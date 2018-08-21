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«Многочисленные нарушения санитарных норм»: в Котельниках устанавливают причины отравления более 30 строителей

21 августа 2018, 16:54  •  62 • В России
В подмосковных Котельниках расследуют обстоятельства отравления более 30 рабочих из Узбекистана. Один из пострадавших скончался, а 23 человека были госпитализированы. Как сообщает Роспотребнадзор, ни общежитие, где проживали строители, ни столовая, где они питались, не отвечали санитарным нормам. Кроме того, выявлены нарушения в компании, поставляющей пищевую продукцию в стройгородок. При этом в организации-подрядчике BOES Construction утверждают, что сотрудники отравились своей едой.
 
РИА Новости © Наталья Селиверстова
 

В подмосковных Котельниках госпитализировали более 20 граждан Узбекистана в связи с пищевым отравлением. По данным Роспотребнадзора, всего пострадал 31 человек. Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что за помощью к медикам обратились 26 человек, 23 из них были госпитализированы. При этом один пациент скончался до приезда скорой помощи. 

Инцидент произошёл в строительном городке, все пострадавшие — граждане Узбекистана. Пищевое отравление рабочие получили ещё 18 августа. По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, на месте были задействованы семь бригад скорой помощи, а также две бригады Центра медицины катастроф.

«В результате происшествия в Котельниках пострадавшие были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются», — рассказал Марков.

В управлении Роспотребнадзора по Москве заявили, что ведомство будет через суд добиваться закрытия хостела, где проживали все рабочие.

«Информация о массовом обращении за медицинской помощью с жалобами на боли в животе среди строительных рабочих, проживающих в общежитии (хостеле) ООО «Горотель Международная», поступила в управление Роспотребнадзора по г. Москве... В связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований в хостеле, деятельность которого ранее дважды приостанавливалась, управлением Роспотребнадзора по городу Москве готовятся материалы в суд на ликвидацию юридического лица», — отметили в пресс-службе управления
Роспотребнадзора.

Должностные лица уже опечатали столовую строительной площадки, где питались пострадавшие. Сообщается, что там раздавали еду, приготовленную в пищеблоке ООО «МирАш». 

«Раздача пищи организована в неприспособленных помещениях,
санитарно-техническое состояние которых крайне неудовлетворительное, сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность доставляемой пищевой продукции, отсутствуют», — констатировали в ведомстве.

Кроме того, выявлены нарушения на предприятии «МирАш», которое поставляло продукцию. 

«Производственные помещения предприятия общественного питания находятся в неудовлетворительном состоянии, производственные цеха по назначению не используются, в связи с чем нарушена поточность технологических процессов при приготовлении пищи», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

В посольстве Узбекистана подтвердили, что все пострадавшие и погибший являются гражданами их страны.

«Наш консул установил контакт с пострадавшими. Их разместили в больницы, оказывают помощь. Консул вышел на местные власти в Котельниках. Сейчас будут выходить на организацию, которая их наняла на работу. Мы окажем всю необходимую помощь нашим гражданам. Насколько нам известно, все они были трудоустроены законно, в этом случае возможны какие-то обязательства со стороны работодателя», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.

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Согласно данным Стройнадзора, пострадавшие работали на стройке ЖК «Оранж Парк». Представители организации-подрядчика BOES Construction заявили, что причиной массового отравления рабочих стали их собственные продукты питания.

«Есть данные, что рабочие отравились в субботу во время отдельного празднования, когда они употребляли в пищу свои продукты. Они пожаловались на плохое самочувствие, не вышли на работу, но не просили их госпитализировать. Когда состояние ухудшилось, мы принудительно немедленно госпитализировали всех пострадавших», — приводит РИА Новости слова сотрудника BOES Construction.

Кроме того, представители организации сообщили, что они предоставляют организованное питание рабочим с помощью кейтеринга.

«У нас единовременно на площадке находится 300—400 человек. Из них отравились только 20. Мы сейчас разбираемся в ситуации, пытаемся понять, в какой момент произошло отравление», — цитирует РИА Новости сотрудников организации.

  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Ранее в пресс-службе администрации городского округа Котельники сообщали, что строители работали на станции метрополитена «Молодёжная», где проводили ремонт. 

«Фирма турецкая, пища привозная, питались также они на станции… Вечером в понедельник им стало плохо, в 12 часов (ночи. — RT) они стали вызывать скорую», — приводит ТАСС заявление пресс-службы администрации.

Позднее местные власти опровергли информацию, что работы велись на станции метро «Молодёжная».

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«Никаких ремонтных работ в метрополитене не велось. Они добирались через станцию «Молодёжная» на строительство жилого комплекса на Рублёвском шоссе — они там работали», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Отмечается, что рабочий, который скончался в стройгородке до приезда скорой помощи, почувствовал недомогание ещё 18 августа.

«Сначала не вызывал скорую. Это две разные темы, но они совпали по времени. В понедельник 25 рабочих поехали работать, а он остался в городке», — добавили в пресс-службе администрации округа.

В связи с массовым отравлением в стройгородке на территории района Котельники временно исполняющий обязанности главы округа Андрей Булгаков провёл заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

«Он поручил всем службам разобраться в ситуации. На данный момент на территории строительного городка работают полиция и Роспотребнадзор», — заявили в пресс-службе.

В настоящее время все госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения по Московской области.

«Состояние всех госпитализированных после отравления в Котельниках оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.

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