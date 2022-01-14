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Многоходовочка известна: Как русских намерены прямо столкнуть с военными НАТО

14 января 2022, 14:40  •  170 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об известной "многоходовочке", рассуждая о "красных линиях" для США и НАТО. В том числе министр объяснил, как русских людей и военных НАТО попытаются вывести на прямое столкновение.
Редкое явление за несколько последних лет, когда с украинской стороны министру иностранных дел России был задан ключевой вопрос, без претензий и обвинений. Ответ был столь же ёмким и чётким.
В частности, глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание украинского журналиста Анатолия Шария, что Москва и не пыталась играть в игры "проси больше - дадут меньше". Это известная "многоходовочка", однако у Москвы всё гораздо серьёзнее.
Лавров чётко обозначил "красные линии".
Мы не только категорически не приемлем появления НАТО и ударных вооружений у своих границ, учитывая нынешнее поведение украинского руководства, есть и ещё один нюанс. "Даже если Украина не войдёт в НАТО, возможны двусторонние договорённости с США, Великобританией и другими странами, которые там создают военные базы. ЕС также сейчас говорит о своей военной миссии", - отметил Лавров. И это уже вторые "красные линии".
Кроме того, министр обратил также особое внимание на тот факт, что "участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом всех "красных линий" и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО".

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