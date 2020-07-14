«Многомерный военный потенциал»: о чём говорится в обновлённой Белой книге Минобороны Японии

В новом оборонном докладе, выпущенном Токио, говорится о планах Японии по созданию собственного истребителя нового поколения, намерении взять на вооружение подводные беспилотники и расширить свои возможности в космосе, киберпространстве и сфере электромагнитной борьбы. При этом ключевую роль в вопросах обеспечения безопасности Токио отводит оборонному альянсу с Вашингтоном. Факторами, ухудшающими ситуацию в регионе, японские власти считают активность Китая в Южно-Китайском море и в районе островов Сенкаку, а также деятельность России на так называемых северных территориях. По мнению экспертов, Япония давно наращивает собственную военную мощь в кооперации с США. Дальнейшее усиление может стать новым фактором нестабильности в регионе, считают аналитики.

Министерство обороны Японии опубликовало новую редакцию Белой книги — ежегодного доклада, посвящённого вопросам обороны островного государства.

В первой части документа говорится об обстановке вокруг Японии. Среди стран, влияющих на ситуацию, перечислены США, Китай, Россия и Северная Корея. Говоря о США, авторы доклада отмечают, что для Вашингтона наиболее важной проблемой является «стратегическое соперничество двух ревизионистских держав — Китая и России». При этом американо-японский альянс называется одной из основ оборонной стратегии Японии и «стержнем» её безопасности. Уточняется, что, для того чтобы альянс мог адекватно функционировать, важно обеспечивать присутствие американских вооружённых сил на японской территории.

Истребитель ВВС США F-35A

© U.S. Air Force

Говоря о негативной с точки зрения Токио роли Китая, авторы доклада отметили, что китайская инициатива «Один пояс — один путь» может способствовать созданию пунктов базирования в Индийском и Тихоокеанском регионах, пригодных не только для торгового, но и для военного назначения. Кроме того, в документе утверждается, что Пекин намерен превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в вооружённые силы 1-го класса уже до середины XXI века.

Для этого Поднебесная проводит «широкомасштабное и стремительное» наращивание военного потенциала. Причём большое внимание уделяется развитию возможностей в космическом, кибернетическом и электромагнитном пространствах. Сильную озабоченность Токио вызывают также действия Пекина в Южно-Китайском море и в отношении островов Сенкаку.

Официальный Пекин прокомментировал тезисы, перечисленные в японском оборонном дайджесте. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступая 14 июля на брифинге, Пекин уже направил жалобу по поводу документа.

«Белая книга по вопросам обороны Японии содержит множество предрассудков и недостоверных сведений. Япония старается делать всё, что может, для раздувания так называемой китайской угрозы», — подчеркнул он.

Оборонная активность России также вызывает опасения у Токио. Как отмечают авторы доклада, российская сторона «продолжает сохранять присутствие своих ВС на северных территориях» — речь идёт об островах Курильской гряды. Эти земли Токио называет «исконными территориями Японии».

При этом Россия активно развивает и модернизирует свой оборонный потенциал, разрабатывая истребители 5-го поколения и ударные БПЛА.

«Кроме того, она (Россия. — RT) активизирует также свою деятельность в новых сферах, включая космическое и электромагнитное пространства», — говорится в Белой книге.

Также японская сторона отмечает «упрочение взаимодействия» между Россией и КНР в оборонной области, притом что Москва и Пекин «отрицают саму идею» военного союза.

Помимо того, со ссылкой на мнение американских союзников японские военные отмечают, что разрабатываемое в России и КНР гиперзвуковое оружие «бросает вызов существующей системе противоракетной обороны».

Также, отмечается в документе, Россия повышает свой потенциал радиоэлектронного подавления.

Космические амбиции

В качестве областей, имеющих наибольшее значение для обороноспособности страны, Токио называет космос, киберпространство и электромагнитное пространство.

Отмечается, что Япония занимается созданием «по-настоящему эффективного многомерного интегрированного военного потенциала».

Перечисляются в документе и конкретные планы японского Минобороны. В космической области Токио намерен сформировать систему космических оперативных отрядов и создать системы космического наблюдения. Также японские военные намерены укреплять потенциал подразделений киберзащиты и возможности страны в электромагнитном пространстве.

Для этого, в числе прочих мер, планируется «приобретение истребителей F-35A и F-35B», которые обладают «высочайшим потенциалом радиоэлектронной обороны».

При этом для укрепления потенциала Японии в морском и воздушном пространстве планируется «разработка истребителей нового поколения по инициативе Японии» и «внедрение малогабаритных телеуправляемых подводных аппаратов для обороны в подводном пространстве».

Как пояснил в беседе с RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, для Японии техника такого рода особенно важна, поскольку страна окружена морем.

Штаб-квартира Министерства обороны Японии

© Wikimedia Commons

«Скорее всего, подводные аппараты, о которых говорится в Белой книге будут предназначены для обнаружения и противодействия китайским подводным лодкам. Кроме того, не следует забывать о том, что Япония имеет территориальные претензии к России и Южной Корее. Что касается создания собственного истребителя нового поколения, то это довольно отдалённая перспектива, речь идёт разве о техническом заделе. Пока что Токио всё больше закупает американские военные самолёты», — пояснил эксперт.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил в комментарии RT о программе США по созданию беспилотных подводных дронов.

