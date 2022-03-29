«Многоцелевой и многофункциональный»: каким будет новый российский транспортно-боевой вертолёт на основе Ми-24П

Национальный центр вертолётостроения запатентовал облик транспортно-боевого вертолёта, который станет глубокой модернизацией Ми-24П. Он будет обладать повышенными боевой эффективностью, живучестью и эксплуатационной надёжностью. Машину оснастят двухдвигательной силовой установкой и цифровым пилотажно-навигационным комплексом, а также бортовым комплексом обороны и датчиками обнаружения внешних угроз. Эксперты отмечают, что новый вертолёт будет многофункциональным и сможет выполнять как десантирование личного состава, так и ударные задачи в условиях современного общевойскового боя.

Специалисты Национального центра вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова запатентовали облик ударно-транспортного вертолёта, который будет глубокой модернизацией многоцелевого Ми-24П.

«Заявляемая группа изобретений относится к авиационной технике, а именно к конструкции вертолёта, оснащённого различными видами вооружения, комплексом навигации, прицельно-вычислительным комплексом и средствами ночного видения, и предназначенного для решения боевых задач в любое время суток, перевозки различных грузов, транспортировки десанта, раненых и их огневого прикрытия», — цитирует ТАСС текст патента.

В документе отмечается, что предложенные технические решения позволят создать машину с повышенной боевой эффективностью, эксплуатационной надёжностью и живучестью благодаря возможности применения вооружения в любое время суток.

Вертолёт будет оснащён двухдвигательной силовой установкой и цифровым пилотажно-навигационным комплексом. Обзорно-прицельный комплекс для вооружения сможет работать в любое время суток и производить наведение управляемых ракет.

Кроме того, новая транспортно-боевая машина будет оснащена бортовым комплексом обороны и датчиками обнаружения внешних угроз, которые разместят на внешних пилонах консолей крыла. Вертолёт также получит систему выброса ложных тепловых целей для противодействия переносным зенитным ракетным комплексам.

В патенте также говорится о наличии варианта, в котором шлем пилота будет снабжён очками ночного видения, а сам вертолёт получит внутреннее и внешнее светотехническое оборудование, которое будет адаптировано для использования вместе с этими очками.

Летающий танк

Советский ударный вертолёт Ми-24 (в классификации НАТО — Hind) был разработан в ОКБ Миля в конце 1960-х годов. Его серийное производство началось в 1971-м.

Ми-24 предназначен для уничтожения живой силы и техники противника, однако может применяться и для перевозки десанта. В зависимости от модификации машина оснащается управляемыми и неуправляемыми ракетами, пулемётами калибра 12,7 мм или пушками калибра 23 и 30 мм, баками с зажигательной смесью, бомбами и пушечными контейнерами.

Кабина вертолёта, а также отдельные элементы фюзеляжа и оборудования бронированы стальными плитами. Военные лётчики и эксперты прозвали машину «летающим танком».

Вертолеты Ми-24 во время учений в 1977 году

РИА Новости

© Якутин

Вертолёты этой модели широко экспортировались за рубеж, благодаря чему Ми-24 стал одним из самых массовых боевых вертолётов мира. Существует более 30 модификаций, которые состоят на вооружении более 45 стран.

Вариант Ми-24П представляет собой глубокую модернизацию Ми-24 и по сути является летающей боевой машиной пехоты, отмечают эксперты. Его основное вооружение — двуствольная автоматическая пушка калибра 23 мм — размещена в гондоле под крылом. Кроме того, вертолёт способен нести до 2,5 т бомбового вооружения на внешней подвеске.

Ми-24П предназначен для нанесения ударов по скоплениям живой силы противника, уничтожения бронированной техники и низколетящих малоскоростных воздушных целей. Наиболее важные особенности Ми-24П: возможность перевозки личного состава с вооружением, транспортировки до трёх раненых с поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске.

На авиасалоне МАКС-2019 был представлен модернизированный вертолёт Ми-24П-1М. Он оснащён унифицированным пилотажным прицельно-навигационным комплексом, локатором с активной фазированной антенной решёткой, полноценным автопилотом, бортовым комплексом обороны и новой системой электроснабжения.



Разработка новых модификаций Ми-24 продолжается — в 2020 году были завершены лётные испытания модернизированного транспортно-боевого вертолёта Ми-35П с подвижной пушкой ГШ-23Л и новым оборудованием.

Вертолёт будущего

Высокие боевые качества вертолётов Ми-24 и их модификаций признаются и западным экспертным сообществом. Так, американский военно-политический журнал The National Interest в 2018 году отметил, что «вертолёт Ми-24 обладает ошеломительной огневой мощью» и может перевозить восемь пехотинцев.

«Таким образом, Hind — это ударный вертолёт, обеспечивающий собственную пехотную поддержку (или транспортный вертолёт, обеспечивающий собственную огневую поддержку)», — подчёркивает автор издания.

Он также обращает внимание на то, что тяжёлое вооружение и бронированность Ми-24 «символизирует разницу российского и американского подходов к военному применению вертолётов».

Статья The National Interest «Россия разрабатывает ещё один ударный вертолёт типа «летающий танк»

© The National Interest

Эксперты отмечают, что в США и других странах НАТО традиционно используются небронированные транспортные вертолёты, которые не обладают ударными возможностями Ми-24.

Новая глубоко модернизированная версия Ми-24П, о которой говорится в патенте Национального центра вертолётостроения, очевидно, будет создаваться с учётом боевого опыта, полученного в Сирии и на Украине, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Стоит ожидать, что будет совершенствоваться система управления огнём, бронирование и защита. Патентование этих изменений проводится для того, чтобы эта модернизация считалась российской и получила экспортный паспорт для её реализации за рубежом», — пояснил собеседник RT.

Очевидно, что интерес к новым вертолётам также будут проявлять иностранные заказчики, которые эксплуатируют Ми-24 в различных модификациях, добавил Леонков.

«Вертолёты Ми-24 поставлялись по всему миру в очень большом количестве. С помощью глубокой модернизации можно поднять их боевой уровень и повысить эффективность в современном общевойсковом бою», — рассказал эксперт.

Стоит ожидать, что в новом вертолёте будут присутствовать не только элементы Ми-24П, но и другие элементы успешных российских машин, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Возможно, это будет комбинация вертолётов Ми-24 и Ми-8АМТШ. Такая машина позволит выполнять боевые задачи как по прикрытию войск и уничтожению противника, так и по высадке десанта. Я думаю, что основное внимание здесь будет сосредоточено на бронировании кабины, в которой перевозится личный состав десанта. На Ми-24 бронированная кабина есть только у лётчиков, а сейчас благодаря современным композитным материалам можно создать лёгкую броню, которая сможет защитить десантное отделение», — пояснил аналитик.

Кроме того, из патента следует, что новая машина будет полностью укомплектована системами, которые будут позволять сохранить вертолёт и экипаж даже после поражения огнём противника, пояснил эксперт. Необходимость таких систем показывает опыт применения российских сил в рамках специальной военной операции на Украине, добавил Кнутов.