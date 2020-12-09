Многие в Азии надеялись на переизбрание Дональда Трампа

Помимо 74 миллионов избирателей в США, кто все еще поддерживает президента Дональда Трампа? Большинство европейцев очень рады видеть его уход. Но он пользовался популярностью у ряда правых режимов и демагогов, а также у многих их последователей. Его восхищение автократами, его презрение к иммигрантам, расовым меньшинствам и мусульманам (за исключением нескольких саудовских принцев), а также его ненависть к либеральным демократическим нормам способствовали усилению авторитарных правительств.

Поражение Дональда Трампа на выборах - это неудача для глобальных правых популистов. Хотя многие из этих лидеров переживут его, и без того безудержное антилиберальное движение, вероятно, стало бы еще сильнее, если бы в Белом доме остался Трамп.

Президент также нашел поддержку среди большинства населения двух демократических стран, Израиля и Тайваня, где его считали самым могущественным врагом своих врагов, Ирана и Китайской Народной Республики соответственно.

Правый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от администрации Трампа все, что хотел. Палестинцы ничего не получили. Самые фанатичные сторонники Израиля в США также, по большому счету, сторонники Трампа; не американские евреи, которые в основном голосовали за Джо Байдена, а христиане-евангелисты, которые верят, что Бог дал Святую Землю избранному народу, по крайней мере до второго пришествия Христа, после которого евреи должны будут стать христианами.

Но именно в Восточной Азии популярность Трампа наиболее интересна, особенно потому, что многие из его сторонников не являются ни правыми, ни антилиберальными - часто даже наоборот. Конечно, некоторые люди в Китае разделяют опасения Трампа по поводу мусульман, но это не главная причина симпатий.

Ранее в этом году продемократические активисты и политики в Гонконге и Тайване видели в Трампе грубого, но сильного лидера свободного мира, выступающего против коммунистической тирании. Флаг США присутствовал на большинстве демонстраций в Гонконге и предвыборных митингах Демократической прогрессивной партии на Тайване.

Здесь тоже играет свою роль христианство. Один из самых смелых активистов демократии в Гонконге - предприниматель и газетный магнат Джимми Лай. С момента передачи бывшей британской колонии Китаю в 1997 году Лай находился в авангарде борьбы за большую гражданскую свободу. Он также является ревностным новообращенным католиком, который считает, что битва между демократией и коммунистической диктатурой Китая - это столкновение цивилизаций.

Многие христианские диссиденты из Китая разделяют точку зрения Лая. Они верят, что либеральная демократия - продукт западной цивилизации, и это правда. Их точка зрения о том, что демократия была бы невозможна без христианской веры (о Древней Греции удобно забыть), спорна. Предположение, что азиаты не могут быть настоящими демократами, если они не христиане, явно ошибочно.

Но увлечение Китая Трампом - это еще не все. Как недавно написал Ян Джонсон в New York Times, некоторых либеральных диссидентов в Китае беспокоят культурные войны в США. Они рассматривают фанатизм левых в Америке через призму своей собственной гораздо более жестокой истории. Когда они видят людей, преследуемых за идеологию, они подразумевают призраков красной гвардии Мао. Для них хамская политическая некорректность Трампа - освежающий ответный удар.

Тем не менее, основная причина, по которой люди восхищаются Трампом в Гонконге, Тайване, Японии, Южной Корее, а также в Китае, - это страх перед китайским режимом. Несмотря на его слабость перед президентом Китая Си Цзиньпином, Трамп считается человеком, который выступил против Китая. Это его самое важное наследие в глазах тех, кто считает, что мир разделен между двумя великими державами, одна по-прежнему демократическая, а другая номинально коммунистическая. Многие вьетнамцы хвалят Трампа, но не потому, что ими правят сами автократические коммунисты. Хотя США опустошили большую часть Вьетнама в прошлом веке, Китай - традиционный враг.

Отношение Южной Кореи и Японии к США более двойственное. У Трампа есть сторонники в этих странах, но, в отличие от Тайваня, их не так много. В то время как мощь Китая часто воспринимается как угроза в обеих странах, зависимость от США в вопросах безопасности была одновременно необходимостью и раздражителем. Яркий хулиган в Белом доме вызывает раздражение. Избранный президент Джо Байден почти наверняка станет более популярным в Восточной Азии.

Отношения Байдена с Китаем также, вероятно, будут менее беспорядочными и более дипломатичными. Но основные противоречия между демократической сверхдержавой и автократической державой сохранятся - и усугубятся, если Китай сохранит свой экономический успех. В эпоху растущего разочарования в демократическом правительстве модель Китай является соблазнительным для многих. Просто сравните китайские поезда, аэропорты и другие современные удобства с ветхой американской инфраструктурой.

Ходят ли поезда по расписанию - это, конечно, не единственный и возможно не лучший критерий качестве правительства. Поезда Муссолини, как известно (хотя и апокрифически ), тоже приходили вовремя. По крайней мере США показали миру, что негодяй, находящийся у власти, все еще может быть отстранен. Но если Америка должна служить образцом для противостояния китайской системе, то ее последний президент сделал все, что в его силах, чтобы она выглядела менее привлекательной.