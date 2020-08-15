Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН

Среди митингующих много сотрудников Минского тракторного завода (МТЗ). Ранее они устроили шествие по городу в знак своей забастовки. На площади возле Дома правительства собравшиеся уселись на землю. Этим они подчеркнули, что расходиться не собираются, но их протест носит мирный характер.

До этого люди скандировали "Армия с народом!" Сотрудники ОМОНа, которые охраняли здание правительства Белоруссии, опустили щиты. Сразу послышались крики "Молодцы!" Из толпы стали выбегать девушки с цветами, бросаться силовикам на шею и целовать их. Военная техника развернулась и покинула площадь.

Митингующие требовали, чтобы к ним вышел премьер-министр, были настроены на диалог. Когда стало ясно, что этого не произойдёт, протест было решено продолжать.

Один из сотрудников МТЗ рассказал, что с понедельника забастовка продолжится.

"Главное, что мы с миром", - подчеркнул Алексей. Видео беседы с ним появилось в Telegram-канале "RT на русском".