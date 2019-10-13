Многострадальный эсминец США "Портер" снова вошёл в Чёрное море, где его уже пугали Су-24

Американский эсминец "Портер" вошёл в акваторию Чёрного моря, проследовав через Босфорский пролив. Черноморский флот России сразу взял "знакомого незнакомца" на сопровождение.

Сейчас американский эсминец контролируют ракетный фрегат "Адмирал Эссен". Кроме того, неподалёку на всякий случай следуют малые ракетные корабли ВМФ России "Вышний Волочёк" и "Орехово-Зуево".

Визит американского корабля в Чёрное море стал уже седьмым в 2019 году. Ранее в августе ВМС США уже направляли "Портер" в черноморскую акваторию.

Напомним, в 2017 году три российских фронтовых бомбардировщика Су-24М не на шутку напугали моряков эсминца USS Porter, проделав низкие полёты поблизости от корабля. После одного из таких облётов американские СМИ сообщали, что часть экипажа американского судна уволилась, мотивировав своё решение небезопасностью подобных происшествий.

Ранее до этого, 12 августа 2012 года, эсминец "Портер" столкнулся с японским коммерческим нефтяным супертанкером под панамским флагом Otowasan. Инцидент произошёл во время движения судов в Ормузском проливе.