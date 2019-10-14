«Много слухов»: Эрдоган о позиции России по военной операции турков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о «положительном отношении» России к военной операции «Источник мира». Об этом сообщает телеканал NTV.

«Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у России положительный подход по [городу] Кобани. Похоже, что там не будет проблем», — заявил турецкий лидер.

Он напомнил, что у Турции налажен надежный военно-дипломатический контакт с Москвой. Кроме того, Эрдоган заявил, что турецкие солдаты не будут входить в сирийский Манбидж — туда «настоящие арабские хозяева войдут», а турки «обеспечат безопасность».

Ранее Эрдоган заявил, что «договорился» с президентом России Владимиром Путиным по поводу операции в Сирии. «Речи не идет о каких-либо проблемах с Россией. Мы на связи с президентом Путиным», — отметил он. Наконец, турецкий глава подчеркнул, что «какой угодно вопрос» Москва и Анкара могут решить в течение суток, приняв совместное решение.

Российский и турецкий президенты незадолго до этого разговаривали по телефону, обсуждая военную операцию Турции. Путин и Эрдоган отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, а также — уважения сирийского суверенитета.

Президент РФ призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не подорвать процесс мирного урегулирования.

В Кремле с момента начала турецкого наступления на северо-востоке Сирии резких заявлений старались не делать. Четыре дня назад помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль призывает все стороны конфликта в Сирии к сдержанности.

«Считаем важным, чтобы все стороны <...> взвешивали свои практические шаги», — подчеркнул он. По словам Ушакова, усилия по урегулированию нельзя срывать «неаккуратными» действиями, а мирное население не должно страдать в ходе операции турецких войск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ему нечего добавить к официальному релизу по поводу телефонного разговора Путина и Эрдогана.

Опасения Москвы вызывает дестабилизация региона — в частности, ситуация вокруг лагерей для пленных боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), которых охраняли курдские ополченцы.

«Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, и боевики просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия взять это под контроль», — выразил опасения президент России на заседании Совета глав государств СНГ.

Сами курды при этом всерьез задумываются о том, чтобы попросить у России военной помощи и защиты от турок. Поводом для таких заявлений стал отказ США, ранее поддерживавших курдские формирования, защищать своих союзников. В Пентагоне заявили, что США на такое «не подписывались» и сил для сдерживания турецких танков у них в регионе недостаточно.

«Способны вы защитить мой народ и остановить бомбардировки — или нет? Мне нужно знать это, потому что, если вы не способны сделать это — мне придется заключить договор с Россией и ее правительством, чтобы позвать их авиацию защитить регион», — заявил известный полевой командир курдов Мазлум Абди американскому спецпредставителю при международной коалиции в Сирии.

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Впрочем, вряд ли Россия согласится воевать с турками — тем более что на границу с Турцией уже выдвинулась армия Сирии. Курды накануне договорились с Дамаском, чтобы Сирийская арабская армия заняла границу с Турцией ради прекращения кровавого конфликта. За несколько дней военных действий стороны сообщили о сотнях убитых и раненых с обеих сторон.

Примечательно, что переговоры между курдами и сирийцами велись на российской воздушной базе Хмеймим.

Отправлять Воздушно-космические силы РФ бомбить турецкие танки Москва сейчас точно не собирается — слишком важны торговые связи с Турцией. Более того, Путин подчеркнул необходимость освобождения Сирии от иностранных войск.

«Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», — ответил Путин на вопрос о выводе войск из Сирии.

Президент России также напомнил, что Москва всегда заявляла о важности восстановления территориальной целостности Сирии представителям Ирана, Турции и Соединенных Штатов.