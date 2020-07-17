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«Многие недовольны, но боятся это высказывать»: как в команде Навального обманывают собственных соратников

17 июля 2020, 11:55  •  40 • В России
В команде Алексея Навального разразился очередной скандал. Экс-координатор его штаба в Санкт-Петербурге Денис Михайлов обвинил руководство Фонда борьбы с коррупцией* в обмане. В своём Telegram-канале и на странице в Facebook Михайлов опубликовал пост под названием «Общее дело и обман». В нём петербургский активист рассказал, как в ФБК отказались помочь ему с оплатой многомиллионного штрафа. RT уже рассказывал о подобных случаях. Как признаётся Михайлов, многие бывшие и действующие сотрудники штабов Навального просто боятся высказывать своё недовольство. Его откровение вызвало большой резонанс и породило новые. Выяснилось, что разочаровавшихся много и они «массово уходят» от Навального.
 
Reuters © Evgeny Feldman
 

«Все вы знаете, что раньше я работал в штабе Алексея Навального, — написал 10 июля Денис Михайлов. — Там много чего со мной случалось, но самое громкое — взыскание с меня и Богдана Литвина штрафа за вытоптанные газоны на сумму более 7 млн рублей». 

Эта история произошла в феврале 2019 года, когда Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к Денису Михайлову и активисту движения «Весна» Богдану Литвину на общую сумму 7,3 млн рублей. 

По мнению прокуратуры, именно такой ущерб был нанесён городу в результате незаконной акции 5 мая 2018 года. 

Марш по газонам 

Как следует из решения суда, Михайлов и Литвин организовали это мероприятие «путём размещения открытых призывов к участию в сети интернет». На акцию собралось около 2 тыс. человек. Протестующие шли по маршруту сад Зимнего дворца — Александровский сад — Невский проспект — сад Зимнего дворца. 

«Ответчики, как организаторы, не обеспечили соблюдения участниками мероприятия общественного порядка и сохранности зелёных насаждений», — говорится в документе. 

Как установил суд, на митинге некоторые протестующие для «лучшего обзора происходящего влезали на деревья», другие прошлись пешком и проехались на велосипедах по газонам и цветникам. В результате зелёные насаждения в районе Александровского сада и у Зимнего дворца «были повреждены и подлежали вырубке».

В общей сложности речь шла о повреждении 2,1 тыс. кв. м газона, 75 парковых роз, цветников виолы площадью 60 кв. м, цветника астильбы гибридной площадью 4 кв. м, цветника с пионами площадью 3 кв. м, 15 штук сирени обыкновенной и 175 штук кустарника кизильника блестящего. 

В июне прошлого года городской суд Санкт-Петербурга оставил жалобу на это решение нижестоящей инстанции без удовлетворения.

  • Участники несанкционированной акции в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

На сайте судебных приставов за Михайловым до сих пор числится долг в 7,3 млн рублей как неоплаченный.
 

Донаты для избранных 

Как описывает дальнейшее сам Михайлов, изначально он был уверен, что штраф удастся погасить донатами. Он организовал сбор средств и надеялся, что в будущем Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «отменит это абсурдное судебное решение». 

«Вернулись бы все уплаченные деньги, и пока это дело бы рассматривалось, я бы жил нормальной жизнью (мог бы иметь имущество, пользоваться своей банковской картой и выезжать за пределы РФ), — признался активист. — Но увы, я не получил большой поддержки — и сбор средств закончился, не успев начаться». 

Коллеги из команды Навального, рассказывает питерский штабист, его утешали: «Собирать деньги не нужно, ведь всё это незаконно и пройдёт само». 

Но неожиданно для самого Михайлова в одном из своих недавних стримов Алексей Навальный объявил о сборе средств по штрафам за незаконные акции во время прошлогодних выборов в Мосгордуму.

«Вступили в силу иски. Соболь и Албуров должны «Автомобильным дорогам» 1,5 млн рублей. Все независимые кандидаты прокуратуре — 1,2 млн рублей. Албуров и Соболь должны ещё Московскому метрополитену 600 тыс. рублей, — перечислял Навальный накопившиеся долги по судебным решениям. — Все, кроме Албурова, но уже включая меня, должны ресторану «Армения» 241 тыс. рублей. Тут невозможно [справиться] иначе, кроме как с кассой взаимопомощи. Это была наша общая кампания. Без вашей помощи мы не потянем». 

