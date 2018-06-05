«Многообещающее сотрудничество»: о чём будут говорить в Вене Владимир Путин и Себастьян Курц

Во вторник, 5 июня, президент России Владимир Путин совершит свой первый зарубежный визит после инаугурации. Он прибудет в Вену, где встретится с руководством Австрии и примет участие в праздновании 50-летия сотрудничества двух стран в газовой сфере. На повестке переговоров — строительство «Северного потока — 2» и другие энергетические проекты, двусторонние экономические и культурные связи, урегулирование конфликтов на юго-востоке Украины и в Сирии, а также вопрос выхода США из договора по иранской ядерной программе. Чего стоит ожидать от поездки российского лидера, разбирался RT.

Газовая «золотая свадьба»

5 июня Владимир Путин по приглашению своего австрийского коллеги Александра ван дер Беллена прибудет с однодневным рабочим визитом в Вену. Это первая зарубежная поездка Путина после его инаугурации 7 мая 2018 года и уже пятый визит в австрийскую столицу в качестве президента России. Последний раз он был в Вене четыре года назад — в июне 2014-го. Российский лидер планирует провести переговоры как с ван дер Белленом, так и с канцлером страны Себастьяном Курцем, с которым они встречались всего три месяца назад в РФ.

Тогда Путин и Курц обсудили широкие перспективы сотрудничества в экономике и политике. Особое внимание было уделено проекту «Северный поток — 2», в строительстве которого участвует австрийский нефтегазовый гигант OMV. По мнению экспертов, и в этот раз энергетическая сфера будет одной из ключевых тем обсуждения.

Визит российского президента в Австрию совпадает с 50-летним юбилеем сотрудничества между государствами в нефтегазовой сфере. В июне 1968 года OMV стала первой европейской компанией, подписавшей с СССР соглашение о поставках газа. В апреле 2017-го во время визита в Москву президент OMV Райнер Зеле пригласил российского лидера на торжества, посвящённые, как он выразился, 50-летию «брачного союза» между двумя странами.

Как информирует пресс-служба Кремля, 5 июня Владимир Путин встретится в Вене с представителями российского и австрийского бизнеса и обсудит вопросы двустороннего экономического сотрудничества с акцентом на 50-летии начала поставок газа из СССР в Европу.

«Церемониальной частью, конечно, не обойдётся. «Северный поток — 2» является предметом интенсивных дискуссий», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Однако, по его словам, «вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере одним «Северным потоком — 2» не ограничатся». Вена заинтересована в большем, в частности в том, чтобы возможное продолжение «Турецкого потока» в Европу прошло через австрийский газовый хаб, считает эксперт.

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Как заявил РИА Новости посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, российская сторона затронет во время дискуссий в Вене вопрос безопасности поставки углеводородов через Украину. О важности энергетического диалога с Москвой рассказал 1 июня 2018 года в интервью эстонскому телевидению и президент Австрии Александр ван дер Беллен.

Музыка в отношениях



«Безусловно, будут затрагиваться и вопросы двустороннего сотрудничества, — полагает Камкин. — Австрия — динамичный партнёр России, хотя, может, и не самый значимый из числа стран Европейского союза».

В настоящее время, несмотря на санкции ЕС, экономические отношения России и Австрии находятся на подъёме. В 2017 году двусторонний товарооборот вырос на 40,65% — в основном за счёт российского экспорта. Правящая коалиция Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы нацелена на развитие отношений с Москвой, а необходимость снятия ограничительных мер с РФ зафиксирована в программе правительства на 2017—2022 годы. Поскольку альпийская республика не входит в блок НАТО, развивается и сотрудничество между военными ведомствами России и Австрии.

В марте 2018 года Австрия стала одной из стран ЕС, которые отказались высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

«Стоит отметить положительную динамику двусторонних отношений, — констатировал Камкин. — Вена занимает достаточно взвешенную позицию. Не обвиняет Россию во всех мыслимых и немыслимых преступлениях и достаточно прагматична в том, что касается санкционной политики».

Впрочем, позиции президента и правительства Австрии по последнему вопросу несколько различаются. В интервью эстонским журналистам ван дер Беллен подчеркнул, что его страна останется верной ограничительным мерам ЕС.

