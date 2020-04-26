Многие страны хотят помощи России в борьбе с COVID-19, но не могут попросить. Лавров назвал причину

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью в передаче "Большая игра" на Первом канале, что некоторые европейские государства и страны - участницы НАТО хотели бы обратиться за поддержкой к России в противостоянии COVID-19, однако их "старшие товарищи" на дают им этого сделать.

Министр подчеркнул, что российские власти знают целый список стран, желающих взять пример с Италии и принять помощь от Москвы.

Он подчеркнул, что они хотели бы попросить "об определённых видах помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества".

Тем не менее "старшие товарищи" этих государств попросту не позволяют им пойти на этот шаг, отметил Лавров.

Накануне стало известно, что итальянская сторона снова обратилась к РФ в надежде на сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Запросы поступили от властей регионов Фриули-Венеция-Джулия, Пьемонт и Апулия.