Многодетным семьям государство поможет погасить ипотеку

О том, что власти планируют оказывать помощь многодетным семьям в погашении жилищного кредита, еще во время оглашения Послания Федеральному Собранию сказал президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что это необходимо с учётом нестабильной макроэкономической ситуации в стране.

Над законопроектом работала группа сенаторов и депутатов под руководством спикера Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает "Парламентская газета".

По словам соавтора этой инициативы, заместителя председателя Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева, при помощи этого закона правительство сможет определить, как будут осуществляться такие выплаты, а также срок их действия. Агентом по реализации этой программы поддержки многодетных семей предполагается выбрать Единый институт развития в жилищной сфере — АО "ДОМ.РФ".

"Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнёт действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий или последующий ребёнок", — подчеркнул Вячеслав Володин, комментируя внесение законопроекта.

Как отметил спикер ГД, для таких выплат все необходимые средства есть: согласно проекту постановления, опубликованного в конце апреля кабинетом министров России, на эти цели предполагается выделить до 15 миллиардов рублей из Резервного фонда Правительства.

Глава Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский отметил, что 450 тысяч – сумма вполне приличная, если к ней еще добавить и материнский капитал, который чаще всего и тратиться на улучшение жилищных условий.

"Я уверен, что для большинства семей, живущих в разных регионах страны, это станет большим подспорьем", — сказал он.

Ранее Вячеслав Володин заявлял, что поручения президента, которые касаются поддержки многодетных семей, войдут в блок первоочередной законодательной работы Госдумы. Это относится и к данной инициативе: уже 13 мая она будет рассмотрена на Совете Думы, а затем в приоритетном порядке — на пленарном заседании палаты.

"Мы уже неоднократно обсуждали это поручение. Я думаю, этот законопроект мы примем очень быстро. Возможно, уже летом появится закон", — отметила в комментарии "Парламентской газете" глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

Как известно, в настоящее время в Совете Федерации разрабатывается закон о многодетных семьях, который закрепит все гарантии, существующие для данной категории жителей страны.

Напомним, 15 апреля вступил в силу закон об отмене "налога на шесть соток" для многодетных семей. Теперь они имеют право на вычет шести соток при определении налоговой базы по земельному налогу.

Ниже приводится список льгот, которые также предоставляются многодетным семьям