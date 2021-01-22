Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую прав...
Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговора...
Главная / В России

«Многие страны одобряют применение вакцины»: Россия и Венгрия заключили контракт на поставку «Спутника V»

22 января 2021, 14:50  •  26 • В России
Россия и Венгрия заключили контракт на поставку вакцины «Спутник V», разработанной специалистами центра Гамалеи. Об этом стало известно по итогам встречи главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Накануне Венгрия стала первым государством ЕС, зарегистрировавшим российский препарат.
 
Reuters © Agustin Marcarian
 

За минувшие сутки в России выявили 21 513 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня — 21 887 и 21 152). Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 3 677 352.

За всё время выздоровели 3 081 536 пациентов (27 318 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 68 412 человек (580 — за день).

За последние 24 часа больше всего новых случаев заболевания COVID-19 было выявлено в Санкт-Петербурге (3104), Москве (3037), Московской (1142) и Нижегородской (491) областях.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 98,5 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на наличие заболевания остаются более 638 тыс. человек.

За всё время с начала эпидемии COVID-19 в Москве было зафиксировано 907 389 случаев коронавируса. Выздоровели 763 500 человек, 12 831 пациент скончался.

С 22 января в столице смягчили некоторые ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, к обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы. При этом сохраняется требование о переводе на дистанционку не менее 30% сотрудников столичных предприятий и домашний режим для пожилых москвичей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

 

«Спутник V»

В пятницу, 22 января, состоялась встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. По её итогам был подписан контракт на поставку вакцины «Спутник V» в Венгрию.

«Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию», — заявил он. 

Мурашко добавил, что многие страны мира «активно одобряют применение российской вакцины», также продолжается взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения.

Накануне Венгрия и ОАЭ зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Как заметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, Венгрия стала первым государством ЕС, зарегистрировавшим «Спутник V».

  • РИА Новости

«Таким образом, мы видим, что вакцину одобрили не только на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке, Азии, но и в Европе. Безусловно, Россия здесь выступает партнёром с большим количеством стран и по производству, и по поставкам», — сказал Дмитриев в беседе с RT.

По словам Дмитриева, решение о регистрации препарата в ОАЭ было принято после одобрения «Спутника» более чем в десяти других странах — не только на основании клинических испытаний в России, но и на основании тех данных, которые ОАЭ получили в результате клинических испытаний «Спутника» в ОАЭ.

«Во-вторых, эти испытания показали и очень высокую безопасность «Спутника», и очень высокую эффективность», — сказал Дмитриев.

Кроме того, 21 января президент Аргентины Альберто Фернандес привился от COVID-19 российской вакциной. С 29 декабря 2020 года в этом латиноамериканском государстве стартовала кампания по вакцинации, которая осуществляется препаратом «Спутник V».

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V». Её разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи.

Эффективность препарата после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины составила 91,4%. Каких-либо существенных побочных эффектов у добровольцев, участвующих в исследовании, выявлено не было. При этом против тяжёлых случаев течения заболевания коронавирусом эффективность препарата составила 100%. «Спутник V» также действенен против нового штамма SARS-CoV-2, обнаруженного в Европе в декабре.

Вакцина «Спутник V», помимо России, Венгрии, ОАЭ и Аргентины, также получила разрешение на применение в Боливии, Сербии, Алжире, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии.

В середине января в ходе совещания с правительством президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавирусной инфекции лучшей в мире.

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, — я думаю, что вообще самая лучшая в мире», — сказал Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 00:20
«Из-за отсутствия события преступления»: в Краснодаре пенсионера оправдали по делу об убийстве школьницы
21 января 2021, 14:05
«Их ждут уголовные дела»: новое расследование растрат в ФБК может затронуть соратников Навального
21 января 2021, 15:00
С взысканием 9,8 млн рублей: расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника приговорили к 24,5 года колонии
22 января 2021, 07:30
«Повышает ударную мощь авиации в несколько раз»: первый серийный истребитель Су-57 передан в авиационный полк ЮВО
21 января 2021, 02:10
«Список террористов, действующих в нашем регионе, пуст»: Кадыров заявил о ликвидации в Чечне боевиков банды Бютукаева
19 января 2021, 18:05
«Не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию»: о чём говорили на открытии весенней сессии Госдумы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 10:25
Выстрелил себе в грудь дважды?! Америка начала убивать
16 января 2021, 21:25
Работающий в Крыму австрийский архитектор осадил украинского посла
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стали «молчунами»
16 января 2021, 21:25
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генерала..."
18 января 2021, 22:55
ВСУ напуганы: Украинскую армию призвали объявить войну России
20 января 2021, 01:30
"Хотел срубить бабла по-лёгкому, но…": Пригожин рассказал о вербовке Навального
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.