Себастьян Курц и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе

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С другой стороны, вице-премьер Хайнц-Кристиан Штрахе 3 июня 2018 года призвал Евросоюз пересмотреть санкционную политику в отношении РФ. Он прибудет в Москву уже 14 июня, чтобы посетить церемонию открытия чемпионата мира по футболу — 2018.

Активно развиваются и культурные связи двух стран. 2018 год объявлен российско-австрийским Годом музыки. В ходе визита Владимира Путина планируется участие российского президента в открытии совместной выставки Государственного Эрмитажа и венского Музея истории искусств. Осенью нынешнего года эта экспозиция переместится из Вены в Санкт-Петербург.

«Позиции России и Австрии достаточно близки, и сотрудничество выглядит многообещающим», — заявил Камкин.

«Геополитический потенциал»

Как отмечает австрийская пресса, значительное место в повестке переговоров Путина и Курца займут вопросы глобальной дипломатии. Австрия как нейтральное государство традиционно выполняет функцию посредника в решении международных проблем. Так, ранее Себастьян Курц предлагал Вену в качестве площадки для переговоров российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

«Австрия очень богатое, но маленькое государство, — заявил в интервью RT эксперт австрийского Института Суворова Александер Маркович. — Её самый важный геополитический потенциал в том, чтобы быть посредником между великими державами».

Альпийская республика традиционно становится площадкой для проведения международных саммитов, переговоров по ключевым вопросам. Кроме того, там базируются штаб-квартиры ряда международных организаций, включая МАГАТЭ и ОБСЕ.

С 1 июля 2018 года Австрия будет председательствовать в Евросоюзе. Как отмечает издание Wiener Zeitung, в связи с этим вполне возможно, что вопросы, имеющие общеевропейское значение, такие, как ситуация на юго-востоке Украины, будущее иранской ядерной сделки, Сирия, обсуждавшиеся во время встреч Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, будут затронуты и в этот раз. Издание Österreich добавляет к этому списку и будущее санкций ЕС против России.

Посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер 30 мая 2018 года сообщил журналистам, что помимо Украины, Сирии и двусторонних отношений, будет затронута также проблематика КНДР. Бывший канцлер Вольфганг Шюссель 29 мая в Москве, на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», заявил, что важное место в повестке венского визита Владимира Путина займёт будущее ядерного соглашения с Ираном.

Именно в Вене 14 июля 2015 года Иран, Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) относительно ядерных намерений Тегерана, из которого Соединённые Штаты вышли 8 мая 2018-го.

«Сейчас идёт наиболее интенсивная дискуссия по иранской ядерной программе, — отмечает Камкин. — США озвучили де-факто ультиматум. В Тегеране его воспринимают как подготовку к военному удару, что сопряжено с фатальными последствиями для всего Ближнего Востока. Это понимают и в России, и в Европе».

27 мая 2018 года министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью телеканалу ORF подчеркнула, что в ходе переговоров с Путиным австрийская сторона затронет сирийский, йеменский и иранский кризисы. Особое внимание, по её словам, будет уделено усилению напряжённости между Тель-Авивом и Тегераном в Сирии.

«В Вене будет обсуждаться, прежде всего, Ближний Восток, российско-европейские отношения. Возможно, затронут ситуацию на Украине, которая переходит в горячую стадию», — считает Камкин.

Сближение с Европой

Как считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, «по энергетическому вопросу общие контуры договорённостей уже очерчены».

Так, вполне вероятно согласование компромиссного варианта транзита газа через Украину при реализации «Северного потока — 2», возможны уступки европейцам по ценам и квотам на газ.

«Что же касается иранской проблемы, то будет обсуждаться вопрос обхода американских санкций против Ирана и сотрудничества по СВПД в усечённом формате, без участия США», — полагает Камкин.

Эксперты отмечают экономическую заинтересованность Австрии в такого рода проектах. Так, OMV уже заявила, что не откажется от нефтедобычи в исламской республике, несмотря на возможные американские санкции.

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«Я думаю, что этот визит упрочит австрийско-российские отношения и приведёт к усилению разногласий между США и Европой по антииранским санкциям», — полагает Маркович.

По мнению эксперта, дипломатическое сближение России и Европы сейчас крайне необходимо из-за тревожной обстановки в Донбассе и Сирии и возможности столкновения там великих держав.

«Вспышка такого конфликта может привести к физическому уничтожению Европы», — предупреждает эксперт.

Россия же заинтересована в стабильности и единстве на европейском континенте. Об этом Владимир Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF.