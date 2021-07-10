«Множество факторов нестабильности»: как будет развиваться ситуация в Афганистане после вывода американского контингента

Президент США считает, что власти Афганистана должны сплотиться после вывода американского контингента из страны и в таком случае у официального Кабула есть шансы сохранить государство. По его мнению, вероятность того, что республика окажется под тотальным контролем движения «Талибан»*, невелика. В то же время в Москве заявили о необходимости контактов с талибами на фоне напряжённой ситуации в Афганистане и на его границах. Аналитики со своей стороны не исключают, что ситуация в республике может вернуться к состоянию начала 2000-х годов. При этом эксперты считают, что американцы, покидая Афганистан, так и не смогли достичь своих целей, более того, кампания, организованная Вашингтоном, лишь осложнила обстановку в регионе.

Президент США Джо Байден не считает, что официальное правительство Афганистана непременно падёт после вывода из страны сил коалиции.

«Правительство и руководство Афганистана должны сплотиться. У них определённо есть возможности для сохранения государства. Вопрос в том, смогут ли они добиться сплочённости, чтобы это сделать», — сказал Байден в ходе выступления перед журналистами.

При этом американский президент, слова которого приводит издание Politico, подчеркнул, что для достижения этих целей у официального Кабула «есть силы» и «есть средства».

«Это (захват власти движением «Талибан». — RT) не является чем-то неизбежным», — считает Байден.

Reuters

© Evelyn Hockstein

По его словам, «вероятность того, что «Талибан» всё разгромит и захватит всю страну, крайне мала».

«Около 20 лет опыта показали, что текущая ситуация в плане безопасности только подтверждает, что воевать в Афганистане ещё один год — не решение, а путь к тому, чтобы оставаться здесь бессрочно», — подчеркнул глава Белого дома.

«Повод для беспокойства»

Накануне афганскую тематику затронул и официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, годы пребывания в Афганистане коалиции во главе с Вашингтоном привели к снижению угрозы для Америки со стороны «Аль-Каиды»** и других террористических группировок.

«Это весомая причина, по которой президент приказал вывести войска», — заявил он, отметив, что США будут внимательно наблюдать за ситуацией в Афганистане, чтобы гарантировать, что терроризм в отношении Соединённых Штатов не возобновится.

США и Госдеп изучают возможности дистанционной деятельности с территории соседних с Афганистаном стран для оказания помощи афганским силам в случае необходимости, добавил Кирби.

Reuters

Как отметил в комментарии RT эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, последние заявления американских властей о выполненной миссии в Афганистане и о победе над «Аль-Каидой» адресованы прежде всего американской аудитории.

«Этот аргумент лежит в поле американского внутреннего дискурса. О том, что после ликвидации Усамы бен Ладена операция в Афганистане достигла целей, в Вашингтоне говорят уже давно. Однако на практике проблемы более многомерные, поскольку, помимо «Аль-Каиды», в регионе действуют и другие террористические структуры», — пояснил Лукьянов.

Похожего мнения придерживается профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов.

«США выдают желаемое за действительное, чтобы продемонстрировать свою мощь как внутренней, так и внешней аудитории. Американские военные оказывали сдерживающее влияние на «Аль-Каиду» и радикальные группировки, но в итоге не смогли с ними справиться», — отметил эксперт в беседе с RT.

Стоит отметить, что в разведке и армии США не разделяют оптимистичные оценки администрации Байдена. К примеру, в июне издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведывательном сообществе сообщило, что официальное правительство Афганистана может пасть уже через полгода после вывода американского контингента из страны.

Такой прогноз появился на фоне активного наступления талибов на севере Афганистана.

Похожую оценку в конце июня высказал командующий возглавляемой США миссией в Афганистане генерал Остин Миллер. Он допустил, что после вывода иностранных военных в Афганистане может начаться гражданская война.

«При сохранении нынешнего курса гражданская война, несомненно, является тем развитием событий, которое можно представить. Всему миру следует увидеть здесь повод для беспокойства», — заявил Миллер журналистам на пресс-конференции.

Как отметил Александр Вавилов, такой сценарий развития событий вполне вероятен.

«В регионе складывается непростое положение. Правительственные войска далеко не всегда способны оказать сопротивление талибам — они это уже продемонстрировали, когда бежали через границу на территорию Таджикистана», — напомнил Вавилов.

Похожей точки зрения придерживается и Григорий Лукьянов. Он пояснил, что Вашингтон рассчитывает оставить после себя в Афганистане действующее коалиционное правительство национального единства, в котором будут представлены и талибы. При этом страна должна быть разделена на зоны влияния.

«Байден надеется, что «Талибан» и Кабул смогут как-то договориться. Однако проблема намного глубже. Ведь в стране нет ни единого «Талибана», ни единого правительства, которое тоже сильно раздроблено. Есть, к примеру, талибы, которые готовы вести переговоры, а есть и те ветви движения, которые выступают за войну. И всё это создаёт множество факторов нестабильности. Когда из Афганистана выводили советские войска, тоже звучали оптимистичные прогнозы, а на деле правительство пало через три года. Сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию», — говорит Лукьянов.

Экспансия «Талибана»

Напомним, планы по выводу американского контингента из Афганистана после многолетнего присутствия власти США вынашивали давно, об этом говорил ещё Барак Обама, однако полностью вернуть войска на родину ему не удалось.

Дональд Трамп продолжил дело предшественника. Его администрация смогла в начале 2020 года подписать с представителями «Талибана» мирное соглашение, предусматривающее вывод американских военных из Афганистана. Взамен талибы обязались не использовать территорию страны для действий, угрожающих США.