«Для США это приоритетная программа, сделана ставка на роботизированные комплексы, которые будут работать в воде, под водой, на земле, в воздухе, космосе. И программное обеспечение для такой техники вполне может создать Япония», — пояснил эксперт.

Кроме того, напомнил аналитик, Токио намерен приобрести ракеты stand-off, размещаемые вне зоны действия ПВО противника и противоракеты SM-3.

В Белой книге упоминается также о росте оборонных расходов Токио на протяжении последних 8 лет. Так, по сравнению с предыдущим годом расходы на оборону в 2020 финансовом году выросли на 61,8 млрд иен ($575 млн) и составили 5,07 трлн иен ($47,2 млрд).

С опорой на Пентагон

Напомним, предыдущая редакция Белой книги японского Минобороны была опубликована в сентябре 2019 года. Содержание документа заметно перекликается с текущей редакцией, в нём также говорилось о ключевом значении кибербезопасности, космической обороны и радиоэлектронной борьбы. Также отмечалась важность союзнических отношений с Вашингтоном и осуждалась военная активность России на Курилах. Как и в текущей редакции Белой книги, в прошлом оборонном докладе и Россия, и Китай назывались «ревизионистскими державами», соперничающими с союзником Японии — США.

Следует отметить, что курс на создание собственного космического потенциала был задан Министерству обороны лично премьер-министром Синдзо Абэ, который ранее анонсировал превращение Воздушных сил самообороны Японии в воздушно-космические силы. По информации японской газеты Yomiuri, создание ВКС Японии связано с наращиванием космической активности других стран — США, России и Китая.

Синдзо Абэ

Reuters

© Kim Kyung-Hoon/Pool

По мнению Валерия Кистанова, Япония располагает ресурсами для реализации космических оборонных проектов.

«Тем более, что Токио сотрудничает с Вашингтоном, сейчас страны совместно разрабатывают новую ракету-перехватчик и намерены вместе осваивать Луну», — отметил эксперт.

Эту точку зрения разделяет и Алексей Леонков. По словам эксперта, Япония располагает большими технологическими возможностями, но оборонные исследования всё же проводит совместно с США.

«Например, Токио вместе с Вашингтоном разрабатывает гиперзвуковое оружие, хотя выдаёт это за своей национальный проект, участвует в оборонных исследованиях в области электромагнитного излучения. Сейчас Япония замахнулась на серьёзную космическую программу в оборонной области. Но понятно, что без американской ракеты-носителя продвинуться Токио не сможет. А для Вашингтона Япония — передний край борьбы с Пекином и Москвой», — отметил эксперт.

Конституционный казус

При этом наращивание Японией своего военного потенциала ограничивается принятыми страной по итогам Второй мировой войны обязательствами. С 1947 года в Японии действует Конституция, согласно которой страна не может иметь полноценные вооружённые силы. Функции, выполняемые в других странах армией, в Японии возложены на созданные в 1954 году Силы самообороны.

Однако конституционные ограничения не мешают Токио наращивать свой реальный оборонный потенциал. По оценкам экспертов, к 2018 году Япония уже прочно закрепилась в первой десятке стран с наиболее высоким уровнем оборонных возможностей. По численности Сил самообороны Япония занимает четвёртое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе — оборонные подразделения насчитывают около 247 тыс. человек.

Вертолетоносец "Идзумо"

AFP

© STR / JIJI PRESS

Военно-морской флот Японии и вовсе считается одним из самых мощных в мире, он включает даже такие крупные виды военных судов, как вертолётоносцы. Причём, как отмечается в текущей редакции Белой книги, Токио планирует переоборудовать эсминец «Идзумо» под взлёт и посадку истребителей-бомбардировщиков F-35B.

Одновременно в стране всё громче звучат призывы к пересмотру конституции в части, касающейся запрета на создание полноценной армии. Активнее всего этот курс поддерживает правящая Либерально-демократическая партия и её лидер Синздо Абэ.

Как отметил Валерий Кистанов, пока что Токио не повышает оборонные траты выше 1% ВВП — такое обязательство японские власти взяли на себя ранее. Однако в политических кругах Японии ведутся разговоры о том, что Токио должен иметь возможности не только для обороны, но и для нанесения превентивного удара по базам противника — в первую очередь, КНДР.

«Несомненно, соседи Японии обеспокоены ростом японской оборонной мощи», — добавил эксперт.

По словам Алексея Леонкова, изменения, на которые идёт Токио, отражаются и на интересах России.

«Всё это приводит также к учащению полётов и военных учений у российских границ. Поэтому Москва рассматривает сейчас Дальний Восток в качестве направления, которое нужно укреплять в оборонном плане», — пояснил эксперт.

Леонков напомнил, что Япония уже частично изменила законодательство, позволив своим силам участвовать в зарубежных миротворческих миссиях.

«Такие миссии дают, помимо прочего, бесценный опыт изучения театра военных действий в других регионах. Однако, несмотря на эти тенденции, пока военный потенциал Японии удерживается в оборонительных рамках. Но если ситуация изменится, то обеим Кореям, КНР и России придётся задуматься об укреплении своих границ», — подытожил эксперт.