«Многие говорят, что смертника засекли в толпе»: что известно о взрывах возле аэропорта в Кабуле

В результате нескольких взрывов возле аэропорта в Кабуле погибли, по разной информации, от 70 до 90 человек, более 150 получили ранения. По данным СМИ, ответственность за атаку в афганской столице взяло на себя «Исламское государство»*. Пентагон подтвердил, что среди погибших — как минимум 12 американских военных. Житель Афганистана рассказал RT, что рядом с аэропортом скопились тысячи людей, а атака террористов произошла в самом людном месте города. Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что после взрывов «очень сильно поднялась активность истребителей НАТО». Официальный представитель «Талибана»* заявил, что ответственность за безопасность находящихся в аэропорту Кабула граждан несут иностранные войска. В свою очередь, президент США Джо Байден, комментируя произошедшее, сказал, что «в полной мере несёт ответственность за всё, что произошло в последнее время».

Рядом с аэропортом Кабула прогремели взрывы. В результате этих событий погибли, по разным данным, от 70 до 90 человек, более 150 получили ранения. Сообщается, что ответственность за произошедшее взяла на себя организация «Исламское государство»*.

В Пентагоне заявили, что при взрыве погибли 12 американских военнослужащих, ещё 15 получили ранения. Об этом в ходе брифинга рассказал глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи.

По его словам, взрывы произошли у северных ворот аэропорта и возле отеля Baron, также расположенного неподалёку от аэропорта Кабула. По его словам, после взрыва у ворот последовали обстрелы со стороны боевиков. Позднее СМИ сообщили о ещё нескольких взрывах, которые были слышны в афганской столице.

Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, в момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было.

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Официальные представители «Талибана»** позднее заявили, что некоторые из последовавших взрывов были управляемыми. По словам представителей движения, таким способом американские военные уничтожали своё оборудование.

Незадолго до обнародования Пентагоном информации о потерях агентство Associated Press сообщило, что при взрыве погибли 11 американских морпехов и один военный врач.

«В полной мере несу ответственность»

В связи со взрывами в Афганистане с обращением выступил президент США Джо Байден.

По данным американской разведки, теракт в Кабуле организовали боевики группировки «Исламское государство в Хорасане».

«По оценкам разведки, группировка, известная как «ИГ в Хорасане», совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила ещё нескольких», — сказал Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он заявил, что поручил подготовить оперативные удары по позициям «Исламского государства». Он также исключил возможность содействия «Талибана» боевикам ИГ.

Комментируя перспективы дальнейшего вывоза людей из Афганистана, Байден сказал, что США продолжат эвакуацию, несмотря на теракты. По его словам, «если не произойдёт чего-то экстраординарного», Соединённые Штаты покинут Афганистан к 31 августа.

Отвечая на вопросы журналистов, он также заявил, что несёт ответственность за события последних недель в этой стране.

«Я в полной мере несу ответственность за всё, что произошло в последнее время», — сказал он.

«Тысячи людей собрались вокруг аэропорта»

Житель Кабула Максим (имя изменено) рассказал RT о ситуации в городе после взрывов. По его словам, в районе аэропорта в Кабуле собрались тысячи людей.

«Людей там много очень было, тысячи людей вокруг аэропорта собрались — там просто яблоку упасть негде, давка. Там выбрали прямо самое людное место. Люди, которые работали с НАТО, с американцами, британцами, — их сейчас прямиком в аэропорт не вызывают, в другие места вызывают по несколько семей, сажают в автобус и уже прямиком привозят в аэропорт, чтобы люди через давку не проходили», — рассказал собеседник RT.

Между тем официальный представитель «Талибана» Мохаммад Наим заявил RT Arabic, что движение предупреждало иностранные войска и граждан о возможных проблемах с безопасностью в окрестностях аэропорта из-за присутствия там тысяч людей.

По его словам, ответственность за безопасность всех находящихся в аэропорту Кабула и его окрестностях несут иностранные войска.

Корреспондент RT Мурад Газдиев в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» также рассказал о ситуации в Кабуле, где произошло несколько взрывов. По его словам, после событий в аэропорту «очень сильно поднялась активность самолётов НАТО».

«До сих пор ездят машины «Талибана», полиции, как и скорых, сирены выли очень много с тех пор, как прогремело два взрыва в аэропорту — один в северной части аэропорта, около блокпоста, там, где прямо у выхода были американцы... Многие говорят, что смертника засекли в толпе, когда он двигался в направлении блокпоста», — отметил Газдиев.

Ранее министр информации «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что сведения об угрозе теракта со стороны боевиков «Исламского государства»* в аэропорту Кабула страны НАТО получили от талибов.

Он говорил, что эта угроза «небольшая и неконкретная», но есть вероятность провокации с убийством людей, чтобы очернить «Талибан».

В интервью российским журналистам представитель «Талибана» также заявил, что талибы намерены не допустить того, чтобы Афганистан использовался террористами в качестве своей базы.

Ещё 24 августа президент США Джо Байден отмечал «нарастающую» угрозу нападения со стороны террористической группировки «Вилаят Хорасан». Позднее издание The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме сообщило об обнаружении следов «конкретной» и «достоверной» угрозы со стороны ИГ.

На фоне этой ситуации в американском посольстве в Афганистане призвали своих граждан не приезжать в аэропорт Кабула, потому что это небезопасно, найти укрытие и ждать дальнейших указаний.

«Провал мирового масштаба»

Между тем американские военные называют операцию в Афганистане катастрофой. Такое мнение, в частности, высказал Габриэль Мартинес, воевавший в Афганистане. По его мнению, ситуация оказалась хуже, чем падение Сайгона в конце войны во Вьетнаме в 1975 году.

«Все мои товарищи-ветераны, с которыми я поддерживаю связь, чувствуют разочарование, чувствуют, что их подвели. Все, конечно, обвиняют Байдена — и с полным на то основанием. Ведь это катастрофа — крупнее, чем падение Сайгона. Я на момент падения Сайгона, конечно, ещё не родился, но то, что мы видим сейчас, очень серьёзно. Это провал мирового масштаба», — сказал Мартинес в беседе с RT.

По его словам, текущая ситуация продемонстрировала полное отсутствие политической воли со стороны руководства США.

«Что касается усвоенных уроков, то если прошлые войны — Вьетнам, Ирак в начале двухтысячных — ничему нас не научили, мы продолжим наступать на те же грабли. И не мы на этом наживаемся, а ВПК. Нас просто используют в угоду ВПК», — заключил Мартинес.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.