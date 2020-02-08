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«Многофункциональная машина»: на что способен модернизированный российский истребитель МиГ-31БМ

08 февраля 2020, 21:39  •  136 • В России
Авиационный полк на Камчатке пополнился модернизированным сверхзвуковым высотным истребителем-перехватчиком МиГ-31БМ, сообщает сайт Минобороны РФ. В 2020 году шесть аналогичных самолётов должны получить войска Центрального военного округа. Усовершенствованный МиГ-31БМ оснащён новой бортовой радиоэлектронной аппаратурой, существенно расширяющей его боевые возможности. Он может не только перехватывать воздушные цели, но и поражать объекты на море и на земле. Специальная модификация МиГ-31БМ — на данный момент единственный самолёт, способный применять гиперзвуковую ракету «Кинжал». В будущем, отмечают эксперты, на смену семейству МиГ-31 придёт новый истребитель, выполненный по технологии радиолокационной малозаметности.
 
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ © Министерство обороны РФ
 

Морская авиация Тихоокеанского флота получила модернизированный сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона Минобороны РФ. На самолёт были установлены новейшие бортовые радиоэлектронные системы, в результате чего боевые возможности машины заметно возросли. 

«Возвращаясь к месту постоянной дислокации, экипаж МиГ-31БМ совершил длительный перелёт протяженностью около 9 тыс. км. На Камчатке лётчиков встретили командование авиационного полка и личный состав истребительной эскадрильи», — говорится на сайте военного ведомства.

Перевооружение на модернизированные Миг-31БМ затронуло авиационные части в разных регионах РФ. Так, по информации военного ведомства, в 2020 году партию из шести единиц должны получить объединения военно-воздушных сил и ПВО Центрального военного округа (ЦВО).

«Наследник легендарного МиГ-25»

МиГ-31БМ — многоцелевой истребитель, который был впервые представлен в 1999 году. Последние годы на мощностях нижегородского завода «Сокол» (входит в РСК «МиГ») происходит модернизация строевых машин — на них устанавливаются современная авионика, новые узлы и агрегаты. В общей сложности, части морской авиации и ВКС должны получить более 130 усовершенствованных МиГ-31БМ.

По словам опрошенных RT экспертов, модернизированный МиГ-31БМ получил новый прицельно-навигационный комплекс и систему передачи информации. Данные устройства позволяют лётчикам «перенацеливаться» во время полёта.

  • МиГ-31 взлетает с аэродрома
  • © Министерство обороны РФ

Также модернизация увеличила точность применения боеприпасов, упростила процесс подготовки самолёта к вылету, повысила уровень автоматизации управления. Как заявил RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов, усовершенствованный МиГ-31БМ оснащён аппаратурой, которая позволяет руководить звеном до шести самолётов.

«Была значительно улучшена система управления. Теперь с ведущего борта можно управлять группой от четырёх до шести самолётов, которые  могут располагаться по фронту, то есть идти единой цепочкой вдоль линии государственной границы и применять в случае необходимости средства поражения», — рассказал Попов.

Как пояснил военный эксперт Юрий Лямин, особенность МиГ-31БМ заключается в способности уничтожать широкий спектр целей, в том числе наземные и надводные. Другие модификации этого самолёта предназначены для осуществления перехвата воздушных объектов — вражеских самолётов, крылатых и баллистических ракет.

Согласно материалам Минобороны РФ, широкие боевые возможности МиГ-31БМ обеспечивает радиолокационная станция (РЛС) «Заслон-М». Она может обнаруживать цели на расстоянии до 320 км и наводить на них наземные средства противовоздушной обороны, а также другие истребители.

Как отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, полные реальные характеристики «Заслона-М» военное ведомство не сообщает.

Однако, по его словам, в экспертном сообществе сложилось мнение, что максимальная дальность сопровождения составляет 280 км, количество одновременно захватываемых объектов — от 10 до 24, обстреливаемых — 6. 

Боевая нагрузка МиГ-31БМ составляет около 3 т, максимальная взлётная масса — 46,8 т, практическая дальность — 2,3 тыс. км. Двухконтурные турбореактивные двигатели Д-30Ф-6 способны разгонять самолёт до 3 тыс. км/ч. Также МиГ-31БМ имеет уникальную возможность выполнять боевые задачи на высоте более 20 тыс. км.

