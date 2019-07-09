МО РФ. Ответ на статью «Куда и почему уходят лейтенанты» • 114 • Аналитика









В своих измышлениях автор формулирует две проблемы: военная ипотека и досрочное увольнение из ВС РФ военнослужащих научных рот.



Не разобравшись в теме и не утруждаясь сделать запрос информации в Минобороны РФ, Р. Скоморохов приводит надуманные факты, вводящие в заблуждение вашу читательскую аудиторию. Складывается впечатление, что материал готовился в спешке, и составитель текста в погоне за очередной «жареной сенсацией» предпочел лишними вопросами себя не занимать.



Первое утверждение – военная ипотека. Скоморохов считает, что имеются какие-то структурные недоработки, в результате которых уволившиеся офицеры остаются должны банку и их начинают беспокоить взысканием долгов. Формулировка заключений и выводов автора говорит о непонимании им механизма предоставления ипотечного займа военнослужащему.



В настоящее время военная ипотека – наиболее удобный способ реализации военнослужащим права на жилье и позволяет военному ещё в период службы в ВС РФ стать обладателем личного жилого помещения. При этом каждый участник вправе сам выбрать месторасположение этого жилья, определить, будет это квартира в городском многоквартирном доме, долевое участие в строительстве или дом с земельным участком в пригороде. Никогда ранее такой возможности у военных не было.



Ситуация с упомянутым майором теоретически могла произойти по причине того, что договор с банком заключает офицер, именно он и определяет то количество лет, на которые будет выдан кредит. Государство же берет на себя обязательства по погашению этого ипотечного кредита в период службы абстрактного майора. Если же ипотечный кредит был рассчитан до предельного срока службы военнослужащего, а он, допустим, отслужил какое-то количество лет и решил уволиться по окончании контракта. Кто должен гасить образовавшуюся «дельту»? Именно те военнослужащие, которые желали получить максимально возможную по ипотеке сумму от банка (соответственно на самый большой срок), а затем решили досрочно покинуть ряды ВС РФ, могли оказаться в подобном затруднительном положении.



Обвинять в такой ситуации государство, наверное, не вполне разумно. Майор сам определил эти правила, когда согласился на них, ставя свою подпись в договоре с банком. Говорить же о том, что офицер не в состоянии разобраться в «юридическо-банковских нюансах», равносильно попытке унизить достоинство человека, заведомо имеющего высшее образование.



По второму вопросу «исследования» господина Скоморохова. В настоящее время в Минобороны сформировано 17 научных рот. Свой источник автор не указывает, тем не менее, подчеркивает, что результаты работы нулевые.



Сообщаем, что за время деятельности научных рот имеется объективная картина результатов их труда. И она такова: проведено 26 крупных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выдано 135 патентов на изобретения, разработано более полутора тысяч рационализаторских предложений, более тысячи прикладных математических моделей и алгоритмов специального программного обеспечения, свыше трех тысяч научных работ опубликовано. Кроме того, более 500 военнослужащих приняли решение продолжить службу с присвоением воинского звания «лейтенант».



Так что нули, про которые говорит автор, имеются, но только совместно с другими цифрами, для обозначения десятков и сотен успешно проведенных исследований и научных работ.



Также необходимо отметить, что зачисление в состав научных рот производится на основании конкурса. Каждый год в составе рот ряд военнослужащих принимает решение продолжить службу на контрактной основе с присвоением воинского звания «лейтенант». Эти факты и говорят абсолютно об обратном: молодые люди видят в ВС РФ возможности для профессионального и личностного роста, стабильности развития и совершенствования, связывают со службой свои жизненные перспективы.



Несомненно, что всегда и в любой организации могут найтись чем-то неудовлетворенные люди, но на основе их мнения нельзя судить о ситуации в целом. Абсолютное большинство военнослужащих вышеуказанных подразделений с удовольствием оценивают полученный на службе опыт.



Таким образом, ни один из приведенных в статье Романа Скоморохова «Куда и почему уходят лейтенанты» примеров не соответствует действительности. Насыщая страницы издания непроверенной и заведомо недостоверной информацией, касающейся деятельности Минобороны России, вы вводите в заблуждение аудиторию сетевого издания.





Руководствуясь статьей 43 Федерального закона «О средствах массовой информации», в целях объективного информирования общественности прошу опубликовать в ближайшем выпуске сетевого издания «Военное обозрение» данный комментарий в качестве официального опровержения Минобороны России. В сетевом издании «Военное обозрение» 2 июля 2019 г. опубликована статья Романа Скоморохова «Куда и почему уходят лейтенанты?», в которой он, используя вырванные из контекста данные, уверенно констатирует факты якобы структурных проблем, являющихся причиной оттока молодых офицеров из Вооруженных Сил РФ.В своих измышлениях автор формулирует две проблемы: военная ипотека и досрочное увольнение из ВС РФ военнослужащих научных рот.Не разобравшись в теме и не утруждаясь сделать запрос информации в Минобороны РФ, Р. Скоморохов приводит надуманные факты, вводящие в заблуждение вашу читательскую аудиторию. Складывается впечатление, что материал готовился в спешке, и составитель текста в погоне за очередной «жареной сенсацией» предпочел лишними вопросами себя не занимать.Первое утверждение – военная ипотека. Скоморохов считает, что имеются какие-то структурные недоработки, в результате которых уволившиеся офицеры остаются должны банку и их начинают беспокоить взысканием долгов. Формулировка заключений и выводов автора говорит о непонимании им механизма предоставления ипотечного займа военнослужащему.В настоящее время военная ипотека – наиболее удобный способ реализации военнослужащим права на жилье и позволяет военному ещё в период службы в ВС РФ стать обладателем личного жилого помещения. При этом каждый участник вправе сам выбрать месторасположение этого жилья, определить, будет это квартира в городском многоквартирном доме, долевое участие в строительстве или дом с земельным участком в пригороде. Никогда ранее такой возможности у военных не было.Ситуация с упомянутым майором теоретически могла произойти по причине того, что договор с банком заключает офицер, именно он и определяет то количество лет, на которые будет выдан кредит. Государство же берет на себя обязательства по погашению этого ипотечного кредита в период службы абстрактного майора. Если же ипотечный кредит был рассчитан до предельного срока службы военнослужащего, а он, допустим, отслужил какое-то количество лет и решил уволиться по окончании контракта. Кто должен гасить образовавшуюся «дельту»? Именно те военнослужащие, которые желали получить максимально возможную по ипотеке сумму от банка (соответственно на самый большой срок), а затем решили досрочно покинуть ряды ВС РФ, могли оказаться в подобном затруднительном положении.Обвинять в такой ситуации государство, наверное, не вполне разумно. Майор сам определил эти правила, когда согласился на них, ставя свою подпись в договоре с банком. Говорить же о том, что офицер не в состоянии разобраться в «юридическо-банковских нюансах», равносильно попытке унизить достоинство человека, заведомо имеющего высшее образование.По второму вопросу «исследования» господина Скоморохова. В настоящее время в Минобороны сформировано 17 научных рот. Свой источник автор не указывает, тем не менее, подчеркивает, что результаты работы нулевые.Сообщаем, что за время деятельности научных рот имеется объективная картина результатов их труда. И она такова: проведено 26 крупных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выдано 135 патентов на изобретения, разработано более полутора тысяч рационализаторских предложений, более тысячи прикладных математических моделей и алгоритмов специального программного обеспечения, свыше трех тысяч научных работ опубликовано. Кроме того, более 500 военнослужащих приняли решение продолжить службу с присвоением воинского звания «лейтенант».Так что нули, про которые говорит автор, имеются, но только совместно с другими цифрами, для обозначения десятков и сотен успешно проведенных исследований и научных работ.Также необходимо отметить, что зачисление в состав научных рот производится на основании конкурса. Каждый год в составе рот ряд военнослужащих принимает решение продолжить службу на контрактной основе с присвоением воинского звания «лейтенант». Эти факты и говорят абсолютно об обратном: молодые люди видят в ВС РФ возможности для профессионального и личностного роста, стабильности развития и совершенствования, связывают со службой свои жизненные перспективы.Несомненно, что всегда и в любой организации могут найтись чем-то неудовлетворенные люди, но на основе их мнения нельзя судить о ситуации в целом. Абсолютное большинство военнослужащих вышеуказанных подразделений с удовольствием оценивают полученный на службе опыт.Таким образом, ни один из приведенных в статье Романа Скоморохова «Куда и почему уходят лейтенанты» примеров не соответствует действительности. Насыщая страницы издания непроверенной и заведомо недостоверной информацией, касающейся деятельности Минобороны России, вы вводите в заблуждение аудиторию сетевого издания.Руководствуясь статьей 43 Федерального закона «О средствах массовой информации», в целях объективного информирования общественности прошу опубликовать в ближайшем выпуске сетевого издания «Военное обозрение» данный комментарий в качестве официального опровержения Минобороны России. Первый заместитель руководителя Департамента МО РФ А. Комаров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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