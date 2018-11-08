Многочасовые очереди на выборах в Конгресс США вызвали скандал в Нью-Йорке

Избирательные участки на промежуточных выборах в Нью-Йорке оказались не готовы к высокой явке, что вызвало появление длинных очередей.

Промежуточные выборы в Конгресс США и местные органы власти состоялись в целом без нарушений, однако избирателям штата Нью-Йорк пришлось несколько часов простоять в очередях. О проблемах системы голосований рассказал «360» работник аппарата Сената штата Нью-Йорк, демократ Антон Конев.

По его словам, избирательные участки в Нью-Йорке оказались не готовы к высокой явке. Поэтому местным жителям пришлось ждать своей очереди по многу часов, что возмутило политиков.

Так, спикер совета в Нью-Йорке сказал, что глава избиркома должен покинуть свою должность, потому что то, что люди часами ждали своей очереди, это ненормально. «Комиссия целый год ведет подготовку к этим выборам, и все равно подобные проблемы возникают», - рассказал Конев.

Высокотехнологичные автоматы для сканирования бюллетеней и подсчета голосов оказались неисправными в некоторых районах, что выяснилось уже после открытия участков и старта голосования. Поэтому из ряда филиалов пришлось ждать итогов гораздо дольше. По мнению собеседника «360», нужно усовершенствовать процесс регистрации избирателей, широко распространив практику досрочного голосования.