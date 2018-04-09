МО РФ договорилось с новыми лидерами "Джейш аль-Ислам" о выходе боевиков из Восточной Гуты

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ в воскресенье договорилось с новыми лидерами "Джейш аль-Ислам" о прекращении огня и выходе боевиков этой группировки из города Дума Восточной Гуты. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

В субботу сообщалось, что в группировке произошел переворот и власть захватили новые командиры, а прежние лидеры убиты. Новые главари нарушили договоренности о прекращении огня и возобновили боевые действия против правительственных войск.

"Сегодня российским Центром по примирению проведены переговоры с "Джейш аль-Ислам", в ходе которых достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума", - сообщил генерал.

Он уточнил, что для выхода боевиков вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Эль-Вафидин. "Боевые действия в Думе прекращены. Для эвакуации боевиков и членов их семей в Думу зашла колона из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия. Всего планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей", - сообщил Евтушенко.

Генерал подчеркнул, что успех переговоров с боевиками "еще раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада - не более, чем очередная фальшивка".

Обвинения в химатаке Об ударе бомбой с хлором со стороны авиации правительственных войск, который якобы имел место в Думе, ранее заявляли так называемые Белые каски и другие неправительственные организации. В Минобороны РФ опровергли эти сообщения, заявив: "Решительно опровергаем эту информацию", - а также сообщили, что подобные заявления нужны для срыва операции по выводу боевиков "Джейш аль-Ислам" из Думы. МИД Великобритании призвал в связи с сообщениями о химатаке к проведению срочного расследования. Минобороны РФ до этого отметило, что готово немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений об ударе бомбой с хлором. В Генштабе ВС РФ ранее предупреждали, что ряд террористических группировок в Сирии готовятся под руководством инструкторов США к проведению провокаций с применением отравляющих веществ. В частности, для провокаций завозят хлор, а акции будут использованы для обвинения правительства Башара Асада с последующим ударом со стороны Соединенных Штатов по сирийским войскам крылатыми ракетами. Ситуация в Сирии Как отметил генерал Евтушенко, совместный иранско-российско-турецкий координационный центр в течение суток продолжал фиксировать случаи нарушения в провинциях Дамаск, Алеппо, Идлиб, Латакия и Хомс. Центр по примирению оказывает всестороннюю поддержку мирным жителям в населенных пунктах Восточной Гуты, освобожденных от боевиков, продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирии. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 217 человек, провинции Хомс - 250 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 500 человек. Стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб", мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо.