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Многие украинцы смотрят на Россию как на спасителя: Что на самом деле думают люди

30 марта 2022, 18:10  •  99 • Политика
Украинский журналист Юрий Кот рассказал, что на самом деле думают люди на Украине. По его словам, многие смотрят на Россию как на спасителя, понимая, что от Киева и Запада ничего хорошего ждать не приходится.
Юрий Кот в разговоре с порталом "Народные новости" отметил, что многие украинцы устали от разгула национализма. Они не хотят, чтобы их детям в школе рассказывали про "героя" Бандеру. При этом многие понимают, что в настоящий момент только Россия способна обеспечить их страну всем необходимым для выживания.
Все ждут и понимают, что никто, кроме России, их не спасёт. Не будет еды (на Украине не проводится посевная работа), не будет электричества и газа. Никто этого жителям освобождённых территорий не даст, кроме России,
- подчеркнул эксперт.
Президента Владимира Зеленского, на которого бóльшая часть страны возлагала большие надежды, Юрий Кот назвал самым большим разочарованием за всё время существования независимой Украины. Он не только не закончил войну в Донбассе. Он сделал всё, чтобы вынудить Россию вмешаться в ситуацию.

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