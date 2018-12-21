«Многовекторность» Казахстана выйдет боком

• 94 • Аналитика

Часто говорят, что география – это судьба народов. И во многом Астана оправдывает такой подход. Казахстан – страна, которая находится между Россией и Китаем, а помимо этого, отделяет от нашей страны южный фланг НАТО и США. Для Вашингтона, перетянуть такой плацдарм на свою сторону, было бы подарком. Тем более что иметь «посредника» между Москвой, Пекином и мусульманским миром в лице Средней Азией – для Запада давняя мечта. Для России же Казахстан и вовсе важен со всех точек зрения. С экономической, культурной и, разумеется, военной.

Прекрасно понимают это и в Казахстане, а потому без зазрения совести используют «многовекторный» подход. Астана желает одновременно дружить с Россией, Америкой и Китаем, однако одно дело – проводить такую политику в спокойные времена, и совсем другое в период, когда стратегический союзник вошел в фазу острого противоборства с Западным миром. В Москве желают видеть союзнические отношения с Астаной на деле, а потому все чаще стали напоминать, что вскоре для Казахстана может настать время окончательного выбора.

Поводы для беспокойства

После 2014 года Казахстан пошел на ряд откровенных недружественных инициатив. После возвращения Крыма Астана начала активно перемещать трудовые ресурсы с юга страны, то есть людей, говорящих преимущественно на казахском языке, на запад и север, в регионы с русскоговорящим населением. Делается это со всей очевидностью для того, чтобы растворить русских и превратить русскоговорящие области в этнически «правильные».

Не стоит забывать и о согласии Казахстана на американский транзит грузов в Афганистан (для нужд Пентагона) через порты Каспия, причем данное без всякого согласования с Россией. О введении безвизового режима между Казахстаном и США без урегулирования вопроса с партнерами по ЕАЭС. А также о биологической лаборатории, несколько лет назад созданной специалистами США при участии того же Пентагона в Алма-Ате.

У самого Нурсултана Назарбаева также наблюдается явный люфт на движения в сторону Китая и Америки, при том, что и проамериканские элиты Казахстана прибирают к рукам все большие рычаги власти в стране.

Иностранное финансирование уже получают примерно 200 неправительственных организаций, 70% этих средств приходится на США. 53 международные структуры, 30 иностранных государственных организаций, 77 зарубежных НПО и фондов, плюс держащие средства в американских банках элиты страны. Такая смесь, мало чем отличается от предреволюционного положения 2014 года на Украине.

Учитывая пассивность Назарбаева и тот факт, что США из-за стратегических возможностей России вынуждены вместо большой войны дестабилизировать локальные участки у российской границы, Москва заранее пришла к необходимости подготовить ряд мер.

В частности, заранее было просчитано, что фронтов ключевого противодействия будет три – Восточная Европа, Ближний Восток и Средняя Азия. В нынешних реалиях – это Украина, Сирия и в перспективе Казахстан.

В случае «демократизации» и отрыва от России Казахстана, тыловые ранее области нашей страны становятся передовыми рубежами обороны. Это Алтай, Новосибирская область, Омск, Курган, Челябинская область, Оренбургская, Башкирия, Самарская область, Саратовская область, Волгоград и Астрахань. Проще говоря, с военной точки зрения, потеря Казахстана приводит к оголению Урала и Сибири, и разбитию России напополам.

Плюс ко всему, тот факт, что США нацелились на Астану, подтверждает и загадочная пауза, взятая ими в дестабилизации Средней Азии. Переброска террористических групп на север Афганистана давно совершена, поток из стран Ближнего Востока налажен, однако дальше дело так и не пошло. Причина этому кроется в том, что, если сегодня разрушить Туркмению, Узбекистан, Таджикистан и так далее, движение миграционных потоков и управляемого терроризма упрутся в Астану, а вовсе не в Россию. Для Запада необходимо сначала вывести из равновесия казахстанскую территорию, а только после инициировать запуск сценария в подбрюшье нашей страны.

Для этого применяются отработанные англосаксонские сценарии. Митинги, подрывная литература, соцсети, СМИ, терроризм и идея построения национальной идентичности Казахстана. Та самая идея, которая из опасений перед собственными элитами, так активно была поддержана Назарбаевым внутри страны. В эту канву плотно ложится и латинизация «кириллицы», а также позиция спонсируемой на Западе оппозиции страны. Элиты Казахстана открыто заявляют, что либо с Назарбаевым, либо после него, но внешние игроки гарантировано могут делать ставку на национальные чувства. В частности, с целью нагнетания русофобии и повторения украинского пути.

Рычаги влияния России

Казахстан не одно десятилетие оттачивал умение находить балансы, а потому не может не понимать к чему приведет доминирование США. Прежде всего, к мгновенному обострению отношений с Москвой и Пекином с ответным применением соответствующих рычагов. У Москвы в распоряжении есть весомые инструменты, с помощью которых дрейф Астаны в сторону США выльется в экономический кризис для данной государственности. От логистических цепочек, полностью завязанных на Россию, до ужесточения паспортного контроля, введения тарифов, санкций и много чего еще. Китай ввиду наличия США в Казахстане нанесет еще более ощутимый удар, нежели замороженных США 22 млрд долларов, изъятых у казахстанской элиты.

Российско-казахстанская граница имеет протяженность в многие тысячи километров, но что еще важней, вдоль всей этой границы на многие тысячи километров тянется Транссиб. Государствообразующая железная дорога, а кроме того – дуга ключевой обороны нашей страны. Астана, при всем своем заигрывании с Америкой, наверняка понимает, что есть границы и у проамериканского курса страны. Если же нет, то Москва вынуждена будет напомнить.

Руслан Хубиев

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