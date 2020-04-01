Многофункциональный медицинский центр строят на территории военного госпиталя в Пушкине

В городе Пушкин в Пушкинском районе Санкт-Петербурга кипит строительство. На территории военного госпиталя на улице Радищева возводится здание многофункционального медицинского центра. Корреспонденты «Комсомолки» побывали на месте событий.

Город Пушкин, похоже, ушел на карантин, не дожидаясь официального постановления. Единственное, что нарушает тишину на безлюдной улице Радищева - стук мастерков и переговоры рабочих, доносящиеся из-за железного забора военного госпиталя.

Медицинский центр будет рассчитан на 60 коек.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам местных жителей, работы не останавливаются даже по ночам. Оно и понятно: сроки Минобороны, курирующее строительство, установило крайне сжатые. Судя по информационному щиту, прикрепленному к стене госпиталя с внешней стороны, на все про все подрядчиками отведено три месяца. Заработать в полную силу медцентр, рассчитанный на 60 коек, должен уже в мае.

В соцсетях кое-кто уже успел связать строительство с эпидемией нового коронавируса. Однако в самом Минобороны отмечают: работы плановые, с текущей обстановкой никак не связаны.

Вместе с тем новый медцентр вполне может стать для города хорошим подспорьем в деле борьбы с пандемией. В частности, об этом на недавнем совещании в Смольном заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам местных жителей, работы на площадке ведутся круглосуточно.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Город прорабатывает с Министерством обороны вопрос о том, чтобы для борьбы с распространением коронавируса задействовать военных медиков, их опыт и мощности, - отметил градоначальник. - В Петербурге находится Военно-медицинская академия, каждый год в Красном селе военные врачи проводят учения. Не исключено, что их опыт по развертыванию полевых госпиталей пригодится в сегодняшней ситуации.