Григорий Лукьянов отмечает, что сейчас вывод войск США из Афганистана не воспринимается американским обществом как слабость, как это было бы 10 лет назад.

«Социум не поддерживает продолжение операции, поэтому политики и прилагают такие усилия для её сворачивания», — отметил эксперт.

Пограничники на таджикско-афганской границе вдоль реки Памир

РИА Новости

© Амир Исаев

Изначально планировалось, что американская армия покинет Афганистан к 1 мая 2021 года, однако впоследствии сроки пришлось сдвинуть на 11 сентября. При этом администрация Байдена продолжает придерживаться плана, принятого при Трампе. Так, 2 июля СМИ сообщили, что ВС США покинули самую большую американскую базу в Афганистане — Баграм, расположенную в 60 км от Кабула. Ещё через несколько дней Центральное командование ВС США (US CENTCOM) заявило, что вывод войск из Афганистана завершён на 90%.

На этом фоне «Талибан» начал активное наступление на территории Афганистана. По состоянию на 9 июля под контроль талибов перешло 174 из почти 400 уездов Афганистана. Такую статистику привёл один из представителей офиса движения в Дохе Шахабуддин Делавар.

«И такие массовые переходы не могут быть вызваны только силой оружия — это явное свидетельство того, что <...> афганское общество устало от властей в Кабуле», — заявил он, выступая на пресс-конференции в Москве.

Напомним, ранее в российскую столицу для переговоров прибыла делегация политического офиса «Талибана». Переговоры с талибами провёл спецпредставитель президента РФ по Афганистану и бывший посол в этой стране Замир Кабулов.

Как пояснил 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот диалог необходим на фоне напряжённой ситуации в Афганистане, а также на границе республики с Таджикистаном.

«Путин в курсе (переговоров. — RT). Контакты необходимы на фоне того, как развивается, как напряжённо развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана», — сказал Песков.

Как сообщили, в свою очередь, в российском МИД, по итогам переговоров от талибов «были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана».

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

При этом в последнее время талибы усилили военную активность на границах Афганистана. Так, 9 июля афганский телеканал TOLOnews сообщил о захвате талибами двух городов — Торгунди на границе с Туркменией и Ислам-Кала на границе с Ираном.

В «Талибане» заявили, что соседним странам можно не беспокоиться о безопасности на своих границах, но при этом призвали государства региона не вмешиваться в дела Афганистана.

«США не могут победить в этой войне»

Тем не менее в Москве сообщили о готовности отреагировать на возможную дестабилизацию обстановки в регионе. Как отметила во время брифинга 9 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, в случае необходимости Москва примет дополнительные меры, чтобы не допустить агрессию или провокации на границе Таджикистана с Афганистаном.

«Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием. 201-я российская база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе», — подчеркнула дипломат.

В то же время, если напряжённость не распространится на соседние с Афганистаном страны, Россия не станет предпринимать никаких шагов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Кроме того, РФ поддерживает план, принятый ранее властями США и талибами, сообщил Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с коллегой из Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

«Понятно, что решать эти вопросы (о дальнейшем развитии ситуации в Афганистане. — RT) могут только сами афганцы, но вот те договорённости, которые достигнуты были между Вашингтоном и «Талибаном», — они, по-моему, всеми приветствовались. Мы за то, чтобы они выполнялись», — подчеркнул Лавров.

Эксперты со своей стороны отмечают, что «Талибан» явно нацелен на то, чтобы получить власть в Афганистане в обозримом будущем. Представители движения даже заявляют, что готовы обсудить будущую форму устройства афганского государства. Пока что «Талибан» выступает за создание эмирата.

Также талибы говорят, что движение якобы не стремится узурпировать власть в Афганистане и гарантирует безопасный вывод иностранного контингента из страны.

Однако, как считает Александр Вавилов, принимать на веру подобные заявления преждевременно.

«Талибы десятки лет стремились приблизиться к рычагам власти. Если у них в итоге получится реализовать свой план, что весьма вероятно, то ситуация в регионе резко обострится. Причём вклад в этот возможный сценарий внесли сами американские военные. Мировое сообщество достаточно долго ещё будет расхлёбывать последствия деятельности США в Афганистане», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, за последние десятилетия ситуация в регионе только ухудшилась по сравнению с концом 1980-х годов. Прежде всего это связано с появлением множества радикальных структур, многие из которых сейчас, вероятно, активизируются.

Григорий Лукьянов, в свою очередь, отмечает, что в настоящий момент США пытаются защитить свои долгосрочные интересы в регионе, налаживая контакты со странами Центральной Азии и пытаясь представить происходящее не как свой провал, а как промежуточный этап для выстраивания новой системы безопасности.

«Те разрушения, полученные в ходе конфликта, лишь укрепляют социальную поддержку талибов на территории Афганистана. И угроза терроризма как таковая тоже не устранена: Вашингтон так и не достиг своей цели. При этом в Белом доме понимают, что США не могут победить в этой войне: слишком велики оказались издержки», — пояснил эксперт.

С его точки зрения, ситуация в регионе может откатиться к состоянию начала 2000-х годов.

«США не выполнили те задачи, которые ставили перед собой в начале афганской кампании. Так, никуда не исчезла проблема наркотрафика, значительно подорван суверенитет Афганистана, в стране так и не удалось создать работающие общественные институты. Многие долгосрочные вызовы для региона в результате американской операции только усилились», — подытожил Лукьянов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