«МиГ-31БМ уместно назвать наследником легендарного МиГ-25, установившего непокорённый рекорд высоты (37,65 км). Динамический потолок МиГ-31БМ составляет 25 км, но он может подниматься и выше. Такая высотность требуется для перехвата иностранных разведывательных самолётов и других целей. Например, на вооружении США и Великобритании по-прежнему находится самолёт-разведчик U-2, способный подниматься на 25 км», — говорит Попов.

Экипажи МиГ-31БМ периодически проводят тренировки в стратосфере, в ходе которых отрабатывают ликвидацию целей на высоте более 20 км и на скорости 2,5 тыс. км/ч. Одно из таких учений в августе 2019 года провела морская авиация Тихоокеанского флота.

Как уточнило Минобороны, данная тренировка «стала одним из этапов освоения новой модернизированной авиационной техники и совершенствования лётчиками-истребителями навыков пилотирования необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне».

«Невидимый фон для локаторов»

В арсенал МиГ-31БМ входят ракеты класса «воздух—воздух» и шестиствольная пушка ГШ-23-6 с боезапасом 260 снарядов. Как говорят собеседники RT, на самолётах можно установить ракеты «воздух—поверхность», в том числе противокорабельные, а также подвесить авиабомбы.

Кроме того, специальная модификация МиГ-31БМ, получившая обозначение МиГ-31К, стала единственными на сегодняшний день строевым носителем гиперзвукового авиационного комплекса X-47М2 «Кинжал».

  • Пара перехватчиков МиГ-31, оснащенных ракетным комплексом «Кинжал»
  • © Министерство обороны РФ

Данная ракета способна поражать наземные и надводные цели на удалении свыше 2 тыс. км на скорости более 5 Махов. Как сообщил ранее президент РФ Владимир Путин, ракета «Кинжал» осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта, «что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны».

Уникальные лётно-технические МиГ-31К позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. 

«Кинжал» предоставил МиГ-31БМ возможность наносить дальние высокоточные удары по наземным и надводным целям. Это резко расширило его боевые качества. МиГ-31БМ перестал быть только перехватчиком, это полноценная многофункциональная машина», — подчеркнул Юрий Лямин.

Будущее семейства МиГ аналитики связывают с новейшим самолётом МиГ-41, разработку которого сейчас ведут отечественные  конструкторы. Проект получил обозначение ПАК ДП — перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата. Машина должна заменить парк МиГ-31.

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РСК «МиГ» начал разработку самолёта в инициативном порядке, но позже получил поддержку Минобороны РФ. 

«Перспективный самолёт будет создан с использованием новых технологий малозаметности, он сможет перевозить необходимое количество вооружения и применять новые виды авиационных средств поражения, действуя на очень большом радиусе перехвата», — заявил генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко в интервью РИА Новости в июне прошлого года.

Юрий Лямин считает, что МиГ-41 будет достаточно сильно отличаться от предшественника. По его словам, в облике ПАК ДП будут преобладать плавные формы, которые свойственны самолётам пятого поколения. Такая геометрия корпуса и крыльев в сочетании с новыми материалами и покрытием значительно уменьшает видимость самолёта на радарах.

Владимир Попов полагает, что МиГ-41 получит новую компоновку и более совершенные двигатели по показателям тяги, экономичности, дальности полёта и боевому радиусу. Кроме того, эксперт уверен, что ПАК ДА заметно превзойдёт предшественника по уровню автоматизации процессов применения оружия и «освободит» лётный состав от некоторых рутинных обязанностей.

Малозаметность перспективного самолёта, с точки зрения Попова, должна обеспечиваться главным образом за счёт средств радиоэлектронного противодействия. Сигналы, которые сможет излучать МиГ-41, будут создавать «невидимый фон для локаторов противника».

«Наверняка можно реализовать технологию ионизации — создания вокруг частей самолёта ионизационного слоя. Он также снижает заметность. Впереди у наших конструкторов много работы, но, думаю, что новый перехватчик оправдает ожидания военных», — подчеркнул Попов.

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