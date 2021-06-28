«Многоцелевой и вместительный»: чем интересен российский армейский двухзвенный снегоболотоход «Алеут»

На военно-техническом форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ будет впервые представлен плавающий двухзвенный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут». Как отмечают в Минобороны РФ, транспортёр хорошо приспособлен к эксплуатации в условиях резко континентального климата, а также может выполнять широкий спектр задач в тылу и на поле боя. В основном «Алеут» поставляется в войска, дислоцированные в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Особенность этой машины заключается в её способности преодолевать практически любые преграды, включая трясину. Эксперты называют ГАЗ-3344-20 универсальным, надёжным и неприхотливым вездеходом.

В Улан-Удэ на местном военно-техническом форуме «Армия-2021» публике будет впервые представлен плавающий гусеничный двухзвенный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа. Выставка пройдёт в столице Бурятии на специальной площадке аэродрома Восточный в конце августа.

По данным Минобороны, этот вездеход отлично подходит к эксплуатации в регионах с резко континентальным климатом. Для оптимального применения в условиях мороза транспортёр оснащён системой обогрева салонов, предпусковым подогревателем двигателя и топлива.

«Машины легко управляются, обладают высокой проходимостью и успешно используются для перевозки личного состава в условиях бездорожья. Вездеходы «Алеут» неоднократно задействовались в тактических учениях с подразделениями сухопутных и береговых войск Северного флота на Кольском полуострове, на Таймыре, а также на некоторых островах российских архипелагов Северного Ледовитого океана», — поясняется в материалах Минобороны.

Уникальные свойства проходимости

«Алеут» был разработан в рамках опытно-конструкторской работы «Коробочка». Военные формирования, несущие службу в условиях бездорожья, нуждались в вездеходе, который бы заполнил нишу между крупногабаритными снегоболотоходами и небольшими транспортными средствами.

Кроме того, «Алеут» оказался востребованным в МЧС, различных силовых ведомствах и в гражданском секторе — нефтегазовом комплексе, геологии, геофизике, энергетике. Производство машины развёрнуто в Нижегородской области в ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (ЗЗГТ).

«Алеут» на параде Победы в Уссурийске

© Министерство обороны РФ

Снаряжённая масса снегоболотохода составляет 11 т, длина — 9,89 м, ширина — 2,02 м, высота — около 2,7 м, объём полезной нагрузки — 2,5 т, вес буксируемого прицепа — 4 т, максимальная скорость на шоссе — 50 км/ч, объём топливных баков — 380 л.

Транспортёр оснащён мощной неприхотливой гидравлической лебёдкой, способной вытягивать машины массой до 13 т.

Во внутреннем пространстве переднего звена ГАЗ-3344-20 могут разместиться пять человек, салон заднего имеет до 15 пассажирских мест, которые складываются для перевозки грузов. В зависимости от предпочтений заказчика «Алеут» оснащается ярославским четырёхцилиндровым двигателем ЯМЗ-5347-26 или американским Cummins ISB4.5E3.

«Алеут» оснащён хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем отечественного производства, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Особенность вездехода заключается в его модульности. Так, в армейском варианте второе звено может быть переоборудовано под командный пункт, медицинский или жилой блока. По информации изготовителя, «Алеут» способен выступать носителем различного стрелкового оружия и специального оборудования.

В гражданском исполнении ГАЗ-3344-20 может оснащаться буровой установкой, пожарным модулем, комплексами лесного патрулирования, поисково-спасательных операций или технической поддержки.

Первое звено представляет собой силовой блок, где находится моторно-трансмиссионное отделение. Его разместили в верхней части модуля, чтобы максимально защитить от воздействия воды. Кроме того, благодаря такой компоновке, водитель-механик получает быстрый и лёгкий доступ к основным узлам и агрегатам «Алеута».

В беседе с RT главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков отметил, что создатели «Алеута» неслучайно выбрали двухзвенную схему.

«Двухзвенные снегоболотоходы хороши тем, что передний и задний модули являются ведущими — они одновременно и тянут, и толкают. Таким образом степень проходимости оказывается гораздо выше, чем у обычных гусеничных машин», — пояснил Кадаков.

По дорожным магистралям общего назначения вездеход передвигается только на специальных шинах — асфальтоходных съёмных башмаках из резины, которые надеваются на четыре гусеничных полотна.

ГАЗ-3344-20 приспособлен для передвижения в условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. В ходе недавних испытаний в Заполярье «Алеут» преодолел более 2,2 тыс. км по ледовому покрытию моря Лаптевых и прибрежной арктической зоне.

