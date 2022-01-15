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Многодетная русская мать стала одной из 225 убитых в бойне в Казахстане: "Шальная пуля"

15 января 2022, 21:00  •  146 • Политика
В генпрокуратуре Казахстана сообщили о том, что за время беспорядков в морги поступили 225 погибших. Среди них, напомним, оказалась и русская многодетная мать. Родные женщины говорят: её убило "шальной пулей" навылет. Политтехнолог Марат Баширов назвал случившееся "бойней".
Пугающие цифры озвучил после погромов в Казахстане начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев. По предварительным подсчётам, за время беспорядков в морги поступило 225 погибших. Есть и мирные граждане, и бандиты, которые участвовали в протестах, и 19 силовиков.
К слову, среди убитых протестующими мирных граждан оказалась и молодая многодетная мать - гражданка России. Её родные рассказали о роковой случайности: "В живот и навылет. Шальная пуля…"
Никаких ножевых ранений, по их словам, на теле молодой женщины не обнаружено, уточняет Telegram-канале SHOT. Родные предполагают, что молодая мать могла попасть под обстрел радикалов, ведь дом, в котором она снимала квартиру всего в сотне метров от городской администрации, у которой и происходили самые ожесточённые столкновения.
Не исключено, что число жертв погромов в республике может увеличиться. Директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Казахстана уточнила Асель Артакшинова уточнила, что сейчас ещё 67 человек находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
Всего же, по данным генпрокуратуры страны в результате беспорядков пострадало 4 578 человек - большая часть получили ранения (из них львиная доля - 3 393человека - это силовики).
Пполиттехнолог Марат Баширов, комментируя в своём Telegram-канале "Политджойстик" пугающие цифры, коротко заметил, что это "просто бойня была".

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