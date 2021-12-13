«Многие проблемы так и не удалось решить»: как развивается программа США по созданию истребителей пятого поколения

13 декабря 2011 года сборочный цех американской корпорации Lockheed Martin покинул последний серийный истребитель F-22 Raptor. Этот самолёт — первый в мире истребитель пятого поколения. В Пентагоне рассчитывали, что он будет массово поступать в ВВС, но общий объём производства пришлось сократить в пять раз из-за чрезмерной дороговизны машины и множества технических дефектов. Вашингтон решил сделать ставку на проект F-35, также относившийся к пятому поколению. Однако и здесь американским специалистам не удалось справиться с рядом технических трудностей. При этом, как полагают эксперты, опыт конструкторов США был проанализирован российскими инженерами, что позволило им избежать ошибок при разработке перспективных отечественных боевых самолётов, таких как Су-57.

10 лет назад был собран последний образец первого в мире боевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Церемония выхода этого американского самолёта из сборочного цеха прошла на авиабазе Доббинс, которая расположена рядом с заводом корпорации Lockheed Martin в городе Мариетта (штат Джорджия).

Сошедшая с конвейера одноместная машина была 187-м истребителем для Военно-воздушных сил США и 195-м изделием в общем списке выпущенных. Войскам этот экземпляр Raptor был передан 2 мая 2012 года.

Как сообщал в то время телеканал Fox News, производство F-22 было прекращено по причинам высокой стоимости самолёта ($153 млн за единицу) и обилия интегрированных в машину высокотехнологичных решений.

Причём и без того высокая цена на Raptor всё равно не окупала затраты на разработку и исправление технических недостатков, выявленных в процессе испытаний и эксплуатации. Утверждалось, что реальная стоимость этого самолёта должна быть существенно выше той суммы, что платил Пентагон.

Так, 14 декабря 2011 года американское издание The Wired сообщило, что совокупные расходы на создание Raptor могут достигать $74 млрд. Как подсчитали журналисты, чтобы окупить всю программу F-22, цена одной единицы (с учётом количества сошедших с конвейера машин) должна составлять порядка $377 млн.

Также в статье приводилась прогнозная выкладка Счётной палаты США, согласно которой ремонт и эксплуатация парка F-22 на протяжении всего срока службы обойдутся казне в $59 млрд.

Перед завершением производства Raptor критики проекта подчёркивали, что у США нет необходимости в таком самолёте с учётом окончания холодной войны. Они выражали недоумение тем, что ни один истребитель пятого поколения не участвовал в боевых действиях в Афганистане и Ираке, где американские войска находились с 2001 и 2003 годов соответственно.

От закрытия программу производства и модернизации Raptor гипотетически мог спасти экспорт. Как сообщали американские СМИ, самолётом интересовались зарубежные государства, однако конгресс США запретил продажу истребителя за границу из-за опасений утечки технологий.

Как пояснил в комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, F-22 создавался исключительно под нужды американских Военно-воздушных сил и не предназначался для продажи за рубеж, в том числе даже ближайшим союзникам США.

«Хищный» истребитель

История Raptor началась ещё до окончания холодной войны. В 1981 году Пентагон подготовил техническое задание по самолёту пятого поколения и объявил конкурс на его разработку. Проект получил название Advanced Tactical Fighter («Усовершенствованный тактический истребитель»).

В финал соревнования вышли два конгломерата ведущих американских оборонных компаний. Northrop (сейчас — Northrop Grumman) и McDonnell Douglas представили прототип YF-23, а Lockheed (сейчас — Lockheed Martin), Boeing и General Dynamics выкатили YF-22 с двухконтурными двигателями Pratt & Whitney F119.

Сборка F-22 Raptor

© Lockheed Martin

Испытания машин стартовали в 1990 году. Спустя год победу одержал прототип Raptor, хотя он имел более низкую крейсерскую скорость и меньшую радиолокационную заметность. Военные отдали предпочтение YF-22 из-за преимуществ в манёвренности.

После победы в конкурсе работа над первым самолётом пятого поколения заняла ещё шесть лет. Истребитель получил «хищное» наименование Raptor и в 1997 году впервые поднялся в воздух.

К достоинствам своего детища разработчики относят так называемую открытую архитектуру, позволяющую устанавливать на машину различное бортовое оборудование, широкую интеграцию цифровых технологий, улучшенную ситуационную осведомлённость лётчика, ремонтопригодность.

Длина F-22 составила 18,9 м, высота — 5,08 м, размах крыльев — 13,56 м, максимальная взлётная масса — 38 т, крейсерская скорость — 1963 км/ч, тяга двигателей — 15876 кг, боевой радиус — 759 км. Raptor получил 20-мм пушку М61А2 Vulcan. Все ракеты и бомбы помещались в трёх внутренних отсеках, но при необходимости могли подвешиваться на четырёх внешних узлах.

Как отметили опрошенные RT эксперты, Пентагон и ведущие американские корпорации скрупулёзно подошли к разработке первенца в классе самолётов пятого поколения.

По их мнению, инженеры США смогли добиться серьёзных успехов в сфере автоматизации процессов управления, снижения радиолокационной заметности, повышения дальности и точности применяемого вооружения. Однако в процессе испытаний у F-22 выявилось значительное количество дефектов.

В результате к эксплуатации в Военно-воздушных силах США Raptor был допущен только в 2005 году, то есть спустя 8 лет после первого полёта, а с момента опубликования Пентагоном техзадания на истребитель пятого поколения минула почти четверть века.

Звено F-22 Raptor

© Lockheed Martin

Помимо этого, Минобороны Соединённых Штатов в пять раз сократило объём закупок F-22. Первоначально планировалось ввести в строй около 1 тыс. самолётов, в 1991 году военные сократили эту цифру до 750 единиц, в 1993-м — до 648, в 1994-м — до 442, в 1997-м — до 339. В итоге же, как уже отмечалось выше, было изготовлено 195 истребителей.

В боевых действиях F-22 дебютировал только осенью 2014 года, когда американские войска наносили удары по позициям ИГ* в Сирии. В 2015 году четыре машины Raptor впервые были переброшены в Европу для проведения тренировочных полётов с экипажами европейских ВВС.

До этого F-22 потерпел несколько аварий. В 1992 году на авиабазе Эдвардс (Калифорния) неудачно приземлился прототип YF-22, в 2004 году при взлёте произошло крушение истребителя в Неваде. Оба ЧП обошлись без жертв. Однако в последующих инцидентах, которые произошли в 2009 и 2010 годах, погибли лётчики Дэвид Кули и Джеффри Хэни.

Аварии продолжали сопровождать Raptor и после прекращения производства. Последнее на сегодняшний день происшествие с истребителем зафиксировано в мае 2020 года. F-22 упал во Флориде в ходе отработки элементов воздушного боя, пилот успел катапультироваться.

По словам экспертов, череда ЧП с Raptor была вызвана главным образом сбоями в синхронизации работы элементов сложного бортового радиоэлектронного оборудования, проблемами с двигателями и программным обеспечением.

«Сырой» самолёт

В беседе с RT военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что на программу производства Raptor негативно повлияла комбинация разных факторов, главным из которых стала финансовая сторона. В проект F-22 были вложены десятки миллиардов долларов, что представлялось чрезмерным, учитывая отсутствие на тот момент конфронтации с Россией и Китаем.

«F-22 стал дорогостоящим «молотком», которым нечего было «забивать». После серии консультаций конгрессмены посчитали, что такой самолёт, имевший к тому же технические проблемы, является избыточным. Ставка была сделана на более лёгкий F-35 Lightning II, который к тому же проектировался и под поставки на экспорт», — пояснил Шурыгин.

В кооперацию по производству F-35 были вовлечены более 10 зарубежных государств — Великобритания, Италия, Голландия, Канада, Австралия, Дания, Норвегия, Бельгия, Польша, Израиль, Япония, Южная Корея и Сингапур, а до недавнего времени — Турция (Вашингтон исключил Анкару по причине покупки у РФ зенитных систем С-400. — RT).

Однако второй по счёту самолёт пятого поколения оказался наполненным как «детскими болезнями», так и «родовыми травмами», отметил Шурыгин. Комплекс проблем затронул интегрированную логистическую поддержку (ИЛП) ALIS (Autonomic Logistics Information System), аварийную систему, топливную систему, систему охлаждения топливных баков и другие элементы истребителя.

«Те технологии, которые были заявлены, в F-35 не были нормально воплощены. Это дефекты в бортовой электронике, в вооружении, недостаточная радиолокационная малозаметность. Многие проблемы так и не удалось решить, и по факту F-35 остался «сырым» самолётом, хотя по идее должен был компенсировать все неудачи, с которыми столкнулись США ещё при создании F-22», — рассуждает Шурыгин.

Как рассказал эксперт, нерешённые технические проблемы вынудили Пентагон кратно сократить заказ на производство F-35. Кроме того, некоторые партнёры США отказались от покупки этого самолёта, либо сократили планировавшийся ранее объём импорта.

Второй американский самолёт пятого поколения F-35

© Lockheed Martin

Шурыгин уверен, что в России тщательно проанализировали ситуацию в программе США по созданию самолётов пятого поколения, чтобы не повторять ошибок американских конструкторов. В результате Воздушно-космические силы России получили многофункциональный Су-57, по ряду характеристик превосходящий F-35.

Кроме того, в 2023 году в воздух должен подняться однодвигательный лёгкий самолёт пятого поколения Checkmate (Су-75). Машина в большей степени предназначена для экспорта, и её стоимость будет значительно ниже американского конкурента в лице F-35.

Игорь Коротченко полагает, что РФ создала достойный технологический задел по пятому поколению. В то же время он обратил внимание на тот факт, что и российская промышленность сталкивается с объективными техническими трудностями. По словам эксперта, для абсолютного успеха необходимо завершить разработку нового двигателя для Су-57 и продемонстрировать реализуемость обещанных технических решений по Checkmate.

«Уже сейчас на примере Су-57 можно сказать, что отечественным специалистам удалось создать лучшую аэродинамическую схему, более эффективные управляемые бомбы и ракеты, бортовую радиолокационную станцию. Тем не менее F-35 остаётся серьёзным конкурентом, и впереди у России ещё много работы», — подытожил Коротченко.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.