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Мнучин заявил, что нынешняя администрация Белого дома жёстче прежней и это грозит России новыми санкциями

11 января 2019, 08:09  •  99 • Политика
Нынешняя администрация, куда более жёстче прежней и это сказывается на количестве введённых ей санкций в отношении РФ, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.
Глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что в его стране и далее намерены проводить крайне жёсткую санкционную политику в отношении Российского государства. Глава министерства сделал это заявления на пресс-конференции по итогам закрытого брифинга с членами Палаты представителей.
Он отметил, что нынешняя администрация, куда более жёстче прежней и это сказывается на количестве введённых ей санкций, которые, по прогнозу Мнучина, будут только расти.
Накануне Мнучин подтвердил намерение своего ведомства снять санкции с En+, "Русал" и "Евросибэнерго".Как говорится в его заявлении, эти компании попали под санкции только потому, что их контролировал и ими управлял Олег Дерипаска.

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