Много шума вокруг инцидента с «Виноградовым» • 170 • Аналитика









Что, собственно, произошло, из-за чего такой шум?



Начну, пожалуй, с того, что ситуация явно из раздела «много шума из ничего». К счастью, аварии не произошло, катастрофы тем более. Все живы, здоровы, корабли целы.



Однозначно, могло быть и хуже.



Для разгона я просто напомню несколько моментов из недавней истории.



7 июня 2017 года. Эсминец DDG-62 «Fitzgerald» столкнулся с контейнеровозом ACX «Crystal». Эсминец, экипаж которого был признан виновным в происшествии, получил серьезные повреждения, в том числе пробоину ниже ватерлинии. Погибли семь американских моряков, которых затопило в машинном отделении. Травмы получили трое, в том числе командир корабля, коммандер Брюс Бенсон.



9 мая 2017 года. Ракетный крейсер CG-57 «Lake Champlain» столкнулся с небольшим южнокорейским рыболовецким судном 502 «Nam Yang». К счастью, обошлось без жертв.



12 августа 2012 года. Эсминец DDG-78 «Porter» столкнулся с танкером «Otowasan» и получил пробоину в правом борту. Пострадавших не было.



22 июля 2004 года. Достаточно давно, но уж больно «клиент» хорош. В Персидском заливе авианосец CV-67 «John F. Kennedy» столкнулся с неопознанным парусным судном. В результате судно сразу затонуло, на его борту, предположительно, находились до 15 человек, которые, увы, не спаслись. На борту авианосца никто не пострадал, но в результате резкого маневра, предпринятого, чтобы избежать столкновения, были повреждены два самолета.



И таких случаев по миру можно еще набрать довольно много. Кто хочет — чудеса в исполнении американского флота можно посмотреть вот тут: Аварии на американском флоте.



То, что у американских моряков проблемы с кораблевождением, это давно ясно и понятно и видно невооруженным взглядом. То, что в нашем случае обошлось, – уже хорошо. Могло быть и хуже, судя по их маневрам.



То, что американцы тут же бросились обвинять во всех грехах наших моряков, тоже понятно. Когда у нас американцы виноваты были вот так сразу и добровольно?



Ну а записи и снимки, которые выложили американцы… Ну ладно, с кем не бывает? Все, простите, «лажают». Есть такое правило, как «береги правый борт», так что уступать должен был американский крейсер. Что видео, снятое экипажем крейсера, подтвердило. Бывает.





Так что раз американский корабль находится слева по ходу движения, а российский – справа, то уступать должен был «Chancellorsville». Ну не смогли американцы, потому пришлось нашим применить другой известный в России принцип «Трех Д» и дать дорогу американцам. Ну ведь от наших не убыло, не так ли?



Более того, именно российские моряки продемонстрировали умение оценить ситуацию и реагировать быстро и правильно. То есть не то, что демонстрировали американские коллеги, а то, что надо было продемонстрировать. Умение держать ситуацию под контролем и реагировать.



Некоторые господа «эх-сперты» в Интернете тут же начали нагнетать ситуацию, дескать, корабли не столкнулись чисто случайно, поскольку чуть ли не американцы пили виски, а русские водку, команды занимались не пойми чем и вообще не видели друг друга. А у русских даже радар поисковый не был включен.



Ну, вот если принципиально подходить, то если бы экипажи не видели друг друга, расслабившись, то ситуация была бы из серии приведенных выше. Так что не надо, все всё видели. А «вафельницу» включать или не включать – это решает капитан. Поисковый радар нужен, когда надо что-то найти, а когда корыто водоизмещением почти в 10 000 тонн в полумиле болтается, простите, можно и обычным навигационным обойтись.



Тем более что это не два корабля в чистом море-океане встретились, там шел что с нашей стороны отряд, что с американской. Так что в плане наблюдения и отслеживания все было нормально.



То, что американцы явно заигрались, понятно. То, что наши реально выручили коллег, – тоже. Те, кто в пресс-службе ВМС США начали вопить насчет того, что русские начали себя неправильно вести – простите, а что можно ожидать от сотрудников камуфлированного пера? Тем более американских? Будем все-таки реалистами.



А вот публикацию видео с борта американского крейсера можно рассматривать двояко. Те, кто пытался с его помощью обвинить экипаж «Виноградова» в опасных действиях, выглядят теперь, очень мягко говоря, глуповато.







Как правильно сказали в одном нашем СМИ, это то ли самодонос, то ли политический выпад. В любом случае, не в пользу американцев все обернулось.



Понятно, что произошедшее — вряд ли глупая и опасная самодеятельность. Скорее всего, экипаж крейсера действовал согласно приказу свыше. Это нормально, хотя и могло привести к трагедии.



Но главное — все закончилось благополучно и без жертв. Корабли целы, разошлись. Теперь пусть разбираются в арбитражах командующие, если так будет надо.



Главное – наши моряки продемонстрировали умение действовать с непростой ситуации со 100%-ной четкостью и оперативностью.







Подмоченная репутация американцев… В конце концов, разве это наши проблемы? И вообще, более опытные моряки просто обязаны помогать тем, у кого с этим самым опытом проблемы.



Вот наши молодцы и помогли. Безвозмездно. Очень странно выглядит шумиха вокруг инцидента между БПК «Адмирал Виноградов» и крейсером ВМС США «Chancellorsville».Что, собственно, произошло, из-за чего такой шум?Начну, пожалуй, с того, что ситуация явно из раздела «много шума из ничего». К счастью, аварии не произошло, катастрофы тем более. Все живы, здоровы, корабли целы.Однозначно, могло быть и хуже.Для разгона я просто напомню несколько моментов из недавней истории.7 июня 2017 года. Эсминец DDG-62 «Fitzgerald» столкнулся с контейнеровозом ACX «Crystal». Эсминец, экипаж которого был признан виновным в происшествии, получил серьезные повреждения, в том числе пробоину ниже ватерлинии. Погибли семь американских моряков, которых затопило в машинном отделении. Травмы получили трое, в том числе командир корабля, коммандер Брюс Бенсон.9 мая 2017 года. Ракетный крейсер CG-57 «Lake Champlain» столкнулся с небольшим южнокорейским рыболовецким судном 502 «Nam Yang». К счастью, обошлось без жертв.12 августа 2012 года. Эсминец DDG-78 «Porter» столкнулся с танкером «Otowasan» и получил пробоину в правом борту. Пострадавших не было.22 июля 2004 года. Достаточно давно, но уж больно «клиент» хорош. В Персидском заливе авианосец CV-67 «John F. Kennedy» столкнулся с неопознанным парусным судном. В результате судно сразу затонуло, на его борту, предположительно, находились до 15 человек, которые, увы, не спаслись. На борту авианосца никто не пострадал, но в результате резкого маневра, предпринятого, чтобы избежать столкновения, были повреждены два самолета.И таких случаев по миру можно еще набрать довольно много. Кто хочет — чудеса в исполнении американского флота можно посмотреть вот тут: Аварии на американском флоте.То, что у американских моряков проблемы с кораблевождением, это давно ясно и понятно и видно невооруженным взглядом. То, что в нашем случае обошлось, – уже хорошо. Могло быть и хуже, судя по их маневрам.То, что американцы тут же бросились обвинять во всех грехах наших моряков, тоже понятно. Когда у нас американцы виноваты были вот так сразу и добровольно?Ну а записи и снимки, которые выложили американцы… Ну ладно, с кем не бывает? Все, простите, «лажают». Есть такое правило, как «береги правый борт», так что уступать должен был американский крейсер. Что видео, снятое экипажем крейсера, подтвердило. Бывает.Так что раз американский корабль находится слева по ходу движения, а российский – справа, то уступать должен был «Chancellorsville». Ну не смогли американцы, потому пришлось нашим применить другой известный в России принцип «Трех Д» и дать дорогу американцам. Ну ведь от наших не убыло, не так ли?Более того, именно российские моряки продемонстрировали умение оценить ситуацию и реагировать быстро и правильно. То есть не то, что демонстрировали американские коллеги, а то, что надо было продемонстрировать. Умение держать ситуацию под контролем и реагировать.Некоторые господа «эх-сперты» в Интернете тут же начали нагнетать ситуацию, дескать, корабли не столкнулись чисто случайно, поскольку чуть ли не американцы пили виски, а русские водку, команды занимались не пойми чем и вообще не видели друг друга. А у русских даже радар поисковый не был включен.Ну, вот если принципиально подходить, то если бы экипажи не видели друг друга, расслабившись, то ситуация была бы из серии приведенных выше. Так что не надо, все всё видели. А «вафельницу» включать или не включать – это решает капитан. Поисковый радар нужен, когда надо что-то найти, а когда корыто водоизмещением почти в 10 000 тонн в полумиле болтается, простите, можно и обычным навигационным обойтись.Тем более что это не два корабля в чистом море-океане встретились, там шел что с нашей стороны отряд, что с американской. Так что в плане наблюдения и отслеживания все было нормально.То, что американцы явно заигрались, понятно. То, что наши реально выручили коллег, – тоже. Те, кто в пресс-службе ВМС США начали вопить насчет того, что русские начали себя неправильно вести – простите, а что можно ожидать от сотрудников камуфлированного пера? Тем более американских? Будем все-таки реалистами.А вот публикацию видео с борта американского крейсера можно рассматривать двояко. Те, кто пытался с его помощью обвинить экипаж «Виноградова» в опасных действиях, выглядят теперь, очень мягко говоря, глуповато.Как правильно сказали в одном нашем СМИ, это то ли самодонос, то ли политический выпад. В любом случае, не в пользу американцев все обернулось.Понятно, что произошедшее — вряд ли глупая и опасная самодеятельность. Скорее всего, экипаж крейсера действовал согласно приказу свыше. Это нормально, хотя и могло привести к трагедии.Но главное — все закончилось благополучно и без жертв. Корабли целы, разошлись. Теперь пусть разбираются в арбитражах командующие, если так будет надо.Главное – наши моряки продемонстрировали умение действовать с непростой ситуации со 100%-ной четкостью и оперативностью.Подмоченная репутация американцев… В конце концов, разве это наши проблемы? И вообще, более опытные моряки просто обязаны помогать тем, у кого с этим самым опытом проблемы.Вот наши молодцы и помогли. Безвозмездно. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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