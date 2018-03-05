МО РФ обвинило США в невыполнении положения резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Положения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии не выполняются США, а не Россией. Вашингтон не делает ничего, чтобы обуздать подконтрольные бандформирования в Восточной Гуте, заявили в Минобороны РФ, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Представителю Белого дома прежде, чем обвинять Россию в якобы нарушении положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401 в Восточной Гуте, было бы полезным ознакомиться с ее содержанием. Положения этой резолюции не выполняются именно США, а не Россией", - сказали в Минобороны.

"Именно подконтрольные Вашингтону вооруженные группировки с начала 2018 года ежедневно атаковали гарнизон сирийских правительственных войск в Харасте (Восточная Гута), пытаясь, вопреки астанинским договоренностям, изменить границы зоны деэскалации", - подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны обратили внимание, что странным образом на протяжении месяцев массированных атак боевиков ни одного осуждающего заявления от Вашингтона или европейских партнеров США не было, но стоило только сирийским властям дать отпор проамериканским группировкам, то последовали традиционные "фальшивые" обвинения о якобы "бомбардировках медицинских учреждений" Восточной Гуты и выдуманные подконтрольными пропагандистскими конторами слухи о якобы применении "химоружия".

"Хотя даже министр обороны США Джеймс Мэттис в начале февраля заявил, что у Пентагона нет никаких доказательств применения сирийскими властями химоружия. И при этом Вашингтон не делает ничего, чтобы в рамках резолюции 2401 обуздать подконтрольные бандформирования в Восточной Гуте, от обстрелов которых в Дамаске ежедневно гибнут мирные жители", - отметили в оборонном ведомстве.

"Что касается освобождения Алеппо, то сегодня этот город активно восстанавливается и привыкает к мирной жизни. Работают предприятия, строится разрушенное террористами жилье, работают рынки, магазины, а также учреждения социальной сферы и учебные заведения. Алеппо открыт для свободного посещения, о чем свидетельствуют регулярные репортажи об успехах возвращения к мирной жизни съемочных групп и журналистов центральных западных СМИ", - напомнили в Минобороны.

"Все это резко контрастирует с прозябанием на грани жизни и смерти без надежды на оказание помощи жителей "освобожденной" бомбардировками американской коалиции Ракки. Или с гуманитарной катастрофой в лагере беженцев "Эр-Рукбан", находящемся в оккупированной США зоне "Эт-Танф", - заключили в ведомстве.

Резолюция 2401 была принята Советом Безопасности ООН 25 февраля этого года. В ней содержится требование о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.