«Много подводных течений»: с чем может быть связана приостановка переговоров по иранской ядерной сделке • 185 • В мире 15 марта министры иностранных дел России и Ирана обсудят в Москве ситуацию вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. В 2018 году США вышли из многостороннего договора и ввели экономические санкции против исламской республики. Джо Байден обещал восстановить американское участие в сделке, однако сейчас Вашингтон пытается навязать Тегерану военно-политические ограничения. Эксперты считают, что эти требования неприемлемы для иранской стороны. Москва тоже выставила своё условие: РФ требует, чтобы российско-иранские торговые отношения не пострадали в случае восстановления СВПД. Впрочем, Иран и сам дорожит связями с Россией, напоминают аналитики. Главы МИД Ирана и России Gettyimages.ru © Russian Foreign Ministry Press Office/Anadolu Agency Во вторник, 15 марта, в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Ирана. Как сообщили накануне в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ, стороны обсудят широкий спектр вопросов, включая восстановление иранской «ядерной сделки» и российскую спецоперацию на Украине. «Министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте вышедшего на финишную прямую переговорного процесса в Вене», — отметили в МИД. Там добавили, что Москва намерена и далее расширять взаимовыгодные связи с Тегераном в интересах региональной стабильности и международной безопасности. Диалог Сергея Лаврова с Хосейном Амиром Абдоллахияном пройдёт на фоне приостановки переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — так называемой «ядерной сделки» с Ираном. «США не могут дать гарантий» Напомним, это соглашение было подписано в 2015 году властями Ирана и представителями стран «шестёрки» — России, Франции, США, Великобритании, Китая и Германии. Договор предусматривал полный отказ Тегерана от планов по созданию ядерного оружия в обмен на отмену международных санкций. Однако ставший 45-м президентом США республиканец Дональд Трамп активно критиковал СВПД, а в мае 2018-го объявил о выходе американской стороны из соглашения. Его соперник на выборах 2020 года демократ Джо Байден ещё во время предвыборной кампании обещал исправить ситуацию и вернуть США за стол переговоров с Тегераном и другими участниками СВПД. Политик отмечал, что соблюдение ядерной сделки важно для стабильности на Ближнем Востоке. Джо Байден

AP

© Patrick Semansky Переговоры по возвращению США в СВПД начались вскоре после инаугурации Байдена, в апреле 2021 года. К январю 2022-го сторонам удалось достичь «хорошего прогресса» — так охарактеризовал ход переговоров официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде. Выступая в январе на брифинге, он рассказал, что участники переговорного процесса не обсуждают и не принимают ничего, что выходило бы за рамки соглашения по СВПД. Ситуация изменилась в начале марта, когда американская сторона выдвинула ряд новых требований. Как заявил глава МИД Ирана в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, США не должны ссылаться на давление американского общественного мнения в рамках переговоров по СВПД. «Если США сталкиваются с проблемой в плане общественного мнения, то я должен сказать, что мы в Иране тоже с ней сталкиваемся», — заявил Абдоллахиян. Дипломат добавил, что в Иране люди «очень внимательно следят за событиями», хотят ответов от властей, а также требуют, чтобы руководство страны добилось отмены антииранских санкций при сохранении ядерной энергетики. Министр также подчеркнул, что вопросы, «имеющие отношение к национальным героям Ирана, обсуждению не подлежат». По мнению экспертов, говоря о национальных героях, министр имел в виду Корпус стражей Исламской революции (КСИР), который ранее был внесён властями США в список террористических организаций. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

AP

© Office of the Iranian Supreme Leader В тот же день группа конгрессменов во главе с Джошом Готтеймером, Элейн Лурией и Томом Ридом опубликовала открытое письмо к главе Белого дома, в котором выразила свою обеспокоенность возможными планами администрации президента рассмотреть вопрос о снятии санкций с КСИР — элитного армейского подразделения, находящегося в прямом подчинении у иранского аятоллы. «Мы внимательно изучим любое соглашение, но, насколько мы понимаем, поддержка соглашения в таком виде, в котором оно сейчас обсуждается публично, трудновообразима», — говорится в письме, которое подписали представители республиканцев и демократов. Часть новых требований США раскрыл журналистам верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Комментируя переговоры, он заявил, что Тегеран не намерен сокращать свой оборонный потенциал и присутствие в регионе, а также отказываться от разработок в сфере атомной энергетики. «Предложения о сокращении нашего оборонного потенциала в угоду противнику не более чем наивны и опрометчивы… Такие некорректные предложения отвергались и прежде, и в противном случае Иран сейчас имел бы дело с серьёзными угрозами… Присутствие в регионе даёт нам стратегическую глубину и делает нас сильнее», — заявил аятолла. Как отметил в комментарии RT декан факультета «Школа политических исследований» Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко, Тегеран не согласится на уступки по вопросам обороны и КСИР. «КСИР — это основа госбезопасности Ирана. Что касается попыток американской стороны включить в сделку новые условия, то я увязываю это с предстоящими промежуточными выборами в США. Сейчас Байден и Демократическая партия стараются за счёт такой жёсткости укрепить свои рейтинги», — считает эксперт. 11 марта переговоры по восстановлению СВПД, проходящие в австрийской столице, были поставлены на паузу, а делегации стран-участниц вернулись в свои страны для консультаций. Об этом сообщили в российском МИД. Впрочем, в ведомстве добавили, что «переговоры продвигаются в обычном режиме, и ни о какой искусственной задержке процесса речи не идёт». А в ночь на 13 марта КСИР нанёс ракетный удар по территории Ирака, ракеты упали неподалёку от генконсульства США в городе Эрбиль. Впоследствии иранский посол в Багдаде Ирадж Масджеди заявил, что целью удара были некие секретные базы Израиля, а не американские дипломаты. «Эта операция не имела никакого отношения к американцам. Удар не был нацелен на американское генеральное консульство», — приводит слова посла агентство ИРНА. Бойцы КСИР

AFP

© Iranian Presidency "Почему Зеленский – зло": Что на самом деле пишут американские СМИ об Украине Как напоминают эксперты, Эрбиль находится в Иракском Курдистане, который фактически не подчиняется Багдаду. «Не исключено, что у курдов действительно есть какие-то свои связи с Израилем и в районе Эрбиля были расположены израильские военные объекты. Впрочем, риск, что ракеты промахнутся и ударят по другой точке, всё равно был. Сказать, какой была истинная цель КСИР, сложно», — отметил Сергей Демиденко. По мнению сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирины Фёдоровой, этим ракетным ударом командование КСИР дало понять, что Иран может оказать давление на союзников США в регионе, если потребуется. «Главная причина приостановки переговоров по СВПД — жёсткость позиций Вашингтона и Тегерана. Они занимают ровно противоположные позиции. К тому же, США хотят, чтобы условием сделки стало ограничение военно-политической активности Ирана на Ближнем Востоке. При этом США даже не могут дать гарантий, что будут следовать договору — любой новый глава Белого дома может спокойно выйти из соглашения, как это уже один раз было», — отметила эксперт в беседе с RT. «Последовательность шагов» В начале марта Россия тоже выдвинула свои условия в рамках обсуждения восстановления СВПД: Москва потребовала письменных гарантий, что западные санкции не будут мешать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию РФ и Тегерана в случае восстановления сделки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Официально США пока не дали ответ, однако источники газеты The Wall Street Journal в Госдепе сообщили, что американская сторона вряд ли примет это условие. Церемония подписания СВПД в 2015 году

Gettyimages.ru

© Hasan Tosun/Anadolu Agency По словам Ирины Фёдоровой, в Тегеране требование Москвы вызвало двойственную реакцию. «С одной стороны, это создаёт дополнительные препятствия для отмены антииранских санкций. С другой стороны, в Иране понимают, что Россия — союзник республики, и не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах. Поэтому Иран сам очень дорожит отношениями с Россией», — добавила эксперт. При этом заявление Москвы не является причиной приостановки переговоров в Вене, считают эксперты. «Ключевую роль сыграли новые требования Вашингтона. И, конечно, общая политическая напряжённость, которая царит сейчас в мире. Что касается визита главы МИД Ирана в Москву, скорее всего, одной из важных тем станет ситуация на нефтяном рынке. Дело в том, что сейчас США пытаются работать со всеми поставщиками нефти, чтобы заменить на рынке российское топливо. Конечно, в этой ситуации Иран может попытаться извлечь для себя какую-то выгоду», — отметил Сергей Демиденко. Мнение о том, что Вашингтон может попытаться выйти с Тегераном на двустороннее соглашение по нефти в беседе с RT высказал и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. «Переговоры по восстановлению СВПД идут, но очень тяжело, в этом процессе много подводных течений и мотивов, которые не афишируются. Да, администрация Байдена заявляла о стремлении восстановить сделку, однако сейчас всё упирается в последовательность шагов. Иран требует, чтобы США сначала отменили те санкции, которые были введены после решения Трампа о выходе из сделки. Но американцы ставят свои условия», — констатировал эксперт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

