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«Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу»: семь ярких цитат Виктора Черномырдина
09 апреля 2018, 15:09 • 190 • В России
9 апреля 2018 года исполнилось бы 80 лет Виктору Черномырдину — председателю Совета министров РФ, дипломату и советнику президента России. Страна запомнила Черномырдина не только как государственного деятеля, но и как автора ярких изречений. Знаменитые цитаты политика — в материале RT.
Reuters
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