Учения военнослужащих с применением «Алеута»

РИА Новости

© Павел Львов

Одним из первых получателей машины в Вооружённых силах РФ стала 200-я мотострелковая бригада в составе 14-го армейского корпуса Северного флота с местом дислокации в Мурманской области. Также вездеход поставляется в войска Восточного военного округа.

Как отмечается на сайте ЗЗГТ, ключевым узлом снегоболотохода, благодаря которому он демонстрирует уникальную проходимость на слабонесущих грунтах, является поворотно-сцепное устройство. Оно обеспечивает «складывание звеньев машины без изменения тягового усилия и скорости» и безопасность при выполнении самых сложных манёвров.

Преимуществом «Алеута» перед многими вездеходами является способность передвигаться через густой кустарник и по трясине.

При пересечении болота водитель лишь должен прибавить газа — всё остальное транспортёр делает сам за счёт размещённых на гусеницах грунтозацепов. Эти механические приспособления зачерпывают воду, а специальный выступ на корпусе отводит её вниз, не давая буксовать.

Ещё одно важное качество ГАЗ-3344-20 заключается в уверенном преодолении водных преград. В отличие от массы других вездеходов, «Алеут» может форсировать водоёмы вплавь. По неподвижной водной глади транспортёр плывёт 6 км/ч, против течения — 3 км/ч.

Защита автомобиля от проникновения воды обеспечивается высоким качеством сборки корпуса. Каждая машина проходит на заводе тщательную проверку на герметичность сварочных и стыковочных швов. Если же «Алеут» тем или иным образом подвергся подтоплению, то водитель может запустить откачивающие насосы в обоих звеньях.

На театре военных действий, помимо транспортировки военнослужащих и грузов, «Алеут» может использоваться как средство отвлечения основных сил противника с последующим заманиванием в труднодоступные районы. Также ГАЗ-3344-20 подходит для проведения рейдовых мероприятий в глубоком арктическом снегу.

Льготная ипотека, вакцинация иностранцев и поддержка бизнеса: Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ «Машина получилась многоцелевая и вместительная, позволяющая перевозить всё что угодно в рамках своей полезной нагрузки. «Алеут» одинаково эффективен в силовых ведомствах и на гражданке. Важно, что почти все комплектующие выпускаются в России. Создатели ГАЗ-3344-20 заслужили высокой оценки», — заявил Кадаков.

Растущие потребности

В свою очередь, автожурналист Елена Мухортикова в комментарии RT отметила, что российская промышленность выпускает весьма эффективную транспортную технику для эксплуатации в труднопроходимой местности.

«География РФ необычайно обширная. Бескрайние просторы диктуют необходимость иметь надёжный, неприхотливый и универсальный транспорт. Сейчас, особенно в связи с активизацией военного и хозяйственного освоения Арктики и других территорий, потребность в вездеходах разного класса только возрастает», — сказала Мухортикова.

Снегоболотоход 5901 на форуме «Армия-2020»

© Алексей Заквасин / RT

Одно из последних достижений российского ВПК — снегоболотоход 5901 разработки ООО «Военно-промышленная компания». Изделие было представлено на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Планируется, что транспортёр будет также производиться на площадке ЗЗГТ.

По информации разработчика, эта гусеничная машина способна преодолевать снежную целину с глубоким покровом, заболоченные участки местности, песчаные барханы и открытые водные пространства. Полная масса машины составляет 16 т, объём полезной нагрузки — до 5 т, мощность двигателя — 312 л. с., скорость по шоссе — 55—60 км/ч, на воде — 4—6 км/ч.

«Машина собрана из узлов и агрегатов, которые массово производятся в России. Импортного в ней ничего нет, а значит, и курсовая разница в формировании цены роли не играет. К тому же ЗЗГТ давно занимается гусеничной техникой и имеет большой опыт производства недорогих и качественных машин», — заявил ранее в интервью RT генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

Максим Кадаков считает, что отечественные предприятия достигли серьёзных успехов в совершенствовании вездеходного транспорта как для армейских, так и для гражданских нужд.

«У нашей страны очень хорошо получается делать снегоболотоходы. Прежде всего, это результат существующей с советских времён мощной конструкторской школы. Сейчас стимулом развития являются запросы военных и коммерческого сектора», — пояснил Кадаков.

По словам Мухортиковой, российские вездеходы прекрасно показали себя в разных климатических зонах. Но сейчас, как отметила эксперт, власти РФ делают акцент на поставках снегоболотоходов в арктический регион.