Многоцелевые «Гриффины» и OH-58D в качестве угрозы для «Панцирей-С1». Насколько высоки шансы детища КБП? • 87 • Аналитика

Как известно, достигший уровня оперативной боевой готовности в 2008 году многоцелевой управляемый тактический боеприпас AGM-176A Block I «Griffin-A» был разработан военно-промышленной корпорацией «Raytheon» в качестве относительно недорогого высокоточного малоразмерного средства воздушного нападения, подлежащего интеграции в боекомплекты самолётов специального назначения MC-130W «Dragon Spear», а также самолётов артиллерийской поддержки семейства AC-130W «Stinger II» и ударно-разведывательных БПЛА MQ-9 «Reaper/-ER» Командования войск СпН США и Военно-воздушных сил США.



Малоразмерные многоцелевые тактические ракеты семейства A/BGM-176B — гибкий ударный инструмент на современных театрах военных действий

Достаточно высокая эффективность ранних «Гриффинов» авиационного базирования, продемонстрированная в ходе нанесения филигранно точных ударов по террористическим анклавам в удалённых районах Афганистана в конце 2010 — начале 2011 гг., послужила главным аргументом в пользу начала проектирования более совершенных и «дальнобойных» модификаций тактических управляемых боеприпасов семейства «Griffin», оснащённых однорежимными РДТТ с различными периодами выгорания твердотопливных зарядов, а соответственно и дальностью действия.







Наиболее известной из них является многоцелевая тактическая ракета BGM-176B Block II «Griffin-B», входящая в боекомплект многоцелевых тактических ракетных комплексов Mk 60, размещаемых на патрульных катерах класса «Cyclone». Ракеты данного типа размещаются в счетверённых поворотных цилиндрических транспортно-пусковых контейнерах и обладают дальностью действия около 5500 м при пуске с надводного носителя (сверхмалой высоты). Основным же предназначением данных изделий является прикрытие патрульных кораблей и ордеров небольших КУГ от массированных катерных атак потенциального противника в ходе операций, осуществляемых в литоральной зоне. Между тем тактические ракеты BGM-176B Block II могут быть легко адаптированы к применению в системах управления вооружением наземных юнитов, ударно-разведывательных вертолётов и БПЛА, а также самолётов тактической авиации, чему способствует возможность синхронизации инерциально-навигационной системы ракеты с мультиплексной шиной информационного обмена MIL-STD-1760.



Наиболее красноречивым тому доказательством является программно-аппаратная интеграция ракет «Griffin-B» в комплексы управления вооружением ударно-разведывательных вертолётов OH-58D «Kiowa Warrior». Благодаря минимальным массогабаритным параметрам (масса — 20 кг, длина корпуса — 1140 мм и диаметр — 140 мм), на узлах подвески каждого ударно-разведывательного вертолёта OH-58D могут быть размещены два счетверённых транспортно-пусковых модуля с 8 тактическими ракетами AGM-176B Block II (не более 200 — 220 кг вместе с транспортно-пусковыми модулями).



Возможности ударного тандема «OH-58D — «Griffin-B» и «Панциря-С1» в дуэльной ситуации. Ситуация не в пользу армейской авиации США

На этом фоне особую актуальность приобретает оценка способности наиболее совершенного отечественного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-С1» противостоять тактическим ракетам «Griffin-B» и их носителям. Ведь нетрудно предположить, что в грядущих конфликтах оперирующие на сверхнизких высотах OH-58D «Kiowa Warrior» армейской авиации сухопутных войск США, либо ударно-разведывательные дроны «Рипер», при определённых оперативно-тактических обстоятельствах, вполне могут вступить в «пикировку» с подразделениями ПВО противника, располагающими ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1».



