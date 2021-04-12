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Многополярная звезда: РФ намерена сохранить статус космической державы

12 апреля 2021, 22:30  •  39 • Политика
Россия должна сохранить статус одной из ведущих космических держав, поскольку эта отрасль напрямую связана с безопасностью страны. Об этом Владимир Путин заявил на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в РФ, которое состоялось 12 апреля. По поручению президента правительство должно подготовить документ, содержащий конкретные меры по достижению этих приоритетов. Москва вместе с тем готова и впредь развивать международные программы, участвуя в совместной работе с зарубежными партнерами. Глава государства также предложил увеличить зарплаты космонавтам. В Госдуме «Известиям» в свою очередь рассказали о планах по исследованию Луны и Марса, куда россияне должны добраться к 2030 году.

Помнить и развивать

В Саратовскую область Владимир Путин отправился в день космонавтики не случайно. 60 лет назад именно здесь — неподалеку от города Энгельс — совершил посадку корабль «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин, 12 апреля 1961-го проложивший человечеству дорогу к звездам. На месте приземления первого космонавта был создан уникальный мемориальный комплекс под открытым небом, куда президент приехал в сопровождении, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса «Парк покорителей космоса» на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области. Слева – заведующая Народным музеем Ю.А. Гагарина Инна Буйкевич. Справа – летчик-космонавт, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Валентина Терешкова
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Посетители Парка покорителей космоса получили возможность не только рассмотреть памятник герою или мраморную стену славы с информацией об отечественных космических программах, но и прогуляться по кедровой аллее, которая была высажена в память о позывном «Кедр», закрепленном за Юрием Гагариным при подготовке к орбитальному полету. Тем не менее, рабочий график президента 12 апреля не был ограничен только праздничными мероприятиями. В этот же день он из Энгельса в режиме видеоконференции провел совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в РФ.
Наш долг — не только беречь память о поколении покорителей космоса, чтить мужество и смелость космонавтов, которые, невзирая на риск, шли в неизведанное, тех, кто создавал уникальные космические системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите, не только помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял космический потенциал, — заявил Владимир Путин. — Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса.
Музейный комплекс «Парк покорителей космоса», открытый к 60-летнему юбилею полета Гагарина на месте приземления Ю. Гагарина в Саратовской области
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
По словам президента, Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих космических держав, поскольку эта отрасль напрямую связана с обороной. Глава РФ напомнил, что за последние 2,5 года проведено более 50 успешных пусков российских ракет-носителей. В частности, 9 апреля с Байконура стартовал корабль «Союз МС-18» имени Юрия Гагарина с международным экипажем. При этом Москва готова и впредь развивать международные программы, участвовать в совместной работе с зарубежными партнерами в космосе, подтвердил Владимир Путин. Президент на совещании также предложил увеличить на 50% должностной оклад тем, кто уже слетал в космос и занимает заметные позиции в отряде космонавтов. А тем, кто еще только готовится стать космонавтом, на 70%.
Космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации всей жизни, добавил он. Так, речь идёт о повышении качества связи и спутниковой навигации, расширении возможностей для метеонаблюдений и экологического мониторинга, а также дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью дорожного движения, пояснил он. Между тем российский космонавт и депутат Госдумы Роман Романенко считает, что к 2030 году российские экипажи должны добраться до Луны и Марса.
Президент РФ Владимир Путин осматривает исторический автобус ЛАЗ-695Б, который на Байконуре доставлял космонавтов к стартовой площадке, во время посещения в День космонавтики музейного комплекса «Парк покорителей космоса» на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
— У нас сейчас сделали набор космонавтов под перспективу: ребятам сказали, что они летят на Марс и Луну. Еще добирают сейчас двоих человек. В итоге у нас около 10 молодых и амбициозных людей, которые готовы лететь на Луну или на Марс, — заявил парламентарий «Известиям».

Поставить задачу

По мнению президента, для достижения поставленных целей требуется комплексный и долгосрочный подход, который в полной мере учтет приоритеты в космической сфере и будет подкреплен соответствующими ресурсами. В связи с этим Владимир Путин поручил кабмину подготовить документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в Основах государственной политики в области космической деятельности. По его словам, он должен отражать видение перспектив развития космической отрасли не менее чем на 10 лет вперед.
— Во-первых, конечно, все основные проекты нужно проанализировать еще раз — проекты с наиболее важными этапами их реализации. Во-вторых, четко определенные задачи и результаты каждого этапа должны нам быть абсолютно понятны. И в-третьих, само собой разумеется, все это должно быть привязано, все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам, — уточнил Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин приветствует членов отряда космонавтов «Роскосмоса» в День космонавтики в музейном комплексе «Парк покорителей космоса» на месте приземления Ю. А. Гагарина в Саратовской области
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
По мнению независимого эксперта в космической отрасли Андрея Ионина, в России можно создать орган, аналогичный, например, Совету по космосу в США, который смог бы ставить цели национального масштаба исходя из государственных приоритетов. Ведь чрезвычайно важно давать конкретные задачи, обеспечивая их долгосрочными финансовыми ресурсами, а также развивать международную кооперацию и активизировать межотраслевое взаимодействие.
Мы уступаем в постановке задач. Появление Илона Маска — не случайность. Безусловно, это связано с самим этим человеком, который посвятил себя этому делу. Но надо понимать, что появление компании SpaceX и такого феномена как Илон Маск — это также результат целенаправленной, долгосрочной государственной политики, — заявил «Известиям» Андрей Ионин. — В частности, речь идет о создании героя в инженерных специальностях — образца для подражания, чтобы молодежь шла в эту сферу. Кстати, сейчас конкурс в инженерные вузы в Америке выше, чем до эры Маска.
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в городе Энгельсе в Саратовской области
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
При этом сейчас есть несколько направлений, которые особо важны, включая космический интернет. По мнению Андрея Ионина, эту задачу надо решать, так как это необходимый элемент цифровой экономики.
Мы много говорим про цифровую экономику на земле, но без космического интернета она не возможна. Особенно в российских условиях, где 70% территории не охвачены наземным интернетом не потому что операторы вредные, а потому что это экономически неэффективно. А космос бы позволил решить эту проблему. И здесь нам нужные бизнес-партнеры, международные партнеры, тот же самый Китай, — пояснил эксперт.
Задача технологического прорыва связана и с дальнейшей разработкой «ядерного буксира», необходимого для исследования Луны и Марса. Впрочем, международная кооперация в дальнем космосе — это общечеловеческая проблема, уверен эксперт. Между тем первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что сейчас, прежде всего, важно избежать милитаризации космоса. Для этого требуется открытый и честный диалог между главными игроками в этой сфере, сказал политик в беседе с «Известиями».

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