"Много знает". На Украине пытаются уволить реального "хозяина страны" • 262 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер В Верховной раде собирают голоса за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Его подчиненные вновь "отличились" — изнасиловали женщину и не предотвратили массовую стрельбу в Киевской области. Но главу МВД так просто не возьмешь. РИА Новости разбиралось в том, почему власть Авакова постоянно укрепляется. Есть сильные люди? Инициатива уволить министра внутренних дел принадлежит депутату пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгению Шевченко. "В нашем зале есть люди сильные? Или мы будем и дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну?" — обратился он к парламентариям. В итоге сорок "сильных" нашлось — они подписали соответствующий проект постановления. Это случилось на фоне двух резонансных историй: в Кагарлицком отделении полицейские изнасиловали женщину, а в Броварах силовики не смогли помешать перестрелке. Авакова давно пытаются отправить в отставку. Пять лет назад в Раде были недовольны неудачной спасательной операцией в Непале, за которую отвечали службы чрезвычайных ситуаций МВД. Депутаты упрекали министра в задержке реформ, выговаривали за поведение подчиненных. Тогда, например, неизвестные избили журналистов возле особняка дочери зама Авакова Сергея Чеботаря. Чеботарь уволился, Аваков остался. В том же 2015-м СМИ предрекали министру конец карьеры и из-за дела батальона "Торнадо", бойцы которого убивали, насиловали и грабили в Донбассе. © РИА Новости / Стрингер Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (справа) и депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь на внеочередном заседании Верховной рады в Киеве В августе 2016-го полицейские в райцентре Кривое Озеро Николаевской области застрелили местного жителя. Депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин объявил, что "ряд групп и фракций" собрал необходимое число голосов для снятия Авакова. Но министр сохранил пост. В 2017-м Рада даже голосовала за увольнение главы МВД из-за так называемого дела рюкзаков. В причастности к махинациям с поставками для Национальной гвардии подозревали Чеботаря и сына Авакова — Александра. Решение так и не приняли. В мае 2019-го, когда двое пьяных полицейских убили ребенка в Киевской области, в стране прошли митинги против Авакова. Он заявил, что сам не уйдет. Смерть "героя" Аваков — единственный министр из команды Евромайдана, уцелевший во всех политических передрягах. Бывшего главу Харьковской области и успешного бизнесмена выдвинул "Совет Майдана" в феврале 2014-го. Верховная рада его утвердила. Аваков пообещал сформировать руководство ведомства из представителей "Правого сектора"* и так называемой "Самообороны Майдана" — боевиков оппозиции. Но практически сразу показал, что поставит в стойло националистическую вольницу. В марте 2014-го бойцы спецподразделения МВД "Сокол" в ходе задержания членов организованной преступной группы убили "героя Майдана" Александра Музычко — Сашко Билого, одного из организаторов "Самообороны" и координатора "Правого сектора"* на Западной Украине. По официальной версии, Музычко застрелился. Незадолго до гибели Музычко открыто обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) с заявлением о том, что руководство Генпрокуратуры и МВД намерено его уничтожить и "для проведения этой операции уже создан спецотряд". Поэтому после похорон активисты "Правого сектора"* пообещали отомстить Авакову. Но тот завел собственных националистов. В 2014-м началось формирование батальона, а потом полка "Азов", включенного в Национальную гвардию Министерства внутренних дел. "Азов" — экзотика даже по украинским меркам. Замполиту Нацгвардии Ярославу Сподару как-то пришлось объяснять, что бойцы-нацисты просто "интересуются историей": "Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии — это тоже нормально". © РИА Новости / Евгений Котенко Новобранец батальона "Азов" Затем создали "Гражданский корпус" — для уличных акций. В 2016-м на его базе организовали партию "Национальный корпус", солидаризовавшуюся со всеми националистическими движениями — от "Свободы" до Организации украинских националистов (ОУН)*. Возглавил партию бывший командир "Азова" Андрей Билецкий, отрицающий связь с Аваковым. В предвыборной кампании 2019-го Аваков дистанцировался от Петра Порошенко. Активисты "Нацкорпуса" срывали выступления действующего президента. Как отмечали эксперты, позиция главы МВД во многом способствовала победе Владимира Зеленского. Секрет успеха Авакова неоднократно обвиняли в том, что он продолжает обогащаться, занимая высокий государственный пост. "Кошельком", хранителем капиталов и бизнес-партнером министра называли Игоря Котвицкого. В 2016-м депутат Рады Сергей Лещенко заявил, что Котвицкий вывел в офшор 40 миллионов долларов, и связал это с политическими амбициями Авакова. "На самом верху бытует мнение, что 40 миллионов долларов Котвицкого частично (или полностью?) являются деньгами Арсена Авакова. Этого более чем достаточно для успешной избирательной кампании всеукраинского масштаба", — написал парламентарий в блоге. Но Авакову не понадобилось тратиться. И при новом президенте он сохранил и должность, и влияние. Причину такой "живучести" сотрудник одного из силовых органов Андрей (имя изменено по его просьбе) видит в деловой хватке министра. "Пока шла горячая фаза войны в Донбассе, он отжимал заводы у регионалов (членов "Партии регионов". — Прим. ред.). Потом была реформа МВД, когда распустили старую милицию — коррумпированную, но опытную. Они хоть как-то расследовали преступления. А новые не умеют ничего, только фотографироваться", — рассуждает собеседник агентства. "Аваков развернул в полиции коммерческую деятельность. Реформа свелась к смене обмундирования, а квоты — патрульный должен сдать наверх столько-то — остались, — отмечает Андрей. — Сдают все: опера, патрульные, следователи. Он подмял под себя ЧС, пожарных, пограничников, все денежные потоки в стране идут через него". © РИА Новости / Стрингер Участники акции протеста против назначения на пост главы МВД Арсена Авакова жгут фаеры у здания Верховной рады Украины. 29 августа 2019 На пути к власти Аваков использовал и официальные структуры МВД, и уличные группы националистов. "Он реальный хозяин в стране, — считает украинский силовик. — Он дает серьезные откаты всем — министрам, депутатам. Вот его и держат". По словам днепропетровского общественного деятеля Сергея Юрченко, слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Авакова вряд ли могли повлиять на его отношения внутри МВД. "Там главное, чтобы деньги шли с мест, где полиция все крышует. Он умудряется делать так, что система балансировала: с одной стороны, уличные активисты, бывшие добробатовцы, с другой — полицейские. Так и удается поддерживать видимость того, что нет разгула криминала", — объясняет собеседник агентства. Устойчивость Авакова, убежден Юрченко, не только в его силовом ресурсе, но и в информированности. Поэтому политики и хотят убрать министра с должности — он слишком много знает. "Аваков в курсе того, что творила верхушка. А вся "команда Зе" — это перекрасившиеся порошенковцы второго ряда и соросята. Просто они из одних кабинетов пересели в другие", — говорит Юрченко. Чтобы министр внутренних дел ушел, придется предъявить ему более серьезные аргументы, чем возмущение депутатов Рады. *Организация признана экстремистской и запрещена в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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