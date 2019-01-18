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«Многовековой выбор народа Малороссии»: какую роль в истории России и Украины сыграла Переяславская рада

18 января 2019, 12:09  •  99 • Украина
365 лет назад в Переяславле прошёл большой совет казаков, известный как Переяславская рада. По его итогам Войско Запорожское присягнуло на верность русскому царю и приняло решение о передаче Москве подконтрольных казакам территорий. Оказав покровительство запорожцам, Россия вступила в тяжёлую войну с Речью Посполитой, которая издавна стремилась установить свою власть на этих землях. Историки отмечают, что население Малороссии, страдавшее от многолетних притеснений со стороны поляков, всегда тяготело к России. По оценке экспертов, Переяславская рада стала «многовековым выбором народа».
 
Переяславская рада © М. И. Хмелько
 

В Средние века на обширных пространствах Восточной Европы, между Карпатами, притоками Волги, Северной Двиной и Таманским полуостровом, расположилось государство Русь, которое в основном населяла древнерусская народность, объединённая общим языком, верой и культурой. В XII веке Русь охватил процесс феодальной раздробленности. В это время население Среднего Поднепровья, которое долгое время было центром государственности, начало массово переселяться на северо-восток.

В XIII столетии Монгольское нашествие разрушило политическое единство Руси. Юго-западные княжества оказались оторваны от северо-восточных, в которые к этому времени сместился духовный и политический центр Руси. Некоторое время Галичина, Волынь и Поднепровье были объединены под властью одной из ветвей Рюриковичей — династии Романовичей, но в XIV веке она прервалась, а её земли аннексировала Литва.

Борьба за свободу

В 1569 году по результатам Люблинской унии между Польшей и Литвой бывшие юго-западные княжества Руси оказались под властью поляков в рамках нового государства — Речи Посполитой.

  • Люблинская уния
  • © Ян Матейко (1869)

Как писал известный российский и советский украиновед Дмитрий Яворницкий в своей работе «История запорожских казаков», чтобы заставить народ Малороссии отказаться от своей веры и национальной идентичности, поляки лишили местное население всех прав и обложили его непомерными налогами.

В XVI веке представители Малороссии начали отправлять в Москву письма, желая перейти под власть русского царя. Ещё до Люблинской унии на стороне царя Ивана IV выступал основатель Запорожской сечи — Дмитрий Вишневецкий. Казаки под его командованием вместе с русскими войсками не только действовали против турок, но и обсуждали перспективы окончательного перехода в московское подданство. Однако в 1563 году Вишневецкий был схвачен турками и казнён, а в России вскоре после этого началась смута, на долгие годы ослабившая государство.

В конце XVI — начале XVII века запорожские казаки, оставшиеся один на один с поляками, неоднократно поднимали восстания против властей Речи Посполитой и шляхты, однако ни одно из них не принесло окончательного успеха. Либо польская армия побеждала повстанцев, либо Варшава шла на небольшие ситуативные уступки, а затем ещё больше начинала притеснять население Малороссии.

  • Богдан Хмельницкий
  • © Wikimedia Commons

В 1648 году самое масштабное восстание против поляков поднял бывший чигиринский сотник Богдан Хмельницкий, избранный казацким гетманом. По словам историков, изначально у казаков не было чёткой стратегии. С одной стороны, они рассматривали вариант переговоров с поляками о расширении автономии в составе Речи Посполитой, с другой — начали прощупывать позицию Москвы: готова ли она принять Войско Запорожское в своё подданство.

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Казаки смогли несколько раз разгромить польские войска, однако они не питали иллюзий, что им удастся одержать полную победу в войне с Речью Посполитой.

«Хмельницкий, обсуждая будущее Малороссии со своими казаками, говорил о четырёх вариантах развития событий: остаться под властью Польши, присягнуть турецкому султану, или крымскому хану, или русскому царю. Однако запорожцы осознавали, что жить под властью Речи Посполитой они не желают — из-за многолетних притеснений, попыток обратить их в чужую веру и отсутствия доверия к польскому королю. Чужими для них были и турки с татарами. А с Россией их объединяло буквально всё — вера, язык, культура», — рассказал Перевезенцев.

8 июня 1648 года Хмельницкий отправил царю Алексею Михайловичу письмо, в котором рассказал о победах запорожцев над поляками и об их желании уйти под власть Москвы. Однако власти России, которая всё ещё восстанавливалась после Смутного времени, колебались. Война казаков с Польшей продолжилась. В ходе боевых действий поляки проявляли невероятную жестокость, полностью уничтожая целые города на территории современных Украины и Белоруссии.

В 1649 году поляки и Богдан Хмельницкий заключили мирный договор, предполагавший создание казацкой автономии под властью Польши. Однако, как отмечают историки, обе стороны прекрасно осознавали, что это перемирие носит временный характер: повстанцы рассчитывали на большее, а Речь Посполитая называла уступки жителям Малороссии унизительными.

  • Берестецкая битва
  • © Wikimedia Commons
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В 1651 году поляки начали новый карательный поход против казаков. Войска Речи Посполитой одержали несколько крупных побед, но их силы быстро истощились. Поэтому был подписан новый мирный договор, ограничивавший казацкие права. А в 1652-м войну начали уже запорожцы. Боевые действия шли с переменным успехом, и осенью 1653 года Хмельницкий всё более настойчиво стал требовать от России установить протекторат над территориями, находившимися под контролем Войска Запорожского.

«Русский царь Алексей Михайлович не хотел войны с Польшей, которая в то время значительно превосходила Россию по силам», — отметил в беседе с RT доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Фёдор Гайда.

Однако Хмельницкий указывал на то, что подавление восстания будет чревато негативными последствиями как для Войска Запорожского, так и для Москвы: это неизбежно приведёт к усилению Речи Посполитой и тогда казаков принудят воевать с Россией.

1 октября 1653 года в Москве собрался Земский собор. Его участники обсудили притеснения, которым подвергались жители Малороссии со стороны поляков, а также то, что польский король не выполняет взятые на себя перед казаками обязательства. Поэтому, несмотря на неизбежность войны с Польшей, на соборе было решено оказать помощь единоверцам, удовлетворить их прошение и принять Войско Запорожское в российское подданство.

Переяславская рада

19 декабря 1653 года русский посол Василий Бутурлин ознакомил Богдана Хмельницкого с решением Земского собора. Для окончательного оформления перехода Войска Запорожского под руку русского царя в городе Переяславле было решено провести генеральный военный совет, известный сегодня как Переяславская рада. Она состоялась 18 января 1654 года. В раде приняли участие 14 из 17 полков, на которые в военном и территориально-административном плане была разделена территория Войска Запорожского.

  • Принятие боярином Бутурлиным присяги от гетмана Богдана Хмельницкого и Малороссии на подданство России
  • © Wikimedia Commons
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Хмельницкий заявил, что русский государь «не презрел шестилетние моления» казаков и согласился принять их под свою руку. Участники совета в ответ единодушно заявили, что желают быть под властью восточного православного царя. После этого казаки присягнули на верность государю в Успенском соборе, а Богдану Хмельницкому члены русского посольства вручили царскую грамоту и знаки гетманской власти: хоругвь, булаву и шапку.

В дальнейшем царю была подана челобитная, содержавшая конкретные условия договора о вхождении Войска Запорожского в состав России.

«На Украине утверждалось созданное во время восстания казацкое выборное устройство, а также собственное войско. Сохранялись все церковные привилегии. Налоги собирались в пользу царя, но тратились на местные нужды. Монарх должен был защищать новых подданных. Гетман сохранял за собой право вести внешнюю политику, однако отношения с Польшей и Турцией обязан был согласовывать с Москвой. Оказав помощь Украине, Россия вступила в тяжёлую и длительную войну», — рассказал Фёдор Гайда.

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько, люди, сражавшиеся «за свой народ против польского гнёта, получили возможность стать частью элиты Российского государства и сделали огромный вклад в его культуру, науку, военное искусство». 

Сергей Перевезенцев подчеркнул, что в ходе рады речь шла не о воссоединении двух равноправных государств, а о переходе казаков в добровольное подданство к русскому царю.

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«Однако в Москве понимали, что Малороссия отличается от других территорий, входящих в царство, поэтому Войско Запорожское получило особые права и вольности», — отметил эксперт.

По его словам, Москва рассчитывала, что казаки будут соблюдать правила игры.

«Хотя для определённой части казаков это стало проблемой, которая разрешилась только в XVIII веке, с ликвидацией казацкой автономии и Запорожской Сечи», — рассказал Перевезенцев.

По свидетельствам историков, рядовые казаки и крестьяне Малороссии всегда хотели жить в составе России.

«Даже когда Мазепа пошёл на предательство, он обманул своих казаков, не предупредив их о том, что собирается делать. В то время когда турки, татары и поляки физически уничтожали народ Малороссии, в России его представители могли спокойно проживать. Переяславская рада была многовековым выбором малороссийского народа», — подчеркнул Перевезенцев.

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