Навальный назвал присуждённые штрафы «налогом, который вводит Путин для всех тех, кто участвует в организации акций». 

«Почему штраф, который присудили мне и Богдану, незаконен и помогать с его оплатой мне не нужно, а в Москве это «налог, который необходимо оплатить»?» — задал Михайлов вопрос в своём посте. 

Вопросы без ответов 

Ответил на этот вопрос в комментарии к посту глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. Миллионы «за газоны», по его словам, собрать сложно по двум причинам: это слишком много и в этом нет смысла. 

  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Через личное банкротство в твоём случае снять проблему гораздо проще и ничего не стоит, — написал Волков. — Это была солидарная рекомендация всех юристов с того самого момента, как возникла история со штрафом. Ты не согласился — твоё право. Но тебя никто не обманывал». 

На это ему возразил бывший менеджер проектов ФБК Фёдор Горожанко. 

«Леонид, может, обман в том, что вы с юристами прекрасно знаете, что в случае Дениса (с причинением ущерба городскому имуществу) банкротство физлица не работает, — прокомментировал он пост «Общее дело и обман». — И вместо того, чтобы помочь ему собрать деньги на оплату штрафа, ты писал в рабочие чаты, что сбор денег Денисом не авторизован, и требовал отжать ретвиты у тех, кто его поддержал». 

Согласно федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» (пп. 5 и 6 ст. 213.28), в определённых случаях требования кредиторов могут предъявляться физическому лицу и уже по окончании производства по делу о его банкротстве. Таким случаем является и «возмещение вреда имуществу, причинённого гражданином умышленно или по грубой неосторожности».

«Именно это и есть мой случай, — признаёт питерский активист Михайлов. — Поэтому я сразу и отказался от банкротства. Если мы всё-таки перенесёмся в ту реальность, где банкротство возможно по такой категории дел, то у меня ещё один вопрос. Почему тогда [сейчас] всё же идёт сбор средств [на выплату штрафов], а не на процедуру банкротства у Навального и других?». 

«Нулевая терпимость» 

От комментариев RT Денис Михайлов отказался. 

Однако по итогам этого скандала он получил «десятки писем поддержки от бывших и действующих сотрудников штабов Навального». Об этом активист написал на днях в своём посте в соцсети «ВКонтакте», который назвал «Нулевая терпимость». 

Как оказалось, недовольных в структурах ФБК много. 

«Многие чем-то недовольны, но боятся это высказать ввиду того, что можно быстро стать условным «мурзилкой», который якобы продался Кремлю, — написал Михайлов. — Хотя на деле ты лишь предъявляешь определённой политической группе свои претензии к их неправоте». 

«Нулевая терпимость» — правило, которое питерский активист считает для себя определяющим в жизни.

«Это когда ты не терпишь наглость и невежество человека за какие-то старые его заслуги или статус, а можешь сказать ему, что он не прав, и потребовать объяснений, — пояснил он. — Для многих скажу сейчас страшную вещь, но в оппозиции есть люди с разной репутацией, они тоже могут делать плохие вещи, и эти вещи должны быть подвергнуты критике». 

Обращаясь к действующим и бывшим сотрудникам штабов Навального, он призывает их «трезво оценить ситуацию». 

«Думать про каждого, кто критикует Навального, что он это делает по заказу Кремля, — ничем не лучше того, когда некоторые граждане России считают, что все беды в нашей стране — из-за некой «руки Запада», — заключил Михайлов. 

«Король без свиты» 

Однако, как оказалось, боятся не все. Свой «крик души» опубликовала в Facebook экс-координатор штаба Навального в Оренбурге, правозащитница Наталия Трубачёва. 

Навальный не «испортился», он всегда был таким, заявила она. 

  • Facebook
  • © Наталия Трубачева
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«Свита делала его. Именно люди, в штабах, многочисленные общественные организации, на которые он периодически нападает, когда они сделают, по его мнению, «нерукопожатный» ход, журналисты из медиа, на которые он прыгает и выполняет ницшеанское «падающего подтолкни», именно вот эти все люди и делали Навального-2018», — пишет Трубачёва. 

О самом Навальном она высказалась довольно безапелляционно. 

«Он был абсолютно пустой — он и есть такой, он был глупый — и есть глупый, советник проворовавшегося губернатора на зарплате. Это за него мы в том числе делали кадровую работу, делали работу по связям с общественностью, вытаскивали людей, скидывались», — так характеризует Навального экс-координатор штаба в Оренбурге. 

Именно эта «свита» и сделала из Навального «короля», подчёркивает Трубачёва: «Он никого не кидал, это люди от него отвалились». 

«И остался просто глупый суетливый человечек, — заключила правозащитница. — Он [Навальный] никого не предал и не изменился. Просто люди массово ушли. И глупо себя винить в том, что «доверился, а он обманул». Он всегда был таким, это именно доверившиеся люди делали кампанию человечной, стремились к диалогу без травли и нападок. Потом они ушли, и остался глупый человек. Король без свиты. Король, решивший, что он и есть свита, что он и есть люди». 

Дополнительно комментировать RT своё откровение Трубачёва не стала. 

«Мне больше нечего добавить. Спасибо за предложение», — сказала она. 

Риторический ответ 

Действительно, случай с Денисом Михайловым, несмотря на всю его скандальность, уникальным назвать нельзя.

Год назад RT уже писал о том, как Алексей Навальный обещал тратить собранные пожертвования на оплату штрафов активистам, а потом этим активистам приходилось самим искать деньги по знакомым и друзьям. 

В Москве прошли «Абаевские чтения»

В том числе речь шла и о митингах 5 мая 2018 года. За нарушения во время его проведения и получил потом штраф в 7,3 млн рублей Денис Михайлов. Но не только он стал жертвой посулов Навального компенсировать эти потери. 

Напомним, тогда, по неофициальным данным, полиция задержала в общей сложности 1600 человек, многие были оштрафованы. Среди них — координатор штаба Навального в Саратове Михаил Мурыгин. Его оштрафовали на 150 тыс. рублей за организацию митинга, а потом ещё на 212 тыс. за публикацию видеоролика с недостоверным расследованием на страницах саратовского штаба в соцсетях. Но компенсации от Навального он так и не получил. 

«Я вам откровенно скажу: выйти на контакт с Алексеем практически невозможно, — сказал тогда Мурыгин RT. — У меня нет и не было его прямого контакта, несмотря на то что я был региональным руководителем». 

Аналогичная история после штрафов за митинги сентября 2018 года (по некоторым данным, были задержаны около 1200 человек) произошла с экс-координатором штаба в Архангельске Александром Песковым.

Ему пришлось самому собирать 600 тыс. рублей на выплату штрафов себе и соратникам. По его словам, из Москвы он не получил ни копейки. Точно так же самому пришлось собирать деньги и оштрафованному за призыв выйти на несогласованный митинг координатору штаба в Тольятти Сергею Ионову. 

При этом, согласно опубликованному недавно Леонидом Волковым финансовому отчёту сети штабов Навального, в 2019 году из собранных в общей сложности 191,4 млн рублей 10,5 млн были потрачены на «компенсации незаконно оштрафованным и тем, у кого изъяли личные деньги при обысках».

  • © shtab.navalny.com

Учитывая, что только Денис Михайлов задолжал государству 7,3 млн рублей, этой суммы явно недостаточно.

Впрочем, так и остался без ответа его вопрос, почему аналогичные процедуры банкротства не предлагали высокопоставленным членам ФБК — Навальному, Соболь, Албурову.

Последний, кстати, очевидно не страдает от безденежья и имеет свой прибыльный бизнес в Латвии, спекулирующий на продаже данных о компаниях в кипрском офшоре. 

Не исключено, что в ФБК недоговаривают об истинных размерах своих доходов. Так, недавно в Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу было направлено обращение о присвоении пожертвований руководством ФБК. В частности, как выяснил RT, в 2019 году поступления на криптосчета ФБК составили 45 млн рублей. Однако публично было сообщено лишь о 9,7 млн рублей. По мнению экспертов, остальные 35,3 млн могли «распылиться» по непубличным биткоин-кошелькам. 

А Денис Михайлов всё ещё надеется, что штраф с него снимут. Он уже пожаловался в Верховный суд РФ, а затем намеревается искать справедливости в ЕСПЧ. 

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

 

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