На равнинных участках театров военных действий, не располагающих горными хребтами, возвышенностями и ущельями, любая попытка нанесения точечных ракетных ударов по батареям «Панцирей-С1» с задействованием тактических ракет «Griffin-B» будет чревата для экипажей OH-58D «Kiowa Warrior» полным фиаско, поскольку при пуске со средней высоты порядка 3500—4000 м дальность действия AGM-176B составит не более 12,5—15 км, в то время как дальность перехватываемых посредством зенитных ракет 57Э6Е целей составляет 20 км. Наблюдаем уверенное поражение OH-58D за 5—7,5 км до выхода на рубежи пуска тактических ракет AGM-176B «Griffin-B».



И даже в случае с возвышенным или горным рельефами местности, где экипажи вертолётов OH-58D получат возможность подобраться к позициям батареи «Панцирей-С1» на расстояние 5—7 км, скрываясь за складками рельефа местности, холмами и другими естественными препятствиями в сверхнизковысотном режиме, говорить о каком-либо доминировании армейской авиации СВ США не приходится. Пуск тактических ракет AGM-176B «Griffin-B» со сверхнизких высот на дистанцию 5—7 км, в соответствии с опубликованной на портале globalsecurity.org демонстрационной схемой применения ракет «Griffin-B» от «Рэйтеон», предусматривает реализацию баллистической или настильной траекторий полёта с выходом в более разреженные слои тропосферы для снижения аэродинамического сопротивления и сохранения необходимых скоростных качеств на терминальном участке траектории.



