александра Асафова, от того, сможет ли Трамп выполнить своё обещание и построить стену на границе с Мексикой, во многом зависит исход президентской кампании 2020 года.

«Думаю, что Трамп мобилизует сейчас всех своих союзников в Пентагоне, и в бизнес-кругах, чтобы построить стену. Что же касается аргументов его противников о том, что деньги нужны для обороны страны, то электорату Трампа будет представлено убедительное объяснение, почему средства сейчас нужно направить на защиту границы. К тому же никто не говорит о прекращении тех проектов, финансирование которых приостановлено, к ним Пентагон вернётся позже после того, как стена будет построена, а Трамп во второй раз станет главой государства. Своим избирателям он скажет, что главные противники США — это те, кто хотят разрушить страну изнутри», — подытожил Асафов.