«Многократные нарушения испытательного срока»: Навальный задержан в аэропорту Шереметьево

Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по прилёте из Берлина. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока. Как пояснили в ведомстве, суд определит дальнейшую меру пресечения в отношении Навального. По сообщениям СМИ, в аэропорту Берлина его регистрацию на рейс провели сотрудники полиции, а самого россиянина доставили к самолёту на автомобилях с проблесковыми маячками.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. Во ФСИН пояснили, что причиной тому стали многократные нарушения испытательного срока.

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осуждённый к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что позднее суд определит дальнейшую меру пресечения в отношении Навального.

Кроме того, в УФСИН по Москве подчеркнули, что адвокат Навального ознакомлен с постановлением об объявлении его подзащитного в розыск, а также представлением об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

О намерении задержать Алексея Навального после его прибытия в Россию в ведомстве рассказали несколько дней назад. В сообщении от 14 января говорилось, что фактическое местонахождение осуждённого неизвестно.

«27 ноября 2020 года в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осуждённый Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении его местонахождения», — заявили тогда в УФСИН по Москве.

В ведомстве отметили, что за последний год Навальный неоднократно и систематически нарушал условия испытательного срока». В частности, он минимум шесть раз не явился на регистрацию. Наряду с этим в пенитенциарном органе обратили внимание, что Навальный находился в берлинской клинике «Шарите» с конца августа, однако 23 сентября блогера выписали. После этого, отметили в УФСИН, россиянин не ответил на уведомление о явке 23 октября.

«Только спустя месяц — 23.11.2020 г. — Навальный А.А. направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в г. Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье», — говорилось в сообщении. Там также отмечалось, что официальных подтверждений о лечении в отеле предоставлено не было.

На основании этих обстоятельств в УФСИН по Москве заявили о намерениях предпринять все действия по задержанию Навального до вынесения судом решения по вопросу о возможности замены условного срока на реальный.

Напомним, что в 2013 году Навальный был осуждён на пять лет условно по делу о хищении имущества государственного предприятия «Кировлес». Кроме того, в 2014-м он был приговорён судом к трём с половиной годам лишения свободы условно за хищение денежных средств фирм «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания».

По второму делу Навальному назначили испытательный срок до 29 декабря 2020-го. В течение этого срока он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. Изначально такая мера должна была действовать до конца 2019 года, но её было решено продлить в связи с систематическими нарушениями со стороны блогера.

«Явка Навального на регистрации проходила не в установленные дни, а когда ему удобно. 26 марта Навальный совершил неповиновение полиции, за что был доставлен в ОВД, позднее ему было назначено наказание в виде административного ареста. 12 июня он вновь совершил правонарушение», — заявили тогда в Федеральной службе исполнения наказаний.

Кроме того, 29 декабря 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи заявили, что блогер собрал более 580 млн рублей в качестве пожертвований для ряда некоммерческих организаций, а позднее потратил более 350 млн из этих средств на личные цели.

Вылет из Берлина

Алексей Навальный прибыл в Москву из Берлина бортом авиакомпании «Победа». В Германии в аэропорт он прибыл на чёрном автомобиле Audi с проблесковыми маячками в сопровождении экипажей полиции. Причём регистрацию блогера на рейс провели сами сотрудники правоохранительных органов, а кортеж доставил его непосредственно к самолёту.

Напомним, что в ФРГ Навального перевезли в конце августа для прохождения лечения. 20 августа ему стало плохо на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где блогера госпитализировали.

Врачи больницы, куда был доставлен Навальный, по итогам обследования диагностировали нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Его причину установить не удалось, однако каких-либо ядов или отравляющих веществ в организме Навального найдено не было.

Через несколько дней по настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Позднее в Германии заявили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Там утверждали, что выводы немецких экспертов об отравляющем веществе подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

При этом МИД России неоднократно обращал внимание на вызывающие подозрения обстоятельства дела, а также на то, что Берлин не стал отвечать на запрос Москвы, попросившей предоставить более подробную информацию по результатам анализов.