Вследствие этого на восходящей ветви траектории ракеты AGM-176B будут иметь перпендикулярно ориентированную позицию относительно диаграмм направленности радиолокационных обнаружителей РЛМ СОЦ и радаров наведения 1РС2-1Е «Шлем» комплексов «Панцирь-С1». Говоря более простым языком, будут повёрнуты к радиолокационным средствам «Панцирей» боковой проекцией, обладающей максимально возможной ЭПР около 0,15 кв. м. Благодаря этому оснащённые пассивными ФАР радары наведения «Шлем» смогут мгновенно запеленговать, «завязать трассы» и захватить ракеты «Griffin-B» для незамедлительной передачи соответствующих команд управления зенитным ракетам-перехватчикам 57Э6Е и азимутально-угломестных пеленгов 30-мм спаренным автоматическим пушкам 2А38М. Как известно, достигший уровня оперативной боевой готовности в 2008 году многоцелевой управляемый тактический боеприпас AGM-176A Block I «Griffin-A» был разработан военно-промышленной корпорацией «Raytheon» в качестве относительно недорогого высокоточного малоразмерного средства воздушного нападения, подлежащего интеграции в боекомплекты самолётов специального назначения MC-130W «Dragon Spear», а также самолётов артиллерийской поддержки семейства AC-130W «Stinger II» и ударно-разведывательных БПЛА MQ-9 «Reaper/-ER» Командования войск СпН США и Военно-воздушных сил США.Достаточно высокая эффективность ранних «Гриффинов» авиационного базирования, продемонстрированная в ходе нанесения филигранно точных ударов по террористическим анклавам в удалённых районах Афганистана в конце 2010 — начале 2011 гг., послужила главным аргументом в пользу начала проектирования более совершенных и «дальнобойных» модификаций тактических управляемых боеприпасов семейства «Griffin», оснащённых однорежимными РДТТ с различными периодами выгорания твердотопливных зарядов, а соответственно и дальностью действия.Наиболее известной из них является многоцелевая тактическая ракета BGM-176B Block II «Griffin-B», входящая в боекомплект многоцелевых тактических ракетных комплексов Mk 60, размещаемых на патрульных катерах класса «Cyclone». Ракеты данного типа размещаются в счетверённых поворотных цилиндрических транспортно-пусковых контейнерах и обладают дальностью действия около 5500 м при пуске с надводного носителя (сверхмалой высоты). Основным же предназначением данных изделий является прикрытие патрульных кораблей и ордеров небольших КУГ от массированных катерных атак потенциального противника в ходе операций, осуществляемых в литоральной зоне. Между тем тактические ракеты BGM-176B Block II могут быть легко адаптированы к применению в системах управления вооружением наземных юнитов, ударно-разведывательных вертолётов и БПЛА, а также самолётов тактической авиации, чему способствует возможность синхронизации инерциально-навигационной системы ракеты с мультиплексной шиной информационного обмена MIL-STD-1760.Наиболее красноречивым тому доказательством является программно-аппаратная интеграция ракет «Griffin-B» в комплексы управления вооружением ударно-разведывательных вертолётов OH-58D «Kiowa Warrior». Благодаря минимальным массогабаритным параметрам (масса — 20 кг, длина корпуса — 1140 мм и диаметр — 140 мм), на узлах подвески каждого ударно-разведывательного вертолёта OH-58D могут быть размещены два счетверённых транспортно-пусковых модуля с 8 тактическими ракетами AGM-176B Block II (не более 200 — 220 кг вместе с транспортно-пусковыми модулями).На этом фоне особую актуальность приобретает оценка способности наиболее совершенного отечественного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-С1» противостоять тактическим ракетам «Griffin-B» и их носителям. Ведь нетрудно предположить, что в грядущих конфликтах оперирующие на сверхнизких высотах OH-58D «Kiowa Warrior» армейской авиации сухопутных войск США, либо ударно-разведывательные дроны «Рипер», при определённых оперативно-тактических обстоятельствах, вполне могут вступить в «пикировку» с подразделениями ПВО противника, располагающими ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1».На равнинных участках театров военных действий, не располагающих горными хребтами, возвышенностями и ущельями, любая попытка нанесения точечных ракетных ударов по батареям «Панцирей-С1» с задействованием тактических ракет «Griffin-B» будет чревата для экипажей OH-58D «Kiowa Warrior» полным фиаско, поскольку при пуске со средней высоты порядка 3500—4000 м дальность действия AGM-176B составит не более 12,5—15 км, в то время как дальность перехватываемых посредством зенитных ракет 57Э6Е целей составляет 20 км. Наблюдаем уверенное поражение OH-58D за 5—7,5 км до выхода на рубежи пуска тактических ракет AGM-176B «Griffin-B».И даже в случае с возвышенным или горным рельефами местности, где экипажи вертолётов OH-58D получат возможность подобраться к позициям батареи «Панцирей-С1» на расстояние 5—7 км, скрываясь за складками рельефа местности, холмами и другими естественными препятствиями в сверхнизковысотном режиме, говорить о каком-либо доминировании армейской авиации СВ США не приходится. Пуск тактических ракет AGM-176B «Griffin-B» со сверхнизких высот на дистанцию 5—7 км, в соответствии с опубликованной на портале globalsecurity.org демонстрационной схемой применения ракет «Griffin-B» от «Рэйтеон», предусматривает реализацию баллистической или настильной траекторий полёта с выходом в более разреженные слои тропосферы для снижения аэродинамического сопротивления и сохранения необходимых скоростных качеств на терминальном участке траектории.Вследствие этого на восходящей ветви траектории ракеты AGM-176B будут иметь перпендикулярно ориентированную позицию относительно диаграмм направленности радиолокационных обнаружителей РЛМ СОЦ и радаров наведения 1РС2-1Е «Шлем» комплексов «Панцирь-С1». Говоря более простым языком, будут повёрнуты к радиолокационным средствам «Панцирей» боковой проекцией, обладающей максимально возможной ЭПР около 0,15 кв. м. Благодаря этому оснащённые пассивными ФАР радары наведения «Шлем» смогут мгновенно запеленговать, «завязать трассы» и захватить ракеты «Griffin-B» для незамедлительной передачи соответствующих команд управления зенитным ракетам-перехватчикам 57Э6Е и азимутально-угломестных пеленгов 30-мм спаренным автоматическим пушкам 2А38М. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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