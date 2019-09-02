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«Мной нельзя управлять»: Поклонская рассказала о своем разводе

02 сентября 2019, 17:39  •  11 • В России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская разводится со своим мужем Иваном Соловьевым. Вместе они прожили чуть меньше года. Свадьба состоялась в августе 2018-го.

Поклонская в эксклюзивном интервью kp.ru рассказала о том, как было принято решение о расставании.

Поклонская рассказала о своем разводеФото: Михаил ФРОЛОВ

- Когда все это решилось?

- Решение было принято 26 мая по моему исковому заявлению. Прошло столько времени. И я говорила журналистам, что в моей личной жизни произошли такие изменения, о которых станет известно после публикации моей декларации. В декларации было бы все видно. Предвещая то, что бывший муж мог бы прокомментировать, я ответила на вопрос журналиста про свою духовную жизнь. Там же сказала и про свою личную жизнь. Сказала, что два этих вопроса моей впредь будут закрыты для публичного восприятия. Я их комментировать больше не буду. Пусть мой бывший муж и дальше занимается комментированием. Я этого делать не буду.

- То есть официальная бумага о разводе есть?

- Есть. Она должна вступить в законную силу. Если ответчик не обжалует это решение. А ответчиком является мой бывший муж. Я надеюсь, что все вступит в законную силу и будет без проблемно.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская разводится со своим мужем Иваном СоловьевымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У вас есть какие-то имущественные споры, которые могут затянуться?

- Нет, абсолютно. Все хорошо и все ровно.

- А в чем причины развода?

- Не хочу это комментировать.

Поклонская в эксклюзивном интервью kp.ru рассказала о том, как было принято решение о расставанииФото: Михаил ФРОЛОВ

- Читал в соцсетях одну из версий. Якобы это случилось из-за того, что вы вернулись к настоятелю Среднеуральского монастыря — отцу Сергию. Его еще называют «духовником Поклонской». Насколько это правда?

- Вся моя жизнь показала, что мной нельзя управлять. И мое решение — это мое решение. Как бы оно нравилось или не нравилось всем. Схиигумен Сергий никакого отношения не имеет к этому решению. Приплетать одно к другому не стоит.

- Иван Николаевич сказал: «Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли могла когда-либо устаканиться». Как вы можете ответить?

- Больше всего веселит слово «устаканится». Остальное комментировать не буду.

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