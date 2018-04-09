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«Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу»: семь ярких цитат Виктора Черномырдина

09 апреля 2018, 15:09  •  190 • В России
9 апреля 2018 года исполнилось бы 80 лет Виктору Черномырдину — председателю Совета министров РФ, дипломату и советнику президента России. Страна запомнила Черномырдина не только как государственного деятеля, но и как автора ярких изречений. Знаменитые цитаты политика — в материале RT.
 
Reuters
 

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