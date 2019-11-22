Много могил младенцев и детей: В США школу построили прямо на кладбище

Неожиданную находку сделали с помощью специального радара специалисты-геофизики, которые занимаются в городе Тампе в США поисками потерянного Риджвудского кладбища. Исследователи выяснили, что местную школу построили прямо на кладбище. Об этом сообщает Fox13.

СМИ уточняет, что здесь уже обнаружили 145 могил. Предполагается, что это захоронения представителей общины афроамериканцев. Причём среди могил много таких, где похоронили младенцев и детей.

Но это могут быть не все могилы. По предварительным данным, здесь могли похоронить свыше 230 человек. Для более детального исследования нужно снести сельскохозяйственную мастерскую школы, которая, как предполагается, как раз и находится над ними.

"Если земля будет передана государственным школам округа Хилсборо, наши лидеры будут работать с членами комитета по историческому реагированию, чтобы обсудить надлежащие способы увековечения памяти отдельных людей, как наилучшим образом заботиться о территории и возможностях обучения для учащихся средней школы ", - цитирует СМИ сообщение округа.