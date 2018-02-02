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Многоходовки Путина: зачем Кремль раскручивает Грудинина

02 февраля 2018, 09:39  •  262 • Аналитика


Российская предвыборная президентская гонка не перестает удивлять. Вслед за выдвижением целого «взвода» клоунов и долгой паузы, взятой Владимиром Путиным, вдруг ни с того ни с сего в декабре 2017 года буквально все российские СМИ все вдруг начали пиарить Павла Грудинина. Да, да, именно пиарить. И стоит отдать им должное, они таки не зря едят свой хлеб и смогли в очень короткое время раскрутить того, кого нужно. Зачем? Рискну высказать свое мнение.

В КПРФ «всегда готовы» помочь власти


Я человек в России все-таки пока посторонний, а потому вижу ситуацию несколько под иным углом. Лично мне, после анализа деятельности КПРФ за все 26 лет, прошедших после распада СССР, бросилось в глаза только одно ее яркое качество. Она всегда готова лечь под власть, причем под любую. Даже в 1996 году выигранные президентские выборы коммунисты слили под Ельцина.



Напомню, все это было в бурные 90-е, когда власть фактически валялась под ногами. Сегодня на дворе 2018 год, когда вся полнота власти в России прочно находится в руках Владимира Путина. Стоит ли ожидать в этих условиях от услужливых коммунистов другой манеры поведения? По-моему, ответ очевиден. Нет, не стоит. А теперь, разобравшись с этим, давайте внимательно присмотримся к кандидату в президенты России Павлу Грудинину.

Черный пиар — это в первую очередь пиар

Я не буду обсуждать его слабые и сильные стороны. Это все бессмысленно, и вы сейчас поймете, почему. На самом деле всё, что мы видим, — это игра, причем в одни ворота и с заранее известным результатом.

Именно поэтому все те, кто оказался вне этой игры, сегодня так злы на Грудинина.

Давайте зададимся одним простым вопросом: чью аудиторию должен окучивать Грудинин? Правильно, оппозиционную. А как лучше всего ее под него подложить? Правильно, ругая его на чем свет стоит на центральных каналах. И чем больше его там будут ругать, тем больший положительный для Кремля эффект это возымеет. Вернее, уже возымело.



Вообще-то, в России, когда с кем-то реально борются, его просто выключают из эфиров. А как «выключили» Грудинина? Он спокойно ведет публичные дуэли с Жириновским, и не где-нибудь, а на «Первом» и «России 1» О нем пишут все, причем столько, что Павел Грудинин уже только что не снится большей части российских избирателей.

Нужно еще приводить аргументы в пользу версии, что Грудинина просто раскручивают в качестве лидера оппозиции?

Для чего? А давайте поразмышляем.

Варианты выбора

Вариантов было ровно два. Первый. Путин идет на выборы и избирается на очередной срок. Второй. Путин не идет на выборы и указывает на того претендента, которого выберет доверяющий ему полностью народ.

Причем в каждом варианте должна была быть применена своя тактика победы с минимальными репутационными потерями при максимальном результате.

До начала декабря 2017 года все говорило о том, что Путин на выборы не пойдет. Причем дело даже было не столько в явно затянувшейся паузе, сколько в том фоне, который создавался вокруг самих выборов. Их откровенно превращали в фарс.



Все резко изменилось с решением Владимира Путина избираться на второй срок. Теперь вводная резко изменилась. Выборы должны были пройти максимально эффектно и победить Владимир Владимирович должен был не уже всем поднадоевшего Владимира Вольфовича, которого в России оппозиционным давно никто не считает, а настоящего лидера оппозиции, Нового, молодого, энергичного, но предсказуемого. То есть такого, которого еще предстояло слепить.
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Причем этот лидер оппозиции вполне может создаваться с прицелом на следующие выборы, чтобы не допустить появления реального оппонента руководимого извне в тот момент, когда будут проводить операцию «Преемник».

Если поток нельзя остановить, его надо возглавить

Выбор пал на Павла Грудинина, у которого вдруг «открылась» сразу масса достоинств. Во-первых, он смог «объединить» левых, умеренных националистов и умеренных либералов. А это крайне важно. Если вспомнить киевский майдан, то именно временное объединение этих сил дало возможность создать массовку, без прикрытия которой провести переворот в Киеве было невозможно. Да, потом их пути разошлись, но это было уже не важно. США своего добились.

Только единый кандидат от недовольных левых, радикалов и либералов может составить реальную конкуренцию… нет, не Путину, а тому, кто придет вслед за ним (а рано или поздно это случится). Только так Вашингтон может добиться своих целей в России. Понимают все это и в Кремле. А какой лучший способ разбить планы противника? Правильно, надо их возглавить.



Если Грудинин или кто еще это сделает, то проблематика операции «Преемник» в России будет решена.

Собственно, вот и вся схема. Теперь осталось только посмотреть, как она уже работает. Отлично работает. Всего за месяц пиар-кампании Кремлю удалось ввести Грудинина в топ самых значимых политиков России. Он уже или обошел, или вот-вот обойдет идущего вторым после Путина в предвыборной гонке Жириновского. И ему уже не конкуренты все остальные. А самое главное, именно он стал быстро перетягивать к себе тот самый протестный электорат. Что и требовалось … Кремлю.

В общем, теперь за будущее России можно быть еще немного спокойнее. Судя по всему, все у Кремля под полным контролем.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)

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