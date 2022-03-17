МО РФ: «Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия»

Брифинг МО РФ по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на Украине. 17 марта 2022 года

Западные средства массовой информации и некоторые «специалисты-биологи», чаще всего имеющие второе американское гражданство, высказывают сомнения в отношении достоверности опубликованных нами материалов. Хотелось бы обратить внимание, что документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций.

Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия.

– Документ от 6 марта 2015 года подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. По сложившейся практике, американские проекты в области санитаро-эпидемиологического благополучия на территории третьих стран, в том числе в Африке и Азии, финансируются через национальные органы здравоохранения.

– Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем (реципиентом) денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 млн долларов.

Указанные биолаборатории были выбраны управлением Минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком Black & Veatch в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Соответствующий запрос Пентагона о привлечении украинских лабораторий для реализации проекта представлен.

С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены.

– Изучение документов в части проекта P-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показало, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным Центром Лугара в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его реализацию на Украине и в Грузии составили 1,6 млн долларов, большую часть из которых получила Украина как основной исполнитель.

Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов P-382, P-444 и P-568. Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса ДТРА при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл. Может с ней стоит побеседовать журналистам?

В ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллёза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку и так далее.

– Ряд документов подтверждает факт передачи отобранных на Украине биологических проб на территорию третьих стран, в том числе Германию, Великобританию, Грузию.

Официальные документы подтверждают передачу 5000 образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном Центр им. Лугара в Тбилиси, 773 биопробы переданы в референс-лабораторию Великобритании. Подписано соглашение на вывоз неограниченных количеств инфекционных материалов в Институт Леффлера в Германии.

Анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются, по сути «втёмную» и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований.

– Хотелось бы обратить внимание на вспышки экономически значимых болезней на территории Российской Федерации. Только в 2021 году ущерб от высокопатогенного птичьего гриппа превысил 1,7 млрд рублей, было уничтожено 6 млн голов домашней птицы. При этом в европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от него составили порядка 2,0 млрд евро.

В рамках соответствующего проекта Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности.

Данные документы подтверждают причастность Харьковского института к проведению работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер. Деятельность указанного института должна стать предметом международного расследования.

– Продолжает поступать информация о попытках уничтожения биоматериалов и документации в лабораториях Украины.

Нам известно, что в ходе проведения ликвидационных мероприятий в лаборатории ветеринарной медицины в населённом пункте Хлебодарское работающие сотрудники (граждане Украины) даже не допускались в здание!

Координаты данного объекта указаны на слайде. Для удобства проверки информации западными журналистами мы использовали карты Гугл. Данная лаборатория осуществляет взаимодействие с Научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе, в котором проводятся исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, арбовирусами.

В попытке замести следы биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 км в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино. Все указанные факты фиксируются министерством обороны для последующей правовой оценки.

– Необходимо сказать об экстренном уничтожении документов в Херсонской биолаборатории.

Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2018 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых. В апреле 2018 г. представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию.

Однако никаких документальных свидетельств, касающихся данной вспышки в Херсонской лаборатории, не обнаружено. Исходя из этого, считаем, что экстренность уничтожения подобных документальных доказательств объясняется стремлением не допустить их попадания к российским специалистам.

– Кроме того, обращает внимание факт резкого увеличения в 2018 г. среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулёза, вызванных новыми мультрезистентными штаммами. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населённого пункта Пéски, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на территории Украины биолабораторий.

– В соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники подают в ООН сведения об объектах и проводимой биологической деятельности.

Речь идет о Мерах укрепления доверия, которые публикуются в целях контроля выполнения Конвенции. С 2016 года — момента начала реализации упоминаемых нами проектов (в том числе UP-4, UP-8 и P-781) — США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность.

Подобная скрытность – еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона на Украине.

– Хочется напомнить об исторических фактах, когда подобная безответственная деятельность США за пределами национальной юрисдикции заканчивалась лишь формальными извинениями со стороны американской администрации.

Так, в октябре 2010 г. президент США Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы, которые были умышленно заражены возбудителями сифилиса и гонореи с санкции Белого дома.

– Российская Федерации неоднократно призывала к обнародованию данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран, однако коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует эту инициативу, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств «чужими руками».