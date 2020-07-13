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Многопартийная Россия. Возможно ли это и нужно ли россиянам

13 июля 2020, 17:00  •  63 • Аналитика

Прочитав данный заголовок, многие читатели могут возмутиться: мол, в каком времени завис автор? Как подсказывает всезнающая Википедия, по состоянию на 1 июля 2020 года в нашей стране вполне легально зарегистрированы и ведут политическую деятельность аж целых 44 партии! Тем не менее, если отвлечься от не слишком актуальной для данного случая арифметики и обратиться к жизненным реалиям, то придется признать: до истинного разнообразия политической палитры нашей Родине далеко!



Все дело в том, что реальной силой любую партию можно считать исключительно в том случае, если она имеет настоящие, а не иллюзорные шансы войти в органы власти, как местные, так и центральные, участвовать в формировании правительства, а, следовательно, и в принятии действительно судьбоносных решений, касающихся внешней и внутренней политики государства. Вот тогда ее и вправду стоит считать выразительницей интересов широких народных масс, а не чьей-то карманной структурой», созданной и функционирующей для преследования узкоспециальных целей и задач собственных спонсоров.

Следует понимать, что многопартийность, существующая исключительно на бумаге, присуща не только нашей стране. В тех же Соединенных Штатах или Великобритании реальный политический ландшафт государства уже веками определяют две силы: в первом случае демократы и республиканцы, во втором – либералы и консерваторы. Остальные партии (которых в этих странах существует, поверьте, более чем достаточно) играют роль статистов, ни на какое реальное влияние претендовать не смеющих. При этом, заметьте, обе упомянутых страны гордо несут звания оплотов парламентаризма и светочей демократии.

Кстати говоря, реальная многопартийность вовсе не всегда идет на пользу интересам государства. В основном такое положение характерно для некоторых стран Европы. В Австрии, Бельгии, Дании как таковых нет ни правящей, ни вообще лидирующей по количеству симпатий электората партий. Отсюда потрясающий разнобой в тамошних парламентах, вечная борьба за создание дееспособных коалиций, которые зачастую распадаются, не успев родиться. Следствием этого нередко становятся весьма затяжные парламентские кризисы, делающие невозможным принятие сколько-нибудь важных решений, для которых необходимо большинство, и сопровождающиеся калейдоскопической сменой правящих кабинетов, члены которых не успевают даже толком войти в курс порученных им дел.

В нашем Отечестве, будем откровенны, партии сегодня делятся, условно говоря, не на «правые» и «левые», либеральные и консервативные, а на властные, провластные и вроде бы оппозиционные. С оппозицией тоже все не так просто, как кажется на первый взгляд: некоторые представители этого лагеря при ближайшем рассмотрении производят впечатление бутафорских противников власти, совершенно четко знающих, когда, в каких вопросах, а, главное, насколько всерьез можно ее критиковать и ей «противостоять».

Проблема в данном случае, по мнению некоторых отечественных политических экспертов, заключается в том, что партийные организации в России, по сути дела, являются не чем иным, как трамплинами для профессиональных политиков, идущих к высшим постам государственной власти. И создаются, и функционируют они, как правило, в жестко замкнутой на саму себя элитарной среде, куда «человеку с улицы» хода нет. Поэтому ни о какой массовости и истинной востребованности в народе таких объединений речь идти не может априори.

Кстати говоря, немалую роль тут играет еще и тот момент, что политическая деятельность в нашей стране (как, впрочем, и во всем мире) – дело отнюдь не дешевое. Вкладывать в нее средства могут только очень богатые люди. Кто платит, тот, как известно, и заказывает музыку. Однако в российском случае на этот извечный принцип накладывается еще и специфические прихоти наших богачей: «На мои деньги все должно быть только по-моему и никак иначе!»

В значительной мере тот же принцип можно отнести и к «оппозиционерам». С той только поправкой: кое-кто из них вынужден отрабатывать чужие деньги, выполняя указания «кураторов», как отечественных, так и зарубежных. К тому же при всей своей вроде бы либеральности, присущей российским политикам, болезнь «вождизма» характерна для них ничуть не в меньшей мере, чем для «провластных» партийцев.

Страдают ли от такой ситуации наши сограждане? Вопрос достаточно спорный. Все маститые мировые политические эксперты склонны считать, что существование в той или иной стране однопартийной или многопартийной систем зиждется в первую очередь на такой хитрой штуке, как национальный менталитет и традиции ее населения. Россияне же, вдоволь «накушавшиеся» за почти восемь десятков лет «руководящей и направляющей», обильно охаянной впоследствии в годы «перестройки», сегодня вообще не склонны проявлять доверие к каким-либо политическим партиям и участвовать в их строительстве и деятельности.

Опять же не стоит забывать, что наибольший раздрай царил на нашей земле именно тогда, когда в ней буйно расцвели самая настоящая многопартийность и плюрализм идей и мнений. Дорвавшиеся до власти в феврале 1917 года «кадеты» (представители Конституционно-демократической партии), «октябристы», «трудовики», социал-демократы и прочие господа благополучно развалили армию, правоохранительные органы и вообще все структуры власти, после чего в бессилии взирали на намечающийся окончательных крах империи. Октябрьскую революцию, между прочим, устроили тоже никак не одни большевики. Все делалось в компании с социалистами-революционерами, анархистами, меньшевиками и кое-какой публикой калибром поменьше.

Впоследствии проявилась главная проблема, раз за разом ставящая под вопрос жизнеспособность реальной многопартийности в нашем Отечестве. Все имеющие в руках реальную власть партии, как правило, принимаются «рулить» страной так, что в памяти немедля всплывает бессмертная басня о лебеде, раке и щуке… Большинство из них стремится рано или поздно вместо чинных и цивилизованных парламентских дебатов попросту избавиться от собственных оппонентов, чтоб под ногами не путались со своим «особым мнением». Зачастую самыми радикальными способами.

На самом деле сегодня в России отсутствуют не столько возможности, сколько предпосылки для создания реальной многопартийной системы. Появиться они могут лишь с рождением действительно массовых движений, лидеры которых не будут сводить собственный политический дискурс к вопросу «разворота» страны «на Запад» или «на Восток» и к обещаниям непременно «разоблачить» представителей существующей власти во всех мыслимых и немыслимых «грехах» и «преступлениях». Россияне смогут пойти только за теми, кто предложит им вместо пустых лозунгов или громких скандалов реальный рецепт того, как сделать их жизнь лучше. И если таких сил, имеющих реальные и конкурентоспособные программы, будет несколько, возможно, мы и поживем при многопартийной системе.
Александр Харалужный

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