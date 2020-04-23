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Многодетные семьи смогут получить на покупку жилья более миллиона рублей

23 апреля 2020, 14:35  •  18 • В России

Правительство выделит субсидии на погашение ипотечного кредита семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.

- Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семье, максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей. С учетом расширенного материнского капитала общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 миллион рублей, - сообщил на заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин.

По словам премьера, на помощь в погашении ипотечного кредита будет направлено около 9,5 миллиардов рублей. По расчетам Минфина, это поможет не менее чем 21 тысяче семей.

На заседании правительства также рассматривался законопроект, запрещающий банкам закрывать счета предпринимателей и физических лиц без объяснения причин. Речь идет о ситуациях, когда банк подозревает клиента в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

- Сейчас банк имеет право отказаться выполнять распоряжение клиента и даже заблокировать его счет, если у последнего не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность. Причем банк вправе делать это без объяснения причины. В результате могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции, - сказал Мишустин.

Банки также не смогут отказать физическим лицам в открытии счетов.

- Сделать это можно будет лишь в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Рассчитываем, что этот законопроект улучшит положение добросовестных предпринимателей, - пояснил премьер.

Мишустин: «Более 9,5 миллиардов рублей выделят на помощь по ипотеке многодетным».

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