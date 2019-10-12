«Многоопытный бюрократ, а не идеолог холодной войны»: Трамп намерен назначить заместителя Помпео на пост посла США в РФ

Дональд Трамп намерен выдвинуть на пост посла США в России Джона Салливана — сейчас он занимает позицию заместителя госсекретаря. Теперь его кандидатуру должен одобрить сенат. Предшественник Салливана Джон Хантсман сложил полномочия 3 октября. Мнения экспертов о том, как это назначение может повлиять на отношения Вашингтона и Москвы, разделились. Одни полагают, что американский дипломат начнёт выстраивать конструктивный диалог, другие — что положение дел не изменится в лучшую сторону.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть ряд лиц на ключевые посты в своей администрации. Речь идёт в том числе и о должности главы дипмиссии Соединённых Штатов в России.

Как говорится в заявлении Белого дома, распространённом 11 октября, кандидатом на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Москве стал Джон Джозеф Салливан из штата Мэриленд. Теперь это назначение должен утвердить сенат конгресса США.

Как указывается в документе, с мая 2017 года он занимает позицию заместителя госсекретаря США (сейчас на этой должности находится Майк Помпео). При этом ранее Салливан также работал замминистра торговли и занимал высокие посты в Минюсте и Пентагоне.

О том, что именно Салливан станет послом США в России, в пятницу, 11 октября, сообщило издание The Wall Street Journal. Сообщалось, что уже получено согласие от Москвы. Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал РИА Новости, что новым назначенцем станет «хорошо нам известный сотрудник» действующей администрации Белого дома.

Джон Салливан

Reuters

© Jorge Adorno

Отметим, что предыдущим главой американского диппредставительства был Джон Хантсман, который пробыл на этом посту два года — с 3 октября 2017-го по 3 октября 2019-го. Предполагается, что по возвращении в США он выставит свою кандидатуру на губернаторских выборах в штате Юта, которые состоятся 3 ноября 2020 года.

В своём прошении Хантсман указывал, что Соединённые Штаты «должны и дальше призывать Россию к ответу, когда её действия угрожают нам и нашим союзникам». К тому же он полагает, что многие противоречия между странами не удастся разрешить, однако существуют и общие интересы.

«Не поможет никакая перезагрузка, ни перезапуск, только чёткое осознание наших интересов и ценностей — и прагматичные рамки для продолжения диалога», — говорилось в прошении Хантсмана.

«Салливан не известен громкими заявлениями»

Как считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, новый посол продолжит сдержанную линию своего предшественника. По его мнению, Салливан не имеет ярко выраженной антироссийской направленности, в отличие от бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла, которого сенатор охарактеризовал как «личного врага» «Северного потока — 2».

«Он не известен громкими заявлениями и принадлежит скорее к стану многоопытных бюрократов, чем к стану идеологов холодной войны с Россией», — написал Пушков в Twitter.

В то же время член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов рассчитывает на некую перезагрузку в отношениях между странами, в частности на возобновление переговорных процессов на официальном уровне, которых избегал Джон Хантсман.

«Это было довольно неконструктивно с его (Хантсмана. — RT) стороны. Поэтому мы надеемся, что с назначением нового посла подход всё-таки будет более конструктивный, направленный на укрепление договорно-правовой базы между нашими странами, в том числе по СНВ-III», — цитирует парламентария РИА Новости.

«Новый подход команды Трампа»

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что Салливан может начать выстраивать конструктивные отношения с Россией.

«Его чаще характеризуют не как дипломата, а как юриста. Это важный момент. Он не плетёт какие-то интриги, а следит за духом и буквой закона. Возможно, это и нужно в нынешних взаимоотношениях США и России. Важно, чтобы было меньше личных эмоций и пристрастий и больше следования документам. Также немаловажный момент заключается в том, что он переходит с должности первого заместителя госсекретаря. Это очень высокая должность. Назначение такого высокопоставленного человека послом в одной из стран можно оценивать не только как понижение в статусе, но и как понимание высокого значения нового дипломатического поста. Это явное изменение конфигурации дипломатии США на постсоветском пространстве и новый подход команды Трампа», — пояснил собеседник RT.

Между тем главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в разговоре с RT высказал противоположную точку зрения. Политолог полагает, что при Салливане российско-американские отношения либо останутся в замороженном состоянии, либо будут иметь тенденцию к ухудшению.

«Мне представляется, что назначение Салливана будет носить сугубо временный характер. Я думаю, что он может быть назначен на период предвыборной кампании и после выборов. Сегодня ситуация в Америке запутанная, и трудно сказать, удастся ли Трампу переизбраться или нет. Если будет президент-демократ, то посла в Москве заменят. Салливан, с моей точки зрения, технический дипломат и не имеет такого большого веса, как Хантсман, поэтому его миссия, на мой взгляд, тактическая», — указал Васильев.