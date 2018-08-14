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Многомиллиардный бюджет Пентагона растрогал сенатора Маккейна

14 августа 2018, 03:09  •  64 • Политика
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что тронут тем, что коллеги законодатели назвали оборонный бюджет США на следующий год в его честь.
Сенатор Джон Маккейн заявил, что крайне тронут тем, что его коллеги в Конгрессе США сочли нужным включить его имя в название закона об оборонном бюджете на 2019 год. Краткое коммюнике, в котором законодатель выражает свою признательность, опубликовано на официальном сайте верхней палаты американского парламента.
Напомним, что Сенат США проголосовал за закон о бюджете Пентагона на следующий финансовый год 1 августа. В этот понедельник, 13 августа, он был подписан президентом США Дональдом Трампом на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.
Всего на нужды Минобороны в новом бюджете выделано 716 миллиардов долларов, что на 20 миллиардов больше, чем объем бюджета этого фискального года.
«В этом году оборонный бюджет дает важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему набору вызовов», - комментирует закон об ассигнованиях Маккейн.

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