Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответи...
Главная / Политика

Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН

15 августа 2020, 06:25  •  66 • Политика
Многотысячный митинг в центре Минска продолжается. Однако военная техника развернулась, а девушки бросились целовать ОМОН.
Среди митингующих много сотрудников Минского тракторного завода (МТЗ). Ранее они устроили шествие по городу в знак своей забастовки. На площади возле Дома правительства собравшиеся уселись на землю. Этим они подчеркнули, что расходиться не собираются, но их протест носит мирный характер.
До этого люди скандировали "Армия с народом!" Сотрудники ОМОНа, которые охраняли здание правительства Белоруссии, опустили щиты. Сразу послышались крики "Молодцы!" Из толпы стали выбегать девушки с цветами, бросаться силовикам на шею и целовать их. Военная техника развернулась и покинула площадь.
Митингующие требовали, чтобы к ним вышел премьер-министр, были настроены на диалог. Когда стало ясно, что этого не произойдёт, протест было решено продолжать.
Один из сотрудников МТЗ рассказал, что с понедельника забастовка продолжится.
"Главное, что мы с миром", - подчеркнул Алексей. Видео беседы с ним появилось в Telegram-канале "RT на русском".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
14 августа 2020, 21:15
"Московский кукловод" дал интервью о протестах в Минске: "Даже обидно как-то"
14 августа 2020, 23:05
"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая святых
14 августа 2020, 23:05
Лукашенко созвал Совбез, пока в Минске идёт многотысячный митинг: "Дайте навести порядок"
15 августа 2020, 00:55
"Консенсус есть": Страны ЕС решили ввести санкции против Белоруссии
14 августа 2020, 23:05
Евросоюз наложил санкции на Белоруссию из-за выборов
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2020, 23:05
"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая свя...
14 августа 2020, 23:05
Лукашенко созвал Совбез, пока в Минске идёт многотысячный митинг: "Дайте навести...
15 августа 2020, 00:50
Для оперативников Росгвардии и МВД: что представляет собой новый российский пистолет ...
15 августа 2020, 00:55
"Консенсус есть": Страны ЕС решили ввести санкции против Белоруссии
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
09 августа 2020, 05:35
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
10 августа 2020, 15:30
Заробитчане в шоке от Аваковского произвола в Украине
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.