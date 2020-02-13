МО РФ опровергло сообщения о нападениях российских военных на мирных жителей в Идлибе

"Заявления турецких представителей о якобы [имевшем место] нападении российских военных на мирных жителей в зоне деэскалации "Идлиб" не соответствуют действительности", - говорится в сообщении, распространенном ведомством в среду. В Минобороны уточнили, что деятельность российских военнослужащих и российского Центра по примирению враждующих сторон в идлибской зоне деэскалации осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений.

Как отметили в Минобороны, реальной причиной кризиса в идлибской зоне деэскалации является невыполнение турецкими коллегами своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции и заполнивших эти районы террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и других группировок.

Ведомство также сообщило, что ситуация в идлибской зоне деэскалации обостряется из-за турецкой военной техники и войск, которые входят через границу в Сирию. "Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск", - говорится в сообщении.

Поводом для обострения ситуации, уточнили в Минобороны, стали атаки террористов на мирные районы, на которые сирийским правительственным силам пришлось ответить. "Именно в результате провокаций в идлибской зоне деэскалации террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск живым щитом, сегодня страдает мирное население", - подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган высказал в среду предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам. Он уточнил, что Анкара больше "не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе".

Освобождение шоссе от террористов

Минобороны РФ также сообщило, что шоссе, которое связывает Алеппо с южными городами страны, полностью освобождено от террористов. "В настоящее время от контроля террористов освобождена важнейшая транспортная артерия Сирии - дорога М-5, связывающая находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии Хамой, Хомсом и Дамаском", - говорится в сообщении.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков во время брифинга в среду сообщил, что после установления контроля над участком международной трассы "создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года".

Как уточнили в военном ведомстве, это позволит быстрее ускорить восстановление мирной жизни в Сирии.

В то же время в Минобороны опровергли существование массовых потоков беженцев из идлибской зоны деэскалации. Такие сообщения, добавили в министерстве, "не имеют под собой фактической основы".

Сейчас "значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы", отметили в